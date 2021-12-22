أوميكرون ـ تشديد القواعد عالميا وتوجه لجرعة رابعة بدأ في إسرائيل

شددت الحكومات في أنحاء العالم قيود التباعد الاجتماعي، وناشدت السكان بسرعة تلقي اللقاح بعدما أصبح أوميكرون السلالة الأكثر انتشارا من كورونا، وهو ما عرقل خطط إعادة الفتح التي كان الكثيرون يتطلعون لها كبداية لحقبة ما بعد الجائحة في 2022.

وفي منطقة آسيا والمحيط الهادي قالت حكومة سنغافورة اليوم الأربعاء (22 ديسمبر/ كانون الأول 2021) إنها قررت وقف كافة مبيعات التذاكر الجديدة لرحلات الطيران والحافلات في برنامجها للسفر المعفي من شرط خضوع الوافدين لحجر صحي بدءا من 23 ديسمبر/ كانون الأول وحتى 20 يناير/ كانون الثاني، وأرجعت ذلك إلى مخاوف من تفشي أوميكرون.

وفي أنحاء أخرى من آسيا، أعلنت اليابان رصد أول إصابة محلية بأوميكرون اليوم الأربعاء، في حين حثت الهند كافة ولاياتها على التأهب لزيادة الإصابات وسمحت للسلطات المحلية بفرض قيود على التجمعات الكبيرة. وارتفعت الإصابات بأوميكرون إلى مثليها في الهند على مدى الأسبوع المنصرم.

مشاهدة الفيديو 32:53 مسائية DW: متحور أوميكرون.. كيف يريد العالم مواجهته؟

بايدن يدعو إلى "عدم الهلع" وأوروبا تقرر تشديد القيود

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء بتوفير نصف مليار اختبار سريع لفحص كوفيد-19 مجانا، وحذر ربع البالغين الأمريكيين غير المطعمين من أن خيارهم قد يعني "الفرق بين الحياة والموت".

وقال بايدن إنّ الأوضاع تثير القلق بسبب انتشار أوميكرون، لكنّه شدّد على ضرورة "عدم الهلع"، مؤكّدا أنّ الأوضاع حاليا مغايرة لما كانت عليه في آذار/مارس 2020. وأضاف "هناك 200 مليون شخص تلقّوا كامل الجرعات اللقاحيّة. نحن جاهزون، وأكثر إلماما. علينا فقط أن نُبقي على تركيزنا".

وأشار الرئيس الأميركي إلى وجود "ثلاث اختلافات رئيسة" حاليّة مقارنةً بمرحلة بداية الجائحة، أوّلها توافر اللقاحات، ولكن أيضًا وفرة معدّات الحماية الشخصيّة لمقدّمي الرعاية الذين يتعيّن عليهم التعامل مع تدفّق الأشخاص غير الملقّحين إلى المستشفيات، فضلاً عن وجود المعرفة المتراكمة حول هذا الفيروس.

ورغم ذلك، حرص بايدن على تحذير مَن لم يتلقّوا تطعيمهم بالكامل، قائلاً إنّ لديهم "سببًا وجيهًا للقلق"، مشددا على أنّ التطعيم يشكّل "واجبهم الوطني". وكان البيت الأبيض أوضح في وقت سابق استراتيجيّة الرئيس الأميركي بشأن الفيروس والتي تتمثّل في إجراء فحوص، وتعزيز قدرات التطعيم وتوفير وسائل إضافيّة للمستشفيات، من دون فرض قيود جديدة قبل عيد الميلاد.

وفي مواجهة زيادة الحالات تدرس بلدان العالم تقليص المدة الزمنية بين الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكوفيد-19 والجرعة التنشيطية. لكنها تمانع في العودة إلى القيود المشددة التي فرضتها هذا العام عند انتشار السلالة دلتا تجنبا للسخط الشعبي المرتبط بالإغلاق.

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الأربعاء عن تمويل جديد لحملة التطعيم في العيادات الطبية والصيدليات. وحث الولايات على إعادة فتح المئات من مراكز التطعيم لتسريع وتيرة منح السكان جرعات معززة. وأغلقت هذه المراكز أبوابها بعد تلقي أكثر من 80 بالمئة من السكان البالغين جرعتي اللقاح.

وألمانيا واسكتلندا وأيرلندا وهولندا وكوريا الجنوبية من البلدان التي أعادت فرض القيود كليا أو جزئيا أو غيرها من إجراءات التباعد الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية. وكثفت الحكومات جهود التطعيم والعلاج في وقت من المتوقع أن توافق فيه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أقراص لعلاج كوفيد-19 من إنتاج شركتي فايزر وميرك حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

جرعة رابعة من اللقاح في إسرائيل

على صعيد متصل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن جرعة لقاحية رابعة ستكون متاحة للسكان الذين تتخطى أعمارهم 60 عاما وللطواقم الطبية، بناء على توصية لجنة من الخبراء. يأتي هذا التصريح في وقت تكافح إسرائيل لاحتواء انتشار المتحورة أوميكرون، وقد فرضت قيودا على السفر من دون أن تذهب إلى حد فرض إغلاق. وكتب بينيت على تويتر "أعطيت الأمر للاستعداد فورا للّقاح الرابع"، مضيفا "العالم سيسير على خطانا". وقال متحدث باسم بينيت إن إسرائيل أول دولة في العالم تعطي جرعة رابعة.

ونقلت رئاسة الحكومة الإسرائيلية عن بينيت قوله إن "سكان إسرائيل كانوا أوائل من تلقوا الجرعة اللقاحية الثالثة المضادة لكوفيد-19، ونحن نواصل الريادة مع الجرعة الرابعة أيضا"، داعيا من تتوفر فيهم الشروط إلى "الذهاب (إلى مراكز التلقيح) وتلقي الجرعة اللقاحية".

وجاءت تصريحات بينيت عقب جلسة للجنة الوزارية المكلفة مكافحة فيروس كورونا التي عقدت اجتماعا وسط تزايد المخاوف من تفشي المتحوّرة أوميكرون من فيروس كورونا. ووصف رئيس الوزراء قرار لجنة خبراء مكافحة الجائحة المضي قدما بإعطاء جرعة رابعة بأنه "خبر رائع سيساعدنا في تخطي موجة أوميكرون التي تجتاح العالم".

وأشار بيان أصدرته وزارة الصحة إلى أن الجرعة اللقاحية الرابعة ستكون متاحة أيضا للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة وللمسنين والطواقم الطبية بعد أربعة أشهر على الأقل على تلقيهم الجرعة الثالثة.

ز.أ.ب/ع.ج.م (رويترز ، أ ف ب، د ب أ)