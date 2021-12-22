 أوميكرون ـ تشديد القواعد عالميا وتوجه لجرعة رابعة بدأ في إسرائيل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 22.12.2021

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أخبار

أوميكرون ـ تشديد القواعد عالميا وتوجه لجرعة رابعة بدأ في إسرائيل

بدأت حكومات بلدان العالم باتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة انتشار سلاسة أوميكرون من فيروس كورونا من ضمنها تشديد قيود التباعد الاجتماعي، فيما ستبدأ إسرائيل بتقديم جرعة تطعيم رابعة للسكان الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاما.

انتشار أوميكرون يثير القلق في العالم

انتشار أوميكرون يثير القلق في العالم

شددت الحكومات في أنحاء العالم قيود التباعد الاجتماعي، وناشدت السكان بسرعة تلقي اللقاح بعدما أصبح أوميكرون السلالة الأكثر انتشارا من كورونا، وهو ما عرقل خطط إعادة الفتح التي كان الكثيرون يتطلعون لها كبداية لحقبة ما بعد الجائحة في 2022.

وفي منطقة آسيا والمحيط الهادي قالت حكومة سنغافورة اليوم الأربعاء (22 ديسمبر/ كانون الأول 2021) إنها قررت وقف كافة مبيعات التذاكر الجديدة لرحلات الطيران والحافلات في برنامجها للسفر المعفي من شرط خضوع الوافدين لحجر صحي بدءا من 23 ديسمبر/ كانون الأول وحتى 20 يناير/ كانون الثاني، وأرجعت ذلك إلى مخاوف من تفشي أوميكرون.

وفي أنحاء أخرى من آسيا، أعلنت اليابان رصد أول إصابة محلية بأوميكرون اليوم الأربعاء، في حين حثت الهند كافة ولاياتها على التأهب لزيادة الإصابات وسمحت للسلطات المحلية بفرض قيود على التجمعات الكبيرة. وارتفعت الإصابات بأوميكرون إلى مثليها في الهند على مدى الأسبوع المنصرم.

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مسائية DW: متحور أوميكرون.. كيف يريد العالم مواجهته؟

بايدن يدعو إلى "عدم الهلع" وأوروبا تقرر تشديد القيود

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس الثلاثاء بتوفير نصف مليار اختبار سريع لفحص كوفيد-19 مجانا، وحذر ربع البالغين الأمريكيين غير المطعمين من أن خيارهم قد يعني "الفرق بين الحياة والموت".

وقال بايدن إنّ الأوضاع تثير القلق بسبب انتشار أوميكرون، لكنّه شدّد على ضرورة "عدم الهلع"، مؤكّدا أنّ الأوضاع حاليا مغايرة لما كانت عليه في آذار/مارس 2020. وأضاف "هناك 200 مليون شخص تلقّوا كامل الجرعات اللقاحيّة. نحن جاهزون، وأكثر إلماما. علينا فقط أن نُبقي على تركيزنا".

وأشار الرئيس الأميركي إلى وجود "ثلاث اختلافات رئيسة" حاليّة مقارنةً بمرحلة بداية الجائحة، أوّلها توافر اللقاحات، ولكن أيضًا وفرة معدّات الحماية الشخصيّة لمقدّمي الرعاية الذين يتعيّن عليهم التعامل مع تدفّق الأشخاص غير الملقّحين إلى المستشفيات، فضلاً عن وجود المعرفة المتراكمة حول هذا الفيروس. 

ورغم ذلك، حرص بايدن على تحذير مَن لم يتلقّوا تطعيمهم بالكامل، قائلاً إنّ لديهم "سببًا وجيهًا للقلق"، مشددا على أنّ التطعيم يشكّل "واجبهم الوطني". وكان البيت الأبيض أوضح في وقت سابق استراتيجيّة الرئيس الأميركي بشأن الفيروس والتي تتمثّل في إجراء فحوص، وتعزيز قدرات التطعيم وتوفير وسائل إضافيّة للمستشفيات، من دون فرض قيود جديدة قبل عيد الميلاد.

مختارات

أعرب مدير منظمة الصحة العالمية عن أمله أن يكون 2022 عام نهاية كورونا وطالب بعدالة توزيع اللقاحات. كما نصح بإلغاء الفعاليات "الآن والاحتفال في وقت لاحق بدلاً من الاحتفال الآن والحزن لاحقًا"، محذرا من سرعة انتشار أوميكرون.

وفي مواجهة زيادة الحالات تدرس بلدان العالم تقليص المدة الزمنية بين الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لكوفيد-19 والجرعة التنشيطية. لكنها تمانع في العودة إلى القيود المشددة التي فرضتها هذا العام عند انتشار السلالة دلتا تجنبا للسخط الشعبي المرتبط بالإغلاق.

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الأربعاء عن تمويل جديد لحملة التطعيم في العيادات الطبية والصيدليات. وحث الولايات على إعادة فتح المئات من مراكز التطعيم لتسريع وتيرة منح السكان جرعات معززة. وأغلقت هذه المراكز أبوابها بعد تلقي أكثر من 80 بالمئة من السكان البالغين جرعتي اللقاح.

وألمانيا واسكتلندا وأيرلندا وهولندا وكوريا الجنوبية من البلدان التي أعادت فرض القيود كليا أو جزئيا أو غيرها من إجراءات التباعد الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية. وكثفت الحكومات  جهود التطعيم والعلاج في وقت من المتوقع أن توافق فيه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على أقراص لعلاج كوفيد-19 من إنتاج شركتي فايزر وميرك حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

جرعة رابعة من اللقاح في إسرائيل

على صعيد متصل، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت أن جرعة لقاحية رابعة ستكون متاحة للسكان الذين تتخطى أعمارهم 60 عاما وللطواقم الطبية، بناء على توصية لجنة من الخبراء. يأتي هذا التصريح في وقت تكافح إسرائيل لاحتواء انتشار المتحورة أوميكرون، وقد فرضت قيودا على السفر من دون أن تذهب إلى حد فرض إغلاق. وكتب بينيت على تويتر "أعطيت الأمر للاستعداد فورا للّقاح الرابع"، مضيفا "العالم سيسير على خطانا". وقال متحدث باسم بينيت إن إسرائيل أول دولة في العالم تعطي جرعة رابعة.

ونقلت رئاسة الحكومة الإسرائيلية عن بينيت قوله إن "سكان إسرائيل كانوا أوائل من تلقوا الجرعة اللقاحية الثالثة المضادة لكوفيد-19، ونحن نواصل الريادة مع الجرعة الرابعة أيضا"، داعيا من تتوفر فيهم الشروط إلى "الذهاب (إلى مراكز التلقيح) وتلقي الجرعة اللقاحية".

وجاءت تصريحات بينيت عقب جلسة للجنة الوزارية المكلفة مكافحة فيروس كورونا التي عقدت اجتماعا وسط تزايد المخاوف من تفشي المتحوّرة أوميكرون من فيروس كورونا. ووصف رئيس الوزراء قرار لجنة خبراء مكافحة الجائحة المضي قدما بإعطاء جرعة رابعة بأنه "خبر رائع سيساعدنا في تخطي موجة أوميكرون التي تجتاح العالم".

وأشار بيان أصدرته وزارة الصحة إلى أن الجرعة اللقاحية الرابعة ستكون متاحة أيضا للأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة وللمسنين والطواقم الطبية بعد أربعة أشهر على الأقل على تلقيهم الجرعة الثالثة.

ز.أ.ب/ع.ج.م (رويترز ، أ ف ب، د ب أ)

  • أرقام قياسية في ألمانيا

    "موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة

    أرقام قياسية للإصابات الجديدة

    دخلت ألمانيا "الموجة الرابعة" من جائحة كورونا بأرقام قياسية، بلغت الخميس 11 نوفمبر/ تشرين الثاني حوالي 50.196 ألف إصابة و235 حالة وفاة. ولم تسجل ألمانيا على الإطلاق رقماً مماثلاً في الإصابات منذ بداية الجائحة، لكن أرقام الوفيات تظل نسبياً أقلّ مما سجل نهاية عام 2020، ما يؤكد الاستنتاجات بكون التطعيم لا يمنع من الإصابة بالفيروس، لكنه يخفض أرقام الإصابات الحرجة وبالتالي أرقام الوفيات.

  • احتفالات الكرنفال في كولونيا

    "موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة

    موجة بدون صرامة المواجهة

    ألمانيا لا تخطط هذه المرة لإجراءات صارمة كما فعلت ما بين نهاية 2020 وبداية 2021. فقد سمحت عدة مدن بإقامة احتفالات الكرنفال، كما لا توجد خطط لإغلاق عام ولا لتشديد القيود. وسبق لوزير الصحة ينس شبان أن أيد إنهاء إجراءات الوضع الوبائي الموحدة على الصعيد الفيدرالي نهاية نوفمبر 2021، ما يتيح رفع عدد من الإجراءات كارتداء الكمامات، لكن القرار قد لا يصادق عليه البرلمان بسبب ارتفاع الإصابات مجددا.

  • صورة رمزية لقاعدة 3G

    "موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة

    بين قاعدة 3G وقاعدة 2G

    سمحت ألمانيا باستئناف الكثير من الخدمات كدخول المطاعم والمقاهي وصالونات الحلاقة وأماكن الترفيه المغلقة وفق قاعدة 3G التي تعني ضرورة التطعيم، أو إثبات عدم الإصابة بالفيروس عبر كشف سريع، أو التعافي من الفيروس بعد الإصابة به. وبدأت مكاتب وإدارات كذلك باعتمادها، لكن عدة ولايات بدأت تعتمد قاعدة 2G التي تستثني الكشف السريع لأجل مواجهة الموجة الرابعة، ما أثار جدلاً كبيرا بين رافضي التطعيم.

  • فحص سريع للكشف عن كورونا في برلين

    "موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة

    مجانية الكشف السريع

    أتاحت ألمانيا بشكل مجاني اختبارات الكشف السريعة عن الفيروس لكل السكان، وكان الطلب عليها شديدا عند إطلاقها بسبب عدم تقدم حملة التطعيم حينها، لكن مع مرور الوقت، قررت السلطات إلغاء مجانيتها لدفع عدم المطعمين إلى الإسراع بذلك. لم تنجح الفكرة كثيراً، وعادت الحكومة الاتحادية للتفكير في إعادة المجانية، خصوصًا أن معهد روبرت كوخ أوصى بهذه الاختبارات حتى للمطعمين في حالة حضورهم للفعاليات الكبرى كالاحتفالات.

  • التطعيم في ألمانيا

    "موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة

    حملة التطعيم لم تبلغ أهدافها

    أرادت الحكومة الألمانية بلوغ نسبة تطعيم تصل لـ 75 بالمئة من العدد الإجمالي للسكان نهاية صيف 2021، غير أن الرقم لم يتجاوز إلى حدود شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 67,5 في المئة. نجحت ولايات في الاقتراب أو حتى تجاوز النسبة المستهدفة، خصوصا في شمال وغرب البلاد كبريمن (81.6 بالمئة)، لكن ولايات في الشرق لم تتجاوز حتى 60 بالمئة كسكسونيا (59.5 بالمئة)، ويعود ذلك لانتشار الحركات المنكرة لكورونا في هذه المناطق.

  • قسم العناية المركزة بالمستشفى الجامعي في لايبيزغ بشرق ألمانيا

    "موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة

    أوضاع المستشفيات تحت السيطرة

    تفتخر ألمانيا بنظامها الصحي القادر على مواجهة الضغط، لكنها تعرّضت لاختبار قاسٍ خلال موجة كورونا الثانية بسبب الطلب الكبير على وحدات العناية المركزة الذي اقترب من 6 آلاف حالة في ديسمبر/ كانون الأول 2020. حاليا يبقى في الرقم ما بين 2000 و 3000 آلاف، وتخطط الحكومة الاتحادية لتوزيع الحالات الحرجة على مجموع التراب الألماني حتى لا يقع الضغط على ولاية لوحدها، خصوصا في الشرق.

  • مشاورات تحالف 'إشارة المرور' في ألمانيا

    "موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة

    جائحة في قلب الانتقال السياسي

    الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال فقط في انتظار تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة محتملة بقيادة أولاف شولتس. وُجهت انتقادات كبيرة لحكومة ميركل في التعامل مع الجائحة، خصوصا إثر بطء عملية التطعيم والتردد الكبير في اتخاذ القرارات والتراجع عنها. ويرغب شولتس بتجاوز هذه الأخطاء ووضع استراتيجية أقوى، لكن المشاورات المطولة لتشكيل الحكومة قد تؤثر على النقاش الخاص بكورونا.

  • امتحان شهادة الثانوية الألمانية في ظل جائحة كورونا

    "موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة

    الجائحة غيرّت المشهد

    أضحت الكمامات جزءا أساسيا من المشهد العام في البلد، كما اتخذت عدة مؤسسات إجراءات بتشجيع العمل من البيت أو تقليل نسبة حضور الموظفين في المكاتب. وأدت الجائحة إلى التفكير في تغيير نمط الحياة، خصوصا التباعد الاجتماعي مع التركيز على اللقاءات الافتراضية. كما أثرت الجائحة على النظام التعليمي بسبب اعتماد التعليم عن بعد وإغلاق المدارس في بعض الفترات، ما خلق مخاوف من تأثير ذلك على الأجيال الصاعدة.

  • توقعات بتعافي الاقتصاد الألماني

    "موجة رابعة" من كورونا.. حقائق عن معركة ألمانيا مع الجائحة

    توقعات بتعافي الاقتصاد

    تضررت قطاعات كثيرة من الجائحة وخسر ناس كثر أعمالهم وتراجع النمو الاقتصادي كما ارتفعت نسبة التضخم ومعدل إفلاس الشركات، لكن مع ذلك حافظت ألمانيا على ريادتها الاقتصادية في أوروبا، وأظهرت عدة مؤشرات إمكانية تعافي تدريجية للبلد. وتوقع معهد الاقتصاد الألماني أن يعود الوضع الاقتصادي إلى ما كان عليه قبل الأزمة، ابتداء من 2022، كما أن الوضع لم يصل في تدهوره إلى أزمة عام 2009 التي تم في النهاية تجاوزها.

    الكاتب: إسماعيل عزام


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