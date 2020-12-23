 أوميكرون أدى لنقل المزيد من الأطفال الرضع إلى المشافي في بريطانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.01.2022

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أوميكرون أدى لنقل المزيد من الأطفال الرضع إلى المشافي في بريطانيا

رجح علماء أن يكون ارتفاع معدل نقل الأطفال الرضع في المملكة المتحدة إلى المستشفى راجع سببه إلى متحور أوميكرون. ورغم ذلك كانت اختبارات الرضع الذين دخلوا المستشفى إيجابية حيث لم يتم تسجيل وفيات بينهم.

طفل رضيع

ارتفاع نسبة الأطفال الرضع الذين ينقلون إلى المشافي بسبب متحور أوميكرون في بريطانيا

أفاد باحثون بأن سلالة أوميكرون من فيروس كورونا تسببت في ارتفاع معدل نقل الأطفال الرضع في المملكة المتحدة إلى المستشفى عن معدلات نقلهم بسبب السلالات السابقة من كوفيد- 19، إلا أن فترات الإقامة في المستشفى كانت قصيرة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة (14 يناير/ كانون الثاني).

مختارات

رأى مسؤولون صحيون أوروبيون في الحصول على جرعات تعزيزية مستمرة لمقاومة متحورات فيروس كورونا استراتيجية غير مستدامة، فيما طالب عالم فيروسات ألماني بإلغاء حجر المخالطين في حال ارتفاع أعداد الإصابات بشكل كبير للغاية.

قالت وكالة الأمن الصحي البريطانية إن احتمال نقل المصاب بأوميكرون إلى المستشفى قد يكون ثلث مثيله في حالة الإصابة بدلتا. وفي الولايات المتحدة، ارتفعت حالات دخول المستشفيات لأطفال مصابين بكوفيد-19 إلى أعلى معدّلاتها .

وذكر فريق البحث أن نسبة الرضع الذين لم يتموا عامهم الأول بلغت 42 % من إجمالي الأطفال الذين تم نقلهم إلى المستشفى خلال موجة أوميكرون، مقارنة بـ 30 % بين أيار/ مايو ومنتصف كانون الأول/ ديسمبر عندما كانت سلالة دلتا هي السائدة.

ورغم ذلك كانت اختبارات الرضع الذين دخلوا المستشفى إيجابية حيث لم يتم تسجيل وفيات بينهم، وكانت حاجتهم للأكسجين أقل ومعدل إدخالهم وحدات الرعاية المركزة أقل مقارنة بموجة دلتا.

وتعزز هذه البيانات أدلة في الولايات المتحدة تشير إلى ارتفاع معدل نقل الرضع إلى المستشفى بسبب أوميكرون. إلا أن فريق البحث في المملكة المتحدة ذكر أن ذلك يندرج تحت المتوقع عادة خلال شتاء مليء بحالات العدوى التنفسية.

ع.أ.ج/ ف.ي (د ب ا)

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عنوان: تطعيم الأطفال في تشيلي

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