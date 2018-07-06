 أوميد نوريبور: سياسة أمريكا إزاء إيران تعني الحرب في نهاية المطاف | سياسة واقتصاد | DW | 25.07.2018

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سياسة واقتصاد

أوميد نوريبور: سياسة أمريكا إزاء إيران تعني الحرب في نهاية المطاف

في حوار له مع DW تحدث البرلماني الألماني من أصل إيراني، أوميد نوريبور عن تداعيات سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران، بما فيها التصعيد الأخير على تويتر وكذلك الموقف الصعب للأوروبيين بين طهران وواشنطن.

Symbolbild Kündigung Atomabkommen mit Iran durch USA (Imago/Ralph Peters)

 DW : برأيك ما مدى خطورة التصعيدات الأخيرة على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر" بين كل من طهران وواشنطن؟

أوميد نوريبور: إن التصعيد على "تويتر" هو مجرد إشارة على توجه مقلق للغاية في سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران. وبالأخص ترسخت فكرة تغيير النظام من الخارج في واشنطن أيضاً، نتيجة تنامي نفوذ منظمة "مجاهدي خلق"، وهي جماعة معارضة، عنيفة ومكروهة إلى حد كبير من قبل الإيرانيات والإيرانيين. هذه السياسة قد تجر معها الحرب إلى المنطقة في نهاية المطاف. ومثل هذه الحرب ستكون كارثة إنسانية وسياسية ذات أبعاد عالمية، كما أوضحت ذلك التغريدات الأخيرة.

ـ بعد مرور شهرين ونصف فقط على خروج الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية، تدهور الوضع الاقتصادي في إيران بشكل كبير: انهيار في العملة، التضخم، انقطاع التيار الكهربائي، وأصبحت الاحتجاجات على جدول الأعمال، حتى البازار في طهران قد أغلق احتجاجًا لعدة أيام. ما مدى خطورة ذلك بالنسبة للمؤسسة السياسية في طهران ومن المستفيد من وراء كل هذا؟

الاحتجاجات بدأت في إيران قبل خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بفترة من الزمن والموجهة بشكل عام ضد الوضع الاقتصادي والسياسي في البلاد. الأمر يتعلق بالفساد وسوء التدبير وتزايد عدم المساواة الاجتماعية، ناهيك عن الوضع الكارثي المتزايد للحريات وحقوق الإنسان. هذا وضع المستفيدين من هذه الممارسات تحت الضغط. ومع العقوبات، حصل عكس ما يريده صقور واشنطن: المعسكرات المختلفة داخل النظام الإيراني التحمت مع بعضها البعض، كما ستكون القطاعات الفاسدة في الحكومة، أكبر المستفيدين من ظاهرة التهريب.

Deutschland Koalitionsgespräche Berlin Archibild Omid Nouripour (picture-alliance/dpa/B. Pedersen)

البرلماني الألماني من أصل إيراني ، أوميد نوريبور

ما هو تأثير ألمانيا، هل لا تزال أوروبا في موقف ما بين طموحات واشنطن لتغيير النظام وبين رغبة بقاء الطبقة السياسية في إيران؟

من المحتمل أن يكون لأوروبا تأثير كبير. باعتبارنا طرف فاعل في إيران، نحن أكثر مصداقية من الولايات المتحدة، المتدخلة بشكل متكرر في شؤون البلاد في العقود الأخيرة. نحن نمثل عامل اقتصادي كبير، ولكن لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الإمكانية، يجب على أوروبا الآن أن تأخذ الأمور على محمل الجد. نحن بحاجة إلى تطوير آليات فاعلة لمنع  تأثير العقوبات الأمريكية المتحكم بنا. ومن ثم سيكون لدينا فرصة من أجل سياسة مستقلة في إيران وأماكن أخرى.

ما هي الإمكانيات الواقعية التي تمتلكها ألمانيا والدول الأوروبية الموقعة على  الاتفاق النووي، من أجل تقديم حوافز اقتصادية كافية لإيران للبقاء في الاتفاق النووي، رغم الضغط الشديد الذي فرضته العقوبات الثانوية الأمريكية؟

مختارات

رفضت إيران تهديد الرئيس الأمريكي لها بتداعيات "لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ"، وبنفس أسلوب الرئيس الأمريكي رد وزير الخارجية الإيراني على موقع تويتر قائلاً "نحن موجودون منذ آلاف السنين وشهدنا سقوط إمبراطوريات.." (24.07.2018)

تزداد الحرب الكلامية بين إيران والولايات المتحدة حدة وسط تنامي المخاوف من اندلاع حرب حقيقية بين الجانبين. لكن هناك من يرى أن أذرع إيران في المنطقة تشكل رادعا لأي قصف أمريكي محتمل. فكيف تعمل هذه الأذرع الإيرانية؟ (24.07.2018)

يشكل خلق هذه الحوافز تحديًا كبيرًا. النقطة المركزية تمثلها صادرات النفط للبلاد. أوروبا تحتاج إلى توفير آليات حول كيفية الاستمرار في تنفيذ عمليات التسليم هذه. لكن الأمر يتعلق أيضاً بخلق المزيد من الحوافز الاقتصادية: التعاون الوثيق والاستثمارات في قطاع المياه، الذي هو على وشك الانهيار في إيران، يمكن أن يكون حجة مهمة لأولئك الذين يريدون البقاء في الاتفاق النووي.

ما مدى توافق أوروبا مع الأطراف الأخرى الموقعة على الاتفاق النووي، روسيا والصين، المتبقيتين في الاتفاق النووي حول هذه المسألة؟

ستجد أوروبا والصين وروسيا نفسها في تحالف دبلوماسي إجباري لإنقاذ الاتفاق. التصويت بين بروكسل وموسكو وبكين جيد. لكن العلاقات الأطلسية، هي من يشكل أزمة حقيقة وذلك لأن الحكومة الأمريكية تهدد الأمن الأوروبي من خلال سياستها بشكل مباشروهذا لا يتوافق مع أهداف الشراكة الأطلسية.

ولد أوميد نوريبور في العاصمة الإيرانية طهران ووصل إلى ألمانيا وهو في الثالثة عشرة من عمره. وهو  منذ عام 2006 عضو في البوندستاغ  ومتحدث باسم كتلة حزب الخضر في شؤون السياسية الخارجية كما أنه عضو في لجنة الشؤون الخارجية و لجنة حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية.

أجرى الحوار ماتياس فون هاين/ إيمان ملوك

  • Bildergalerie amerikanische Präsidenten (gemeinfrei)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    البداية النووية

    كان العام 1957، بداية البرنامج النووي الأيراني حين وقع شاه إيران اتفاق برنامج نووي مع أمريكا، ليتم الإعلان عن "الاتفاق المقترح للتعاون في مجال البحوث ومجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية" تحت رعاية برنامج أيزنهاور "الذرة من أجل السلام". وفي1967، أسس مركز طهران للبحوث النووية. لكن توقيع إيران معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في 1968، جعلها تخضع للتفتيش والتحقيق من قبل الوكالة الدولية للطاقة.

  • Ayatollah Khomeini - islamische Revolution (Getty Images/Afp/Gabriel Duval)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    إنهاء التدخل الغربي في البرنامج النووي

    الإطاحة بحكم الشاه وقيام جمهورية إسلامية في إيران سنة 1979، جعلت أواصر العلاقات بين إيران والدول الغربية موسومة بقطيعة، فدخل البرنامج النووي في مرحلة سبات بعد انسحاب الشركات الغربية من العمل في المشاريع النووية وإمدادات اليورانيوم عالي التخصيب؛ فتوقف لفترة برنامج إيران النووي .

  • Bildergalerie Revolution 57 im Iran (akairan.com)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    البحث عن حلول

    سمح خميني عام 1981 بإجراء بحوث في الطاقة النووية. وفي 1983، تعاونت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية لمساعدة طهران على الصعيد الكيميائي وتصميم المحطات التجريبية لتحويل اليورانيوم، خاصة في موقع أصفهان للتكنولوجيا النووية، لكن الموقف الغربي عموما كان رافضا لمثل هذا التعاون. ومع اندلاع الحرب بين إيران والعراق تضرر مفاعل محطة بوشهر النووية فتوقفت عن العمل.

  • Iranisches Atomkraftwerk (AP)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    روسيا تدخل على الخط، والصين تنسحب!

    في التسعينات تم تزويد إيران بخبراء في الطاقة النووية من طرف روسيا. وفي 1992، انتشرت مزاعم في الإعلام الدولي بوجود أنشطة نووية إيرانية غير معلنة، مما جعل إيران تستدعي مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة المنشآت النووية، وخلصت التفتيشات حينها إلى أن الأنشطة سلمية. في 1995، وقعت إيران مع روسيا عقدا لتشغيل محطة بوشهر بالكامل، في حين انسحبت الصين من مشروع بناء محطة لتحويل اليورانيوم.

  • Mohammed el Baradei Internationale Atomenergiebehörde mit Hassan Rowhani (AP)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    إعلان طهران وزيارة البرادعي لإيران

    طلبت الوكالة الدولية، في 2002، زيارة موقعين نوويين قيل أنهما غير معلنين، لكن إيران لم تسمح بذلك حتى مرور ستة أشهر على شيوع الخبر. وفي 2003، زار محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إيران للحصول على إيضاحات في ما يخص استئناف أنشطة تخصيب اليورانيوم، واصدرت الوكالة تقريرا سلبيا تجاه تعاون إيران.

  • Iran Präsident (AP)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    شد وجذب

    أصدرت الوكالة الدولية، في 2004، قرارا يطالب إيران بالإجابة عن جميع الأسئلة العالقة، وبتسهيل إمكانية الوصول الفوري إلى كل المواقع التي تريد الوكالة زيارتها، وبتجميد جميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم بمستوى يتيح إنتاج الوقود النووي والشحنة الانشطارية. لكن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد وبعد انتخابه، عمل على تفعيل البرنامج النووي ولم يكترث للتهديدات الغربية، كما أسس مفاعل "أراك" للماء الثقيل.

  • UN-Resolution Iran Uran-Anreicherung Katar UN-Sicherheitsrat (AP)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    فصل جديد

    في 2006، صوت أعضاء الوكالة الدولية على إحالة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن، الذي فرض حظرا على تزويد إيران بالمعدات اللازمة لتخصيب اليورانيوم وإنتاج صواريخ بالستية. وردت إيران على هذا الإجراء بتعليق العمل بالبروتوكول الإضافي وجميع أشكال التعاون الطوعي. وفي نفس السنة، أعلن الرئيس الإيراني؛ أحمدي نجاد، عن نجاح بلده في تخصيب اليورانيوم بنسبة 3,5 بالمائة. الصورة لوفد قطر أثناء التصويت على القرار.

  • Iran Atomanreicherungsanlage (AP)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    مفاعلات نووية سرية

    في عام2009 ، تحدث بعض المسؤولين الأميركيين والبريطانيين والفرنسيين، عبر وسائل الاعلام، عن قيام إيران ببناء مفاعل نووي في ضواحي مدينة قم، كما قال هؤلاء بأنه تحت الأرض ويبنى بكل سرية، دون أن تخبر به إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في حين نفت طهران ذلك واعتبرته مجرد ادعاءات.

  • Iran Atomgespräche in Wien 24.11.2014 Gruppefoto (ISNA)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    على مشارف حل

    في عام 2014، تم الاتفاق على وقف تجميد الولايات المتحدة لأموال إيرانية قدرت بمليارات الدولارات، مقابل توقف إيران عن تحويل اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمائة إلى وقود. وفي نفس السنة، قامت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية باجراء تعديلات على منشأة "أراك" لضمان إنتاج حجم أقل من البلوتونيوم.

  • Symbolbild - Atomabkommen mit dem Iran (Getty Images/AFP/R. Wilking)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    الاتفاق التاريخي

    في عام 2015، وبعد سلسلة من الاجتماعات، في فيينا، أعلن عن التوصل لاتفاق نهائي؛ سمي اتفاق إطار، بخصوص برنامج إيران النووي. الاتفاق جمع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا بإيران. وكان من المرجح أن ينهي هذا الاتفاق التهديدات والمواجهة بين إيران والغرب.

  • Hassan Rohani und Barack Obama (Bildcombo) (Getty Images/A. Burton/M. Wilson)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    طموحات حدها الاتفاق!

    كان باراك أوباما، الرئيس الأمريكي السابق، واحدا من رؤساء الدول المتفقة مع إيران، فيما يخص البرنامج النووي، من الذين رأوا في الخطوة ضمانا لأمن العالم، بالمقابل قال نظيره الإيراني؛ حسن روحاني، إن بلاده حققت كل أهدافها من خلال الاتفاق. لكن الأمور لم تعرف استقرارا، خاصة مع رغبة إيران في تطوير برنامجها نووي، دون أن تلفت اليها الأنظار.

  • USA Trump verlässt den Raum ARCHIV (Imago/Zumapress/C. May)

    البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

    أمريكا تنسحب

    آخر التطورات في الاتفاق النووي، كانت يوم الثلاثاء 8 أيار/مايو 2018، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرار الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران، متعهداً بأن تفرض بلاده "أعلى مستوى من العقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني". وفي هذا الصدد، عبرت طهران عن عدم رغبتها في الدخول في جولات جديدة من المفاوضات الشاقة مع أمريكا. مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

البرنامج النووي- محطات من الشد الإيراني والجذب الغربي

بعد سنوات من الشد والجذب بين إيران والدول الغربية، بخصوص برنامجها النووي، تم التوصل عام 2015 إلى اتفاق علقت عليه آمال كثيرة. لكنه بدا واضحا أن الاتفاق لم ينه المشروع النووي، خاصة بعد قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق. (09.05.2018)  

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