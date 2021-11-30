أومتيتي وغافي والعريس ديمبيلي ينضمون إلى المصابين بكورونا في برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني الأربعاء (29 ديسمبر/كانون الأول 2021) إصابة الثلاثي عثمان ديمبلي وصمويل أومتيتي وبابلو غافي بفيروس كوفيد-19.

وأضاف برشلونة في بيان "أصيب ديمبلي وأومتيتي وغافي بكوفيد-19 بعد إجراء اختبارات للتشكيلة. اللاعبون في حالة جيدة ويخضعون للعزل المنزلي حالياً. أبلغ النادي السلطات الصحية بهذه الإصابات".

يذكر أن عثمان ديمبلي عاش مؤخرا أجواء أفراح عائلية بعد قرارهالزواج من فتاة مغربية، وإقامته حفل زفاف بمدينة مراكش على الطريقة التقليدية المغربية.

وضربت إصابات كورونا النادي الكتالوني، حيث أصيب الفرنسي كليمو لينغليه والبرازيلي داني ألفيس والإسبانيان جوردي ألبا وأليخاندرو بالدي بالفيروس هذا الأسبوع، ليصبح عدد المصابين بالفيروس ستة لاعبين.

أصيب بابلو غافي نجم برشلونة مع آخرين بفيروس كورونا ما رفع عدد المصابين في الفريق بالفيروس إلى 6 لاعبين

ويتحضر برشلونة ومدربه الجديد تشافي هرنانديس لاستئناف الدوري الإسباني الأحد في مواجهة ريال مايوركا بعد التوقف التقليدي خلال فترة عيدي الميلاد ورأس السنة.

وبحسب بروتوكولات فيروس كورونا التي وضعها الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري، يجب على الفريق أن يؤمن 13 لاعباً، بينهم خمسة على الأقل من الفريق الأول، ليكون قادراً على خوض مباراة.

واستناداً الى ذلك، هناك احتمال أن تؤجل المباراة المقررة الأحد بين أتلتيكو مدريد حامل اللقب ورايو فايكانو بسبب إصابة 17 لاعباً في صفوف الأخير بـ"كوفيد-19" بحسب وسائل الإعلام المحلية، ما يجعله النادي الأكثر تضرراً في إسبانيا من موجة التفشي الجديدة الناجمة عن متحورة "أوميكرون".

ويحتل برشلونة، الذي كانت آخر مباراة خاضها في الدوري أمام اشبيلية في 21 ديسمبر/كانون الأول، المركز السابع في الترتيب برصيد 28 نقطة من 18 مباراة.

كما يعاني ريال سوسييداد من كثرة الحالات الإيجابية في صفوفه والتي وصلت حتى الآن الى 10 لاعبين مصابين بالفيروس، على غرار قادش وريال مايوركا اللذين وصل عدد المصابين فيهما الى خمسة وأربعة توالياً.

ع.ح./ع.ج.م. (رويترز، ا ف ب)