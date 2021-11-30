أومتيتي وغافي والعريس ديمبيلي ينضمون إلى المصابين بكورونا في برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني الأربعاء (29 ديسمبر/كانون الأول 2021) إصابة الثلاثي عثمان ديمبلي وصمويل أومتيتي وبابلو غافي بفيروس كوفيد-19.
وأضاف برشلونة في بيان "أصيب ديمبلي وأومتيتي وغافي بكوفيد-19 بعد إجراء اختبارات للتشكيلة. اللاعبون في حالة جيدة ويخضعون للعزل المنزلي حالياً. أبلغ النادي السلطات الصحية بهذه الإصابات".
يذكر أن عثمان ديمبلي عاش مؤخرا أجواء أفراح عائلية بعد قرارهالزواج من فتاة مغربية، وإقامته حفل زفاف بمدينة مراكش على الطريقة التقليدية المغربية.
وضربت إصابات كورونا النادي الكتالوني، حيث أصيب الفرنسي كليمو لينغليه والبرازيلي داني ألفيس والإسبانيان جوردي ألبا وأليخاندرو بالدي بالفيروس هذا الأسبوع، ليصبح عدد المصابين بالفيروس ستة لاعبين.
أصيب بابلو غافي نجم برشلونة مع آخرين بفيروس كورونا ما رفع عدد المصابين في الفريق بالفيروس إلى 6 لاعبين
ويتحضر برشلونة ومدربه الجديد تشافي هرنانديس لاستئناف الدوري الإسباني الأحد في مواجهة ريال مايوركا بعد التوقف التقليدي خلال فترة عيدي الميلاد ورأس السنة.
وبحسب بروتوكولات فيروس كورونا التي وضعها الاتحاد الإسباني لكرة القدم ورابطة الدوري، يجب على الفريق أن يؤمن 13 لاعباً، بينهم خمسة على الأقل من الفريق الأول، ليكون قادراً على خوض مباراة.
واستناداً الى ذلك، هناك احتمال أن تؤجل المباراة المقررة الأحد بين أتلتيكو مدريد حامل اللقب ورايو فايكانو بسبب إصابة 17 لاعباً في صفوف الأخير بـ"كوفيد-19" بحسب وسائل الإعلام المحلية، ما يجعله النادي الأكثر تضرراً في إسبانيا من موجة التفشي الجديدة الناجمة عن متحورة "أوميكرون".
ويحتل برشلونة، الذي كانت آخر مباراة خاضها في الدوري أمام اشبيلية في 21 ديسمبر/كانون الأول، المركز السابع في الترتيب برصيد 28 نقطة من 18 مباراة.
كما يعاني ريال سوسييداد من كثرة الحالات الإيجابية في صفوفه والتي وصلت حتى الآن الى 10 لاعبين مصابين بالفيروس، على غرار قادش وريال مايوركا اللذين وصل عدد المصابين فيهما الى خمسة وأربعة توالياً.
ع.ح./ع.ج.م. (رويترز، ا ف ب)
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
توتنهام هوتسبر
نشرت مجلة فوربس قائمتها لأغنى أندية العالم لكرة القدم. فاحتل فريق توتنهام هوتسبر المركز العاشر في القائمة، إذ يملك النادي 945 مليون يورو. وحاز الفريق على المركز الثاني في الدوري الانكليزي. ووصل الفريق إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
يوفنتوس تورين
نجح يوفنتوس في الوصول إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا لهذا العام، لكنه تلقى خسارة كبيرة أمام ريال مدريد في النهائي. أما على الصعيد المالي فما زال النادي ضمن قائمة الأغنى في العالم، إذ تبلغ قيمة النادي نحو 1.12 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ليفربول
المدرب الألماني الشهير يورغن كلوب قاد فريق ليفربول الانكليزي لتحقيق نتائج جيدة هذا الموسم واحتل المركز الرابع في الدوري الانكليزي. قيمة النادي وصلت إلى نحو 1.33 مليار يورو، محتلاً بذلك المركز الثامن عالميا.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
تشيلسي
نجح النادي اللندني تشيلسي في الحصول على عقود فلكية لحقوق بث مبارياته. إذ يملك النادي الملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، الذي ضخ أموالا طائلة في ميزانية النادي. قيمة النادي حاليا نحو 1.65 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
أرسنال
خسر فريق أرسنال نحو 4 % من قيمته المالية مقارنة بالعام الماضي ووصلت قيمته هذا العام إلى نحو 1.72 مليار يورو، حسب مجلة فوربس. لكن النادي ما زال ضمن الأغنى واحتل المركز السادس في القائمة، وفاز أخيراً بلقب كأس الاتحاد الأنكليزي لكرة القدم على تشيلسي بهدفين لهدف.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر سيتي
تأسس النادي سنة 1880، لكن النادي التقليدي تغير كثيرا في بعد أن أشتراه الشيخ منصور بن زايد آل نهيان. وحصل الفريق على المركز الثالث في الدوري الانكليزي هذا الموسم. قيمة النادي حاليا 1.85 مليار يورو.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
بايرن ميونيخ
الفريق البافاري هو الفريق الألماني الوحيد ضمن قائمة أغلى فرق العالم لكرة القدم. إذ تبلغ قيمة النادي نحو 2.41 مليار يورو. ويستثمر في الصيف الحالي بعضا من ملايينه الكثيرة في شراء لاعبين جدد.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
ريال مدريد
احتل الفريق الملكي المركز الثالث فقط في القائمة بقيمة وصلت إلى 3.18 مليار يورو. رغم الانجازات الكبيرة للفريق هذا الموسم وفوزه بالدوري الإسباني وبطولة أبطال أوروبا. ويعود سبب تراجع قيمة النادي إلى معدل أعمار اللاعبين المرتفعة نوعا ما، إذ يصل المعدل إلى 27.3 سنة.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
برشلونة
بقيمة تصل إلى 3.24 مليار يورو يحتل الفريق الكاتلوني المركز الثاني ضمن القائمة. ففريق يملك لاعبين مثل ميسي ونيمار لا بد أن يكون من فرق الكبار والأغلى في العالم. ورغم تراجع انجازات النادي لهذا العام إلا أنه تفوق على النادي الملكي ماليا واحتل المركز الثاني.
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لا الريال ولا برشلونة أغلى أندية العالم .. الأغلى انكليزي
مانشستر يونايتد
حقق نادي "الشياطين الحمر" تحت قيادة المدرب جوزيه مورينيو بطولة الدوري الأوروبي. ورغم عدم مشاركته في دوري الأبطال الموسم الماضي، لكن قيمته وصلت إلى 3.28 مليار يورو، متربعاً على قمة أغلى أندية العالم وأغناها. الكاتب: يوشوا فيبر/ زمن البدري