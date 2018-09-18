أول يوم في العام هو يوم ميلاد أكثر من 200 ألف طالب لجوء

ذكرت وزارة الداخلية الألمانية مؤخرا أنه تم رصد أكثر من 200 ألف طالب لجوء في ألمانيا مسجلين رسمياً بتاريخ ميلاد الأول من شهر كانون الثاني/ يناير. وأوضحت الوزارة رداً على إحاطة خطية من نائب برلماني عن حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، سبب ذلك بالقول: "يتم تسجيل تاريخ الأول من شهر كانون الثاني/ يناير عندما لا يمكن لطالبي اللجوء تقديم جواز سفر أو أية وثائق هوية أخرى وعندما لا يعرفون سوى عام ميلادهم وليس اليوم أو الشهر تحديداً".

وبحسب بيانات الوزارة، فإنه يتم أيضاً استخدام تاريخ ميلاد اليوم الأول من العام من قبل مكاتب شؤون الشباب بالنسبة لطالبي اللجوء القصر غير المصحوبين بذويهم عندما لا تتوفر مستندات كافية. وأوضحت الوزارة أن هناك 207347 طالب لجوء في ألمانيا كانوا قد جاؤوا منذ عام 2014، مسجلين بهذا التاريخ، وذلك بحسب رصد تم في 31 تموز/ يوليو الماضي. وأشارت وزارة الداخلية الألمانية إلى أن أغلب هؤلاء اللاجئين، تحديداً 125408 أشخاص منهم، جاؤوا إلى ألمانيا في عام 2015، في ذروة أزمة اللجوء.

م.ع.ح/ع.ج (د ب أ)