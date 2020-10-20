 أول وفد رسمي بحريني يصل إلى تل أبيب واجتماع ثلاثي مرتقب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.11.2020

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أخبار

أول وفد رسمي بحريني يصل إلى تل أبيب واجتماع ثلاثي مرتقب

أول وفد حكومي بحريني رسمي يصل إلى إسرائيل على متن رحلة طيران تجارية لطيران الخليج، هي الأولى من نوعها إلى تل أبيب. ومن المنتظر أن يلحق وزير الخارجية الأمريكي بالوفد البحريني، حيث سيُعقد اجتماع ثلاثي في القدس.

Israel Bahrain Außenminister Abdullatif bin Rashid Al Zayani

وصل وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني إلى تل أبيب، الأربعاء (18 نوفمبر/ تشرين الثاني)، في أول زيارة رسمية لمسؤول بحريني كبير للدولة العبرية، بعد نحو شهرين من توقيع البلدين اتفاقا لتطبيع العلاقات في واشنطن.

واستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي اشكينازي، الزياني والوفد المرافق له لدى وصولهم إلى مطار بن غوريون قرب تل أبيب الساحلية، بحسب مشاهد بثها التلفزيون مباشرة.

مختارات

إذا كانت كانت ردود الأفعال السياسية على الاتفاق الإسرائيلي الإماراتي مثيرة للجدل، فإن الأوساط الاقتصادية عبرت عن فرحتها به، لاسيما في إسرائيل. ما هي أبرز تبعاته المتوقعة على أسواق الخليج وإسرائيل انطلاقا من دبي وأبو ظبي؟

في خطوة على طريق التطبيع بين إسرائيل والإمارات توجه وفد إسرائيلي أمريكي مشترك على متن طائرة تابعة لشركة العال الإسرائيلية من تل أبيب إلى أبو ظبي. الر حلة اعتبرت إسرائيليا "اختراقا"، وفلسطينيا "خرقا للموقف العربي".

يتوجه وفد إسرائيلي إلى العاصمة البحرينية اليوم الأحد للإعلان عن انطلاق العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين البلدين بعد توصّلهما إلى اتّفاق تطبيع بوساطة أمريكيّة الشهر الماضي.

ومن المتوقع أن يصل أيضا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى إسرائيل اليوم، وأن يلتقي الوزيران، في اجتماع ثلاثي، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية غابي أشكنازي في القدس.

وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) أن  الزياني يترأس وفدا رفيع المستوى وسيجري مناقشات لمتابعة "اتفاق أبراهام"، الذي وقع في أيلول/سبتمبر وتمّ بموجبه تطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من البحرين والإمارات.

وأفادت الوكالة بأن الزيارة تأتي "لتأكيد موقف مملكة البحرين الثابت والدائم تجاه دعم عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية والاتفاقيات الثنائية مع إسرائيل".

وأقامت البحرين والإمارات علاقات رسمية مع إسرائيل بعد اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة ووُقع في البيت الأبيض في الـ15 من سبتمبر/ أيلول، قبل أن يلحق بهما السودان بعد ذلك في عملية التطبيع.

و.ب/ف.ي (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

مشاهدة الفيديو 01:48

تباين الآراء حول تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل

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