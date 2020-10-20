أول وفد رسمي بحريني يصل إلى تل أبيب واجتماع ثلاثي مرتقب

وصل وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني إلى تل أبيب، الأربعاء (18 نوفمبر/ تشرين الثاني)، في أول زيارة رسمية لمسؤول بحريني كبير للدولة العبرية، بعد نحو شهرين من توقيع البلدين اتفاقا لتطبيع العلاقات في واشنطن.

واستقبل وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي اشكينازي، الزياني والوفد المرافق له لدى وصولهم إلى مطار بن غوريون قرب تل أبيب الساحلية، بحسب مشاهد بثها التلفزيون مباشرة.

ومن المتوقع أن يصل أيضا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى إسرائيل اليوم، وأن يلتقي الوزيران، في اجتماع ثلاثي، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية غابي أشكنازي في القدس.

وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) أن الزياني يترأس وفدا رفيع المستوى وسيجري مناقشات لمتابعة "اتفاق أبراهام"، الذي وقع في أيلول/سبتمبر وتمّ بموجبه تطبيع العلاقات بين إسرائيل وكل من البحرين والإمارات.

وأفادت الوكالة بأن الزيارة تأتي "لتأكيد موقف مملكة البحرين الثابت والدائم تجاه دعم عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط، وتسليط الضوء على الفرص الاقتصادية والاتفاقيات الثنائية مع إسرائيل".

وأقامت البحرين والإمارات علاقات رسمية مع إسرائيل بعد اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة ووُقع في البيت الأبيض في الـ15 من سبتمبر/ أيلول، قبل أن يلحق بهما السودان بعد ذلك في عملية التطبيع.

و.ب/ف.ي (أ ف ب، د ب أ، رويترز)