أول مواجهة بين إسرائيل وحماس منذ النزاع الأخير

قصفت طائرات إسرائيلية مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة بعد إطلاق بالونات حارقة من القطاع، في هجمات هي الأولى من نوعها منذ نهاية قتال استمر 11 يوماً الشهر الماضي.
وكانت الأوضاع هادئة صباح الأربعاء (16 يونيو/ حزيران 2021) بعد الهجمات التي وقعت أثناء الليل. ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا من الجانبين فيها.
ويأتي تفجر العنف هذا، الذي يمثل أول اختبار للحكومة الإسرائيلية الجديدة، في أعقاب مسيرة نظمها قوميون يهود أمس الثلاثاء في مدينة القدس، كانت حماس هددت بالرد عليها.
وقال الجيش الإسرائيلي إن طائراته هاجمت مجمعات عسكرية لحماس في مدينة غزة ومدينة خانيونس في جنوب القطاع، وإنه "مستعد لكافة السيناريوهات، بما فيها تجدد القتال في مواجهة استمرار الأعمال الإرهابية المنطلقة من غزة".
وأضاف أن الهجمات تأتي رداً على إطلاق بالونات حارقة قالت إدارة الإطفاء الإسرائيلية إنها سببت نحو 20 حريقاً في حقول مفتوحة بمناطق قرب الحدود.
من جانبه، أكد متحدث باسم حماس وقوع الضربات، قائلاً: "سيظل شعبنا ومقاومته الباسلة يدافعون عن حقوقنا ومقدساتنا حتى طرد المحتل من كامل أرضنا".
وكان آلاف الإسرائيليين قد تدفقوا على منطقة باب العامود بالقدس الشرقية ملوحين بالأعلام، قبل أن يتوجهوا إلى الحائط الغربي، مما أثار غضب الفلسطينيين واستنكارهم.
وتعتبر إسرائيل القدس الشرقية بأكملها عاصمة لها، وذلك بعد أن احتلتها في حرب عام 1967 ثم ضمتها، في خطوة لم تحظ باعتراف دولي. ويريد الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة يسعون لإقامتها في الضفة الغربية المحتلة وغزة.
وعززت إسرائيل قبيل مسيرة الثلاثاء نشر منظومة القبة الحديدية للدفاع الصاروخي تحسباً لشن هجمات صاروخية محتملة من غزة.
وبدأ المشاركون في المسيرة التفرق بعد حلول الليل في القدس، ولم تكن هناك أي علامة على إطلاق صواريخ من غزة. وكانت المسيرة مقررة يوم العاشر من مايو/ أيار في إطار الاحتفالات الإسرائيلية بـ"يوم القدس" بمناسبة الاستيلاء على القدس الشرقية في حرب عام 1967.
وفي اللحظة الأخيرة، جرى تحويل المسار بعيداً عن باب العامود في البلدة القديمة والحي الإسلامي. لكن ذلك لم يكن كافياً لإثناء حماس عن إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.
ي.أ/ خ.س (رويترز، أ ف ب)
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
شهدت القدس الاثنين (العاشر من أيار/مايو 2021) اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد الأقصى واشتباكات بين فلسطينيين من جانب والشرطة ومستوطنين من جانب آخر أسفرت عن مئات الجرحى من الفلسطينيين. وتصاعدت المواجهات بعد اشتباكات الجمعة (7 أيار/مايو) مع توافد المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأخيرة في شهر رمضان.
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
منذ بداية رمضان (منتصف نيسان/أبريل 2021) تجري اشتباكات ليلية بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية التي تقيم الحواجز لمنع إقامة تجمعات عند باب العامود بالمدينة القديمة بعد الإفطار. ويرى الفلسطينيون في الحواجز قيوداً على حرية التجمع بالنسبة إليهم. وتقول الشرطة إنها تتواجد هناك لحفظ الأمن والنظام.
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
كان من المقرر أن تعقد المحكمة العليا في إسرائيل الاثنين (10 أيار/ مايو 2021) جلسة لنظر قضية جارية منذ فترة طويلة حول ما إذا كان سيتم طرد أسر فلسطينية من منازلهم في حي الشيخ جراح قرب باب العامود، ومنح تلك المنازل لمستوطنين إسرائيليين. وانتقل بعض المستوطنين بالفعل إلى الشارع المقصود وأصبحوا يقيمون بجوار الفلسطينيين الذين يواجهون احتمال الطرد.
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
مع اقتراب موعد الجلسة بدأ فلسطينيون ويساريون إسرائيليون في تنظيم مظاهرات كبيرة قائلين إن المزيد من عمليات الطرد قد يكون لها تأثير واسع في أنحاء الحي الذي يمثل الفلسطينيون الأغلبية العظمى من سكانه. كما يضم حي الشيخ جراح موقعا يقدسه اليهود باعتباره قبر الحاخام سمعان العادل، مما كان سبباً في توتر دائم بين الفلسطينيين الذين يقيمون هناك والمتدينين اليهود الذين يأتون لزيارة الموقع.
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
قصت محكمة أدنى درجة بأن الأرض المتنازع عليها كانت تخص يهوداً في القدس الشرقية قبل عام 1948، وأثارت تلك القضية اهتماماً محلياً ودولياً وسط انتقادات للاستيطان الإسرائيلي في القدس الشرقية. تأجلت جلسة المحكمة العليا بشأن عمليات الإخلاء الأحد (التاسع من أيار/ مايو 2021)، مما أدى إلى إرجاء نقطة اشتعال واحدة على الأقل لما بعد شهر رمضان وإتاحة مزيد من الوقت للتوصل إلى حل، لكن التوتر استمر.
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
يعتقد اليهود أن المسجد الأقصى بني على موقع معبد يهودي (الهيكل) دمره الرومان سنة 70 ميلادية ولم يبق من أثاره سوى الحائط الغربي المعروف بحائط المبكى أو البراق. ويضم الحرم القدس بالإضافة إلى المسجد الأقصى، ثالث الحرمين الشريفين، قبة الصخرة. كما يقدس المسيحيون البلدة القديمة باعتبارها الموطن الذي يعتقدون أنه شهد مواعظ وموت وقيامة السيد المسيح.
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
يوافق الاثنين (10 أيار/مايو 2021) يوم القدس وهو الذكرى السنوية لسيطرة إسرائيل على القدس الشرقية خلال حرب عام 1967. وعادة ما يشهد هذا الحدث مسيرة بأنحاء البلدة القديمة من قبل زائرين يهود، منهم قوميون متطرفون، بيد أن التوترات حملت السلطات الإسرائيلية على إلغاء الإثنين مسيرة الأعلام الخاصة بإعلان توحيد القدس بعد ضمها والتي كانت من المقرر أن تصل إلى البلدة القديمة.
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
فشلت قمة كامب ديفيد في تموز/ يوليو من عام 2000، والتي جمعت بين رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك بوساطة من الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، في التوصل لاتفاق بشأن وضع القدس وقضايا أخرى، ما مهد الطريق لاندلاع الانتفاضة الثانية.
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق أرييل شارون إلى باحة المسجد الأقصى في أيلول/ سبتمبر 2000 كانت شرارة اندلاع الانتفاضة الثانية (انتفاضة الأقصى) والتي استمرت سنوات وتميزت عن سابقتها في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات بتفاقم المواجهات المسلحة. راح ضحيتها عشرات الآلاف من الفلسطينيين بين قتيل وجريح ومئات الإسرائيليين من جنود ومستوطنين.
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القدس عنوان الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
تعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمة موحدة لها، بما فيها القدس الشرقية التي ضمتها في تحرك لم يحظ باعتراف دولي مهم إلا من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي نقل سفارة بلاده إلى القدس. ويريد الفلسطينيون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية في الضفة الغربية وقطاع غزة. إعداد: خالد سلامة