أول مقهى للكتاب في إدلب أصبح ملتقى للشباب

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افتتح في مدينة ادلب اول مقهى مخصص للقراءة بشكل كامل ، حيث يضم المقهى آلاف الكتب والمطبوعات من مختلف الثقافات والتيارات الفكرية، ويركز على المطبوعات التي تتعلق بسوريا
معرض "سوريا - ضد النسيان" في مدينة كولونيا يقدم صورة سوريا قبل الحرب، ويهدف لتذكير اللاجئين بوطنهم، وكيف كان سابقا. كي لا ينسى السوريون وبقية العالم سوريا، التي اختفى الحديث عنها بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا.
قالت منظمة حقوقية إن الغارات التي يشتبه بأنها روسية واستهدفت مزارع تربية دواجن ومحطات مياه في محافظة إدلب، آخر معاقل المعارضة المسلحة في سوريا، كانت ترمي إلى طرد النازحين. وأضافت المنظمة أن الأمر قد يرقى لجريمة حرب.
عندما قرر الشاب نصرة الله الهرب من أفغانستان بعد سيطرة طالبان على الحكم، كان يأمل بالوصول إلى القارة الأوروبية. وخاض الشاب رحلة العبور من ولاية ننكرهار إلى إيران، مرورا بباكتسان، ومنها إلى تركيا بهدف العبور إلى اليونان.
بالتزامن مع معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، انطلقت مبادرة لاستخدام وسائل التواصل الإجتماعي الحديثة في تشجيع الشباب على القراءة. رف للكتب على "انستغرام"، ومقاطع فيديو للنقد الأدبي على "تيك توك". كيف يتم ذلك؟
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