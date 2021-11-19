أول مقهى للكتاب في إدلب أصبح ملتقى للشباب

"اعتقدنا أننا سنذهب إلى اليونان".. أفغان وجدوا أنفسهم مرحّلين من تركيا إلى سوريا

عندما قرر الشاب نصرة الله الهرب من أفغانستان بعد سيطرة طالبان على الحكم، كان يأمل بالوصول إلى القارة الأوروبية. وخاض الشاب رحلة العبور من ولاية ننكرهار إلى إيران، مرورا بباكتسان، ومنها إلى تركيا بهدف العبور إلى اليونان.