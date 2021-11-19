 أول مقهى للكتاب في إدلب أصبح ملتقى للشباب | DW الأخبار | DW | 23.06.2022

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أول مقهى للكتاب في إدلب أصبح ملتقى للشباب

افتتح في مدينة ادلب اول مقهى مخصص للقراءة بشكل كامل ، حيث يضم المقهى آلاف الكتب والمطبوعات من مختلف الثقافات والتيارات الفكرية، ويركز على المطبوعات التي تتعلق بسوريا

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