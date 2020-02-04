 أول مسلسل يكشف ″خبايا أروقة″ الاستخبارات الخارجية الألمانية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.06.2020

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أخبار

أول مسلسل يكشف "خبايا أروقة" الاستخبارات الخارجية الألمانية

بعد نجاحات لمسلسلات من هذا النوع في فرنسا والولايات المتحدة، يتم الإعداد لأول مسلسل ألماني عن كواليس جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني (BND). ما الذي دفع الجهاز للانفتاح والتعاون لإنتاج هذا العمل الفني؟

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الكشف عن إحدى أكبر العمليات الاستخباراتية في التاريخ

لأول مرة في ألمانيا، يتم إعداد مسلسل تلفزيوني عن الاستخبارات الخارجية (BND) بعد الإنتاجات الناجحة لهذا النوع من المسلسلات ومن أبرزها "بورو دي ليجاند" في فرنسا و"هوملاند" و"24" الأميركيان.

مختارات

بلهجة شديدة، وجهت المستشارة أنغيلا ميركل تحذيراً غير مسبوق لموسكو من مغبة مواصلتها هجمات التجسس العدوانية واسعة النطاق على ألمانيا. هذا الموضوع يرصد فصولاً مثيرة من "حرب ظل" ضارية تشنها روسيا على الأراضي الألمانية. (18.05.2020)

مضبوطات مختلفة تحفظت عليها المخابرات الألمانية ولم تكن متاحة أمام الرأي العام حتى الآن، معروضة في متحف خاص بمقرها في برلين يمكن للزوار مشاهدتها عن قرب. وتريد من خلاله تعريف الجمهور بعملها وكشف بعض أسرارها. (06.11.2019)

ذكرت وسائل إعلام في ألمانيا أن ديوان المستشارية رفض السماح للرئيس السابق لجهاز المخابرات الخارجية، غيرهارد شيندلر، بنشر مذكراته، لاحتوائها على معلومات سرية. وترأس شيندلر الجهاز من عام 2011 وحتى إعفائه في عام 2016. (04.02.2020)

وقالت شركة الإنتاج "اريانا كرامبيه" المسؤولة عن هذا المشروع اليوم الجمعة (26 حزيران/يونيو 2020): "حتى الآن لم يتكلم أي مسلسل عن كواليس جهاز الاستخبارات الخارجية الألمانية (بي ان دي)".

وتريد الشركة تقديم عمل "بطريقة مبتكرة ومثيرة، بعيداً عن الكليشهات بالاستناد على بحث عميق وحديث للغاية". وأضافت الشركة أن العمل يقدم "رؤية مفاجئة وأصيلة لما يدور في أروقة المخابرات المعزولة بصرامة عن العالم الخارجي".

ولكتابة هذا المسلسل، استعين بكاتب السيناريو الألماني مارتن راوهاوس المعروف بأفلام عن الهجوم الدموي الفلسطيني على جناح الرياضيين الإسرائيليين خلال دورة الألعاب الأولمبية للعام 1972 في ميونيخ، والجسر الجوي للحلفاء فوق برلين في العام 1948.

وقال الكاتب "العالم يتغير". وأضاف أن "ألمانيا العالقة بين ترامب وبوتين والقومية المتنامية في أوروبا والتهديد الإرهابي، تكافح ألمانيا من أجل العثور على مكان جديد على رقعة الشطرنج هذه، ويهدف المسلسل إلى إظهار معنى هذا الوضع الجيوسياسي الجديد من أجل أمن البلاد".

ووفقاً لشركة الإنتاج، وكما كانت الحال مع "بورو دي ليجاند" خصوصاً، تمكن الكتاب من إجراء "ساعات من المقابلات" مع أشخاص من الاستخبارات.

خ.س/ع.ج (أ ف ب، د ب أ)

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