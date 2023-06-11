 أول مستودع نهائي للنفايات النووية في فرنسا | المستقبل الآن | DW | 11.06.2023

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المستقبل الآن

أول مستودع نهائي للنفايات النووية في فرنسا

توفر الطاقة النووية 75 في المئة من حاجة فرنسا من الكهرباء. ومن المقرر الآن إنشاء أول مستودع نهائي في شمال البلاد للتخلص من النفايات النووية.

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المستقبل الآن - الإشعاع النووي والطاقة النووية ومخلفاتها 11.06.2023

3D rendering of the solar eclipse showing the moon moving over the sun. 3D illustration.

هل يظهر القمر وتشرق الشمس دائماً من الشرق؟ 04.06.2023

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إلى الطاقة الحرارية - وضخ الهيدروجين في أنابيب الغاز الطبيعي 04.06.2023

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ثورة الأشعة السينية 11.06.2023

Das Kernkraftwerk Tihange bei Huy in der Wallonischen Region von Belgien nahe der deutschen Grenze besteht aus drei Blöcken mit Druckwasserreaktoren, die von 1975 bis 1985 ans Stromnetz gingen. Die belgische Regierung will ihren Atomausstieg nun wegen des Kriegs in der Ukraine um zehn Jahre verschieben. (Themenbild, Symbolbild) Huy, 14.04.2022

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