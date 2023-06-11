أول مستودع نهائي للنفايات النووية في فرنسا

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توفر الطاقة النووية 75 في المئة من حاجة فرنسا من الكهرباء. ومن المقرر الآن إنشاء أول مستودع نهائي في شمال البلاد للتخلص من النفايات النووية.
تخلت ألمانيا تماما عن الطاقة النووية، لكن الموضوع سيظل يشغل البلاد لأعوام طويلة. والآن يدور جدل واسع ومحتدم حول تفكيك محطات الطاقة وإزالتها وكيفية التخلص من بقاياها ومن النفايات المشعة عالية الخطورة.
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