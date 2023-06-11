المستقبل الآن

أول مستودع نهائي للنفايات النووية في فرنسا

توفر الطاقة النووية 75 في المئة من حاجة فرنسا من الكهرباء. ومن المقرر الآن إنشاء أول مستودع نهائي في شمال البلاد للتخلص من النفايات النووية.