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أول مديرة رياضية لمنتخب سيدات ألمانيا.. من هي نينا كونتسر؟

١٣ يناير ٢٠٢٤

تم تكليف نيا كونتسر، التي فازت بكأس العالم كلاعبة، كمديرة رياضية جديدة للمنتخب الألماني للسيدات لكرة القدم في الاتحاد الألماني للعبة. ومن بين مهامها الأولى تعيين مدرب جديد للمنتخب الوطني.

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نينا كونتسر المديرة الرياضية لمنتخب ألمانيا للسيدات في كولن 18.05.2023
تسعى نيا كونتسر إلى إعادة تالق منتخب سيدات ألمانيا بعد تعيينها كأول مديرة رياضية للسيدات في ألمانياصورة من: Oliver Kaelke/DeFodi Images/picture alliance

في حدث مهم بمقر الاتحاد الألماني لكرة القدم (DFB) في فرانكفورت، تم الكشف عن نيا كونتسر كأول مديرة رياضية للمنتخب الألماني للسيدات. وكانت تعليقات كونتسر قد أثارت حماسة الجماهير حين قالت: "لدينا فريق عالي الجودة من  اللاعبات المدربات  جيدا والقادرات على المنافسة على أعلى مستوى".

ويأتي تعيين كونتسر بعد خروج منتخب ألمانيا المبكر من دور المجموعات ببطولة  كأس العالم للسيدات ، التي أقيمت في الصيف الماضي بأستراليا ونيوزيلندا، والذي رحلت على إثره المدربة مارتينا فوس-تيكلينبورغ من منصب المدير الفني للفريق.

وقالت اللاعبة البالغة من العمر 43 عاما: "أريد أن أكون شخصا يسهل الوصول إليه، وأن أكون على تواصل مع الفريق"، مضيفة أنها تهدف إلى استخدام منصب المدير الرياضي لمزيد من الاحترافية ورفع مستوى كرة القدم النسائية في ألمانيا.

الهدف الذهبي

حققت كونتسر نجاحا كبيرا كلاعبة، حيث فازت بلقب الدوري الألماني للسيدات سبع مرات، وكأس ألمانيا سبع مرات، وكأس الاتحاد الأوروبي ثلاث مرات بين عامي 1999 و2008 .

لكن أبرز محطات مسيرتها جاءت بلا شك مع المنتخب الوطني، عندما فازت ألمانيا بكأس العالم للسيدات 2003 في الولايات المتحدة. وسجلت كونتسر الهدف الذهبي الذي قاد ألمانيا للفوز 2-1 على السويد في النهائي.

نينيا كونتسر تحتفل بهدفها الذهبي في مرمى السويد في نهائي كأس العالم للسيدات 2003
تالقت نينا كونتسر في مسيرتها كلاعبة حيث فازت بالدوري الألماني وكأس ألمانيا سبع مرات وبكأس الاتحاد الأوروبي وكأس العالم للسيدات 2003صورة من: Jack Smith/dpa/picture alliance

وبعد سلسلة من إصابات الركبة انتهت مسيرتها الرياضية في عام 2008. وفي نفس العام، أكملت دراستها في التعليم. ومنذ ذلك الحين، ظلت على تواصل مع المنتخب الوطني، وذلك من خلال عملها في المقام الأول كمحللة لكرة القدم النسائية في التلفزيون الألماني.

تغييرات إدارية وتعيين كونتسر

يأتي تعيين كونتسر في سياق سلسلة من التغييرات الإدارية في الاتحاد الألماني لكرة القدم، عقب النتائج المخيبة للآمال في كأس العالم 2022 في قطر وكأس العالم 2023 في أستراليا ونيوزيلندا.

فقد تم تعيين رودي فولر كمدير رياضي لمنتخب الرجال، واستلم جوليان ناغلسمان منصب مدرب المنتخب.

وواجهت المدربة مارتينا فوس-تكلنبورغ، التي قادت المنتخب في كأس العالم الصيف الماضي، انفصالًا عن الاتحاد الألماني في تشرين الثاني/ نوفمبر. ويقع على عاتق كونتسر مهمة إيجاد خليفة لها كمدربة لمنتخب السيدات.

وكونتسر، التي تتطلع أيضا إلى إمكانية استضافة ألمانيا لكأس العالم للسيدات في عام 2027، ستكون حاضرة في المؤتمر الدولي للفيفا في بانكوك العام المقبل لدعم الملف الأوروبي.

ر.ض/ ع.ج

 

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