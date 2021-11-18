أول مدربة لمنتخب السعودية للسيدات.. الألمانية ستاب تبدأ مهامها

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم رسميا اليوم الخميس (18 نوفمبر/تشرين ثان 2021) عن انطلاق عمل الألمانية مونيكا ستاب، أول مدربة لمنتخب كرة القدم للسيدات في تاريخ المملكة، وذلك في حدث خاص عقد بمركز الاتحاد.

وتعد ستاب من رائدات تطوير كرة القدم النسائية في مختلف أنحاء العالم، وتحمل رصيدا واسعا من الخبرات المتنوعة في عالم كرة القدم الاحترافية وتدريب المنتخبات الوطنية وإدارة الأندية وشغل المناصب التنفيذية رفيعة المستوى.

وحظي مشهد كرة القدم النسائية في المملكة العربية السعودية بزخم متزايد، لا سيما بعد تأسيس أول إدارة متخصصة لكرة القدم النسائية عام 2019، وشهدت الرياضات النسائية في ظل رؤية المملكة 2030 زيادة مذهلة في معدلات المشاركة والتفاعل وصلت إلى 149% على مدى الأعوام الأربعة الماضية.

وتقوم حالياً ما يزيد عن 195 ألف فتاة تتراوح أعمارهن بين 5 إلى 15 عاما بممارسة الرياضة بشكل أسبوعي، الأمر الذي" أبهر ستاب وزاد من حماسها لتولي المنصب الجديد"، وفقا للاتحاد السعودي لكرة القدم.

وقالت لمياء بن بهيان، مديرة إدارة كرة القدم النسائية وعضو اتحاد الكرة السعودي في تصريح صحفي "لقد بدأنا رحلة مشوقة نحو تطوير كرة القدم النسائية في المملكة، ونسير بخطى ثابتة وفق استراتيجية تطوير طموحة".

وتابعت أنه تم "إنشاء إدارة مختصة بالإشراف على كرة القدم النسائيّة في اتحاد الكرة السعودي في أيلول/سبتمبر 2019 وأصبحت الان كرة القدم النسائية ركيزة أساسية من ركائز استراتيجية تحول كرة القدم السعودية".

من جانبها، عبرت ستاب عن سعادتها بالانضمام إلى جهود المملكة في تطوير كرة القدم النسائية، وقالت: "قد لا يدرك الأشخاص الذين لم يسبق لهم زيارة المملكة أهمية هذه الفرصة، التي أعتبرها واحدة من أكثر الفرص حماسة في عالم الرياضة".

وأكدت ستاب "أفتخر بحصولي على شرف قيادة المنتخب الوطني الأول للسيدات في المملكة العربية السعودية. ويتمتع السعوديون رجالا ونساء وبمختلف أعمارهم بشغف كبير لكرة القدم، إذ تشكل الرياضة محورا يجمعهم ويقرب فيما بينهم".

وأضافت "شعرت بهذا الشغف الحقيقي للعبة منذ زيارتي الأولى للمملكة، كما أجد رصيداً هائلاً من الطاقة والأمل والحماس وهو ما يحفزني بشكل شخصي، حيث تزخر المملكة برصيد هائل من المواهب".

وتعتبر ستاب واحدة من أبرز الشخصيات الداعمة لكرة القدم النسائية في مختلف أنحاء العالم وتحمل في جعبتها الكثير من الخبرات والتجارب الثرية في مجال تدريب كرة القدم تمتد إلى 14 عاماً وتشمل 80 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية، حيث ساهمت في تعزيز جهود تطوير كرة القدم النسائية في تلك الدول.

ولا يقتصر تعيين ستاب على فقط تأسيس وتطوير وقيادة المنتخب الوطني الأول للسيدات، بل ستساهم في تأسيس وتطوير ورفع أعداد المدربات السعوديات المرخصات والاشراف عليهن، كما ستتولى مسؤولية الإشراف الفني على مراكز التدريب الإقليمية لليافعات.

إ.ع/ع.ج.م (د ب أ)