 أول مخفر شرطة ألماني ـ فرنسي مشترك في موسم الصيف | أخبار | DW | 02.08.2018

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أخبار

أول مخفر شرطة ألماني ـ فرنسي مشترك في موسم الصيف

المخفر يشغره الجانب الألماني طيلة أشهر السنة، لكن في فصل الصيف الحالي ينضم إليهم رجال شرطة فرنسيون ليكون أول مخفر شرطة مشترك بين الجانبين. وإذا نجحت التجربة فسيستمر العمل المشترك ويتحول إلى وضع دائم.

Rust Erste binationale Polizeiwache am Oberrhein (picture-alliance/dpa/P. Seeger)

بدأ أول مخفر شرطة ألماني- فرنسي على المستوى الاتحادي بألمانيا عمله في بلدة روست بولاية بادن فورتمبرغ بجنوب غرب المانيا. وقال متحدث باسم الشرطة في تصريحات تم نشرها اليوم الخميس(الثاني من آب/أغسطس 2018) إنه سيتم تعيين ثمانية أفراد من ألمانيا وفردي درك من فرنسا حتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر القادم.

مختارات

يحتضن قصر الإيليزيه الخميس الاجتماع السنوي الفرنسي- الألماني الذي يعد رمزا للتعاون الوثيق بين قطبي الاتحاد الأوروبي. وقبيل انطلاقه طالب ماكرون ألمانيا بمزيد من الاستثمارات في أوروبا لتجاوز "الاختلالات" في منطقة اليورو. (13.07.2017)

عبرت المستشارة الألمانية عن "سعادتها" بفوز إيمانويل ماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية. وقالت إن ماكرون يمثل آمال "ملايين" الفرنسيين والكثير من الأشخاص في ألمانيا وأوروبا، مشددة على أنها واثقة من تحقيق تعاون وثيق معه. (08.05.2017)

وأشار المتحدث إلى أن تشغيل هذا المخفر يتم في إطار مشروع تجريبي، لافتا إلى أنه من الممكن أن يتحول إلى مؤسسة دائمة إذا سار الأمر بنجاح. وأوضح أنه قبل تدشين هذا المخفر كان هناك عمليات ودوريات مشتركة للشرطتين الألمانية والفرنسية على فترات غير منتظمة، إلا أن وجود مخفر شرطة مشترك دائم يعد أمرا جديدا.

وقال مدير مخفر الشرطة مارتن باومان إن عمل الوحدة الشرطية المشتركة يقتصر على أشهر الصيف فقط، وبذلك على الموسم السياحي الرئيسي بالبلدة، لافتا إلى أنه في بقية العام سيكون المخفر مشغولا بأفراد من الشرطة الألمانية فقط. وأشار إلى أن هذا التعاون عبر الحدود يسهل العمل الشرطي ويتيح تحسين مكافحة الجرائم.

وتقع بلدة روست التي يبلغ عدد سكانها 4200 نسمة بالقرب من الحدود الألمانية-الفرنسية، وتضم أكبر متنزه بألمانيا وهو مدينة ملاهي "أوروبا بارك"، وبذلك فهي مقصد سياحي عالمي.

وبحسب البيانات، يعد الفرنسيون ثاني أكبر مجموعة من الزوار للمتنزه بعد الألمان، ويمثلون أيضا جزءا كبيرا من العاملين. ويزور "أوروبا بارك" سنويا نحو 5.6 مليون شخص، بحسب مشغليها، علما بأن هذه الأعداد متجهة نحو الزيادة.

ح.ع.ح/م.س(د.ب.ا)

  • Deutschland Wegscheid Grenzübergang zu Österreich (DW/M. Melhem)

    معبر فيغشايد الحدودي بين الأمس واليوم

    "آخر وجبة نقانق قبل الحدود" بهذه العبارة يروج مطعم أوكلاهوما لنفسه، وهو بالفعل يقدم اليوم البيرة والنقانق لمن يأخذ استراحة من السفر على الحدود الألمانية النمساوية. ولكن الأمر لم يكن كذلك في خريف 2015

  • Deutschland Wegscheid Grenzübergang zu Österreich (Josef Lamperstorfer)

    معبر فيغشايد الحدودي بين الأمس واليوم

    ففي خريف 2015 لم تعد حركة السير عادية بين البلدين، وقطعت الشرطة الاتحادية الألمانية هذا الطريق الدولي لتنظيم عبور اللاجئين، وتحول مطعم أوكلاهوما إلى مركز لوجستي لتنظيم الحركة.

  • Deutschland Wegscheid Grenzübergang zu Österreich (Josef Lamperstorfer)

    معبر فيغشايد الحدودي بين الأمس واليوم

    على هذا المرج الأخضر بجانب المعبر الحدودي أمضى آلاف اللاجئين ساعات النهار الطويلة بانتظار تسوية أوضاعهم والسماح لهم بالعبور إلى ألمانيا، في ظل استنفار لبلدية فيغشايد الحدودية، وهي البلدة الألمانية الأٌقرب على هذا المعبر.

  • Deutschland Wegscheid Grenzübergang zu Österreich (Josef Lamperstorfer)

    معبر فيغشايد الحدودي بين الأمس واليوم

    وفي الليل كانت درجة الحرارة تقترب من الصفر في أوكتوبر 2015، وكان اللاجئون يمضون الليل في العراء لعجز بلدية فيغشايد الحدودية عن تأمين باصات لازمة لنقل 1200 لاجئ يعبرون يومياً عبر الحدود من النمسا إلى ألمانيا

  • Deutschland Wegscheid Grenzübergang zu Österreich (DW/M. Melhem)

    معبر فيغشايد الحدودي بين الأمس واليوم

    اليوم لا أثر لكل ذلك، والطريق الدولي أصبح سالكاً، وحركة السير عادت إلى طبيعتها على هذا المعبر الحدودي، بعد مرور حوالي عامين على قدوم اللاجئين إلى هنا.

  • Deutschland Wegscheid Grenzübergang zu Österreich (DW/M. Koschyk)

    معبر فيغشايد الحدودي بين الأمس واليوم

    السيد يوزف لامبرزتزرفر عمدة بلدة فيغشايد يقول اليوم: "أتفهم الوضع الإنساني لكل شخص، ولكننا للأسف لا نستطيع إنقاذ العالم برمته". الكاتبة: ميسون ملحم


مختارات

معبر فيغشايد الحدودي بين الأمس واليوم

زيارة لمعبر فيغشايد الحدودي بين ألمانيا والنمسا للبحث عما بقي من موجة اللاجئين التي قدمت إلى ألمانيا في خريف 2015. (29.06.2017)  

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