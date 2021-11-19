أول محادثات ألمانية مع طالبان في كابول بشأن الوضع الإنساني

قالت وزارة الخارجية الألمانية إن المبعوث الألماني الخاص لأفغانستان ياسبر فيك والسفير الألماني المعيّن لدى أفغانستان ماركوس بوتسل أجروا محادثات مع حكومة طالبان في العاصمة الأفغانية يوم الخميس (18 تشرين الثاني/نوفمبر 2021).



وتابعت الوزارة أن المحادثات تركزت على المجالات "التي يكون فيها التعاون العملي ضرورياً وممكناً"، وتحديداً فيما يتعلق بـ "الوضع الإنساني للشعب الأفغاني". وتم إخلاء السفارة الألمانية في كابول في منتصف آب/أغسطس وسط التقدم السريع لطالبان.

وواجهت الحكومات الغربية معضلة منذ تولي الحركة الإسلامية المتشددة السلطة في أفغانستان. ففي الوقت الذي تبحث فيه الحكومات الغربية عن طرق لمساعدة السكان الذين يعانون، يريدون تجنب تقديم أي دعم لحكومة طالبان، غير المعترف بها دولياً.



وهناك قلق خاص فيما يتعلق باستبعاد النساء والفتيات من المجتمع، حيث مُنعت معظم طالبات المدارس في الصفوف من السابع حتى الثاني عشر من الذهاب للمدارس، ومعظم النساء في الخدمة المدنية ممنوعات من العمل. ووصفت طالبان هذه الإجراءات بأنها مؤقتة، لكن لا يوجد ما يشير على وجود موعد لنهايتها.

وذكرت برلين أن حكومة طالبان تعهدت خلال محادثاتها مع الدبلوماسيين الألمان "بضمان الوصول الآمن ودون عوائق للعاملين في المجال الإنساني - بما في ذلك العاملات الإناث في مجال الإغاثة- إلى المجتمعات والأشخاص الذين يحتاجون للمساعدة". كما أعربت عن التزامها بالعفو العام الذي أعلنته عن معارضيها. وكررت طالبان تعهدها بحرية الخروج لجميع الأفغان الذين يريدون مغادرة البلاد.

ورافق فيك وبوتسل المبعوث الهولندي الخاص إيميل دي بونت. وشكر الوفد قطر على دعمها خلال الزيارة. وكان بوتسل يقيم سابقاً في العاصمة القطرية الدوحة كسفير لدى كابول خلال الفترة من 2014 إلى 2016. ولا يوجد حديث عن إعادة فتح سفارة ألمانية في كابول في أي وقت قريب.

م.ع.ح/و.ب (د ب أ)