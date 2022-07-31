أول لقب لإنجلترا وسيدات ألمانيا يفشلن في إحراز التاسع

بات منتخب إنجلترا أحدث المنضمين لقائمة المنتخبات المتوجة بكأس الأمم الأوروبية لكرة القدم للسيدات، عقب تتويجه باللقب لأول مرة في تاريخه، إثر فوزه 2 / 1 على منتخب ألمانيا، اليوم الأحد (31 يوليو/تموز 2022)، في المباراة النهائية للمسابقة القارية (يورو 2022).
في المقابل عجز المنتخب الألماني عن إضافة لقب تاسع إلى خزائنه إثر خسارته نهائي ويمبلي.
وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1 / 1، حيث بادر منتخب إنجلترا بالتسجيل عن طريق إيلا تون في الدقيقة 62، غير أن منتخب ألمانيا أدرك التعادل في الدقيقة 79 من خلال لينا ماغول.
وعقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1 / 1، لجأ الفريقان إلى خوض وقت إضافي لمدة نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، من أجل حسم الأمور.
وتمكن المنتخب الإنجليزي من الفوز في المباراة وإحراز اللقب خلال الوقت الإضافي، بعدما أحرزت تشلوي كيلي الهدف الثاني لأصحاب الأرض، فيما عجز المنتخب الألماني عن إدراك التعادل خلال الدقائق المتبقية والدفع بالمباراة إلى ركلات الترجيح.
أحرز المنتخب الألماني للسيدات هدف التعادل لتذهب المباراة إلى شوطين إضافيين.
هزيمة في غياب القائدة
وغابت أليكسندرا بوب، قائدة منتخب ألمانيا للسيدات لكرة القدم، عن المباراة التي أقيمت في إنجلترا بسبب الإصابة.
وتعرضت بوب لإصابة عضلية قبل نهائي البطولة القارية ضد منتخب إنجلترا على ملعب (ويمبلي) العريقة في العاصمة البريطانية لندن، لتحرمها من المشاركة في المباراة.
وكانت بوب تتقاسم صدارة قائمة هدافات البطولة مع الإنجليزية بيث ميد، برصيد 6 أهداف لكل منهما، قبل انطلاق المباراة النهائية.
وكانت بوب تطمح لأن تصبح ثاني لاعبة أو لاعب تهز الشباك في كل مباراة بالبطولة، بدءا من دور المجموعات حتى المباراة النهائية، في نسخة واحدة من بطولة كأس الأمم الأوروبية للرجال أو السيدات، بعد النجم الفرنسي السابق ميشيل بلاتيني، الذي حقق الإنجاز ذاته في نسخة أمم أوروبا عام 1984 للرجال.
ع.ح./أ.ح. (د ب ا)
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نجمة أوروبا للسيدات 2022
سجلت قائدة المنتخب الألماني، ألكسندرا بوب، لوحدها نصف أهداف المنتخب الألماني للسيدات في البطولة الحالية وقادت المنتخت إلى النهائي، بينما سجلت باقي زميلاتها سبعة أهداف. تخوض الألمانية البالغة من العمر31 عاما، أول بطولة أوروبية لها بعد غياب عن آخر نسختين بسبب الإصابة. منذ أن كانت طفلة صغيرة، أبدت حماسها لكرة القدم وكانت تنافس الذكور في مدرسة النخبة في الاتحاد الألماني لكرة القدم بمدينة غيلزنكيرشن.
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أخطر لاعبات إنجلترا
وصل منتخب إنجلترا، البلد المضيف إلى نهائي البطولة ويطمح للفوز باللقب. قوام المنتخب الإkجليزي، لاعبات يلعبن في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم النسائية فضلا عن لاعبات يلعبن في الأندية الأوروبية الكبرى. ومن بين أخطر اللاعبات لوسي برونز التي تلعب في مركز الظهير، حيث تأمل اللاعبة في حصد لقب البطولة بعد انتقالها إلى نادي برشلونة.
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حماس سيدات فرنسا
أعربت لاعبات المنتخب الفرنسي عن حماسة ورغبة كبيرة في بلوغ المباراة النهائية بالبطولة القارية للمرة الأولى في الوقت الذي يبحث فيه منتخب ألمانيا عن لقبه التاسع. ويضم الفريق لاعبات مؤثرات مثل قائدة المنتخب الفرنسي، والمدافعة، ويندي رينارد التي حصلت على لقب دوري أبطال أوروبا مع ناديها ليون، بفضل ما تملكه من خبرات داخل المستطيل الأخضر.
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حضور جماهيري "تاريخي"
شهدت مباراة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات بين برشلونة وريال مدريد، حضوراً جماهيرياً قياسياً بلغ 91 ألفاً و553 مشجعاً وشكلت هذه المباراة، علامة فارقة في تاريخ الكرة النسائي. أظهرت إحصائيات المشاهدة في شبكة "إيه آر دي" التلفزيونية الألمانية زيادة الإقبال الجماهيري على مشاهدة مباريات "يورو 2022" للسيدات. وأوضحت أن 2.06 مليون مشاهد تابعوا المباراة بين المنتخبين البرتغالي والسويسري.
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تألق عربي غير مسبوق
رغم خسارة النهائي ولقب البطولة، خرجت سيدات المغرب متألقات من هذه البطولة التاريخية. إذ وصل المنتخب المغربي للسيدات إلى هذه المرحلة لأول مرة في تاريخه، ليصبح أول منتخب عربي للسيدات يتأهل إلى نهائيات كأس العالم المقررة بنسختها المقبلة عام 2023 في أستراليا ونيوزيلندا، بمجرد وصوله الى نصف النهائي. بعدما أقصى منتخب نيجريا حامل اللقب وأبرز المرشحين للاحتفاظ به.
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ثالث بطلة للقارة السمراء
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فريق نسائي خليجي
تتطلّع عدد من دول الخليج، منها السعودية إلى بناء منتخب نسائي قادر على المنافسة في البطولات الخارجية، وهو أمر لم يكن ممكنًا تصوّره قبل فترة قصيرة حين كانت تفرض على النساء قواعد اجتماعية صارمة. وأعلنت الرياض العام الماضي عن انطلاق الدوري المحلي بمشاركة 16 فريقًا وتحت إشراف "إدارة الكرة النسائية" التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد بضع سنوات فقط من رفع الحظر على ممارسة النساء للعبة.
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الإيرانيات يقتحمن الملاعب
سيبقى مونديال روسيا 2018 حدثا راسخا في أذهان الجماهير الإيرانية خاصة النسائية، لأنه منذ 37 عاما تم السماح للنساء والرجال بالاستمتاع معا بمشاهدة مباراة في كرة القدم من داخل الملاعب وفي الساحات العمومية. فقد تجمع حوالي 20 ألف مشجع بملعب آزادي بطهران لمشاهدة مباراة إيران وإسبانيا وبدأوا بالأهازيج والاحتفال حاملين الأعلام الإيرانية والتقطوا صورا جماعية ونشروها على مواقع التواصل الاجتماعي.