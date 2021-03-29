أول لقاح مضاد لفيروس كورونا للحيوانات... ما الحاجة إليه؟

أعلنت روسيا عن ترخيص أول "لقاح بيطري معتمد" لفيروس كورونا في العالم، والذي يستهدف الحيوانات الأليفة وذات الفراء.

اللقاح، حسب موقع iflscience، تم تطويره على يد "الخدمة الفيدرالية لمراقبة الصحة البيطرية والنباتية"، والمعروفة أيضا باسم روسيل خزنادزور، والتي أكدت في بيان نشرته على موقعها، أن اللقاح جاهز للاستخدام، وسيتم البدء بإنتاجه بمعدل 10 آلاف جرعة يومياً.

وكانت منظمة مراقبة السلامة الزراعية في روسيا قد أعلنت أن اللقاح؛ والذي يتم تسويقه تحت اسم "كارنافيك-كوف"، سوف يكون متاحاً للشراء بمبلغ 7.72 دولاراً ، ويتكون من جرعتين تؤخذان بفارق زمني بينهما، وذلك بعد أن تم تسجيله لاستخدامه على الكلاب والقطط والمنك والثعالب وحيوانات أخرى، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.

ويذكر موقع "روسيل خزنادزور" أن الدراسات قبل السريرية للقاح بدأت في أغسطس\آب 2020 ، وشملت 130 من حيوان المنك و 130 قطاً و 13 كلباً و 130 ابن مقرض، تلتها تجارب ناجحة أخرى في أكتوبر\تشرين الأول شملت القطط والكلاب وغيرها من الحيوانات ذات الفراء، ولكن لم يتم الإعلان عنها حتى الأسبوع الماضي.

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ويشرح كونستانتين سافينكوف، نائب رئيس روسيل خزنادزور، في بيان أن نتائج التجارب تؤكد بأن اللقاح غير ضار ونشاطه المناعي مرتفع، إذ طورت جميع الحيوانات التي تلقته أجساماً مضادة للفيروس، ومن المتوقع أن تستمر لمدة ستة أشهر على الأقل.

وتكمن أهمية هذا اللقاح، كما يذكر موقع iflscience، في أنه سيحد من الحاجة إلى إعدام الحيوانات كما حدث في الدنمارك، إذ اضطرت الحكومة إلى إعدام 17 مليون منكاً نهاية العام الماضي؛ في محاولة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

ورغم أن لقاح "كارنافيك-كوف" هو الأول من نوعه الذي تم تسجيله إلا أنه ليس الوحيد، فقد قامت شركة الأدوية الأمريكية "زوتيس" بتطوير لقاح بيطري استخدمته لتطعيم تسعة قرود في حديقة سان دييغو على أساس تجريبي في شهر مارس\آذار المنصرم، بحسب صحيفة واشنطن بوست، ولكن لم يتم ترخيصه حتى الآن، ولا يعرف متى سيكون متاحاً للشراء.

يذكر أن فيروس كورونا قد أصاب ما لا يقل عن 115 قطاً و81 كلباً و27 من القطط الكبيرة في حدائق الحيوان، وعلى الأقل 3 غوريلات حول العالم، وذلك بحسب بيانات نشرتها الجمعية الطبية البيطرية الأمريكية.

م.ش/ع.ج.م