أول لقاح مضاد لفيروس كورونا للحيوانات... ما الحاجة إليه؟

أعلنت روسيا عن ترخيص أول "لقاح بيطري معتمد" لفيروس كورونا في العالم، والذي يستهدف الحيوانات الأليفة وذات الفراء.
اللقاح، حسب موقع iflscience، تم تطويره على يد "الخدمة الفيدرالية لمراقبة الصحة البيطرية والنباتية"، والمعروفة أيضا باسم روسيل خزنادزور، والتي أكدت في بيان نشرته على موقعها، أن اللقاح جاهز للاستخدام، وسيتم البدء بإنتاجه بمعدل 10 آلاف جرعة يومياً.
وكانت منظمة مراقبة السلامة الزراعية في روسيا قد أعلنت أن اللقاح؛ والذي يتم تسويقه تحت اسم "كارنافيك-كوف"، سوف يكون متاحاً للشراء بمبلغ 7.72 دولاراً ، ويتكون من جرعتين تؤخذان بفارق زمني بينهما، وذلك بعد أن تم تسجيله لاستخدامه على الكلاب والقطط والمنك والثعالب وحيوانات أخرى، بحسب وكالة تاس الروسية للأنباء.
ويذكر موقع "روسيل خزنادزور" أن الدراسات قبل السريرية للقاح بدأت في أغسطس\آب 2020 ، وشملت 130 من حيوان المنك و 130 قطاً و 13 كلباً و 130 ابن مقرض، تلتها تجارب ناجحة أخرى في أكتوبر\تشرين الأول شملت القطط والكلاب وغيرها من الحيوانات ذات الفراء، ولكن لم يتم الإعلان عنها حتى الأسبوع الماضي.
ويشرح كونستانتين سافينكوف، نائب رئيس روسيل خزنادزور، في بيان أن نتائج التجارب تؤكد بأن اللقاح غير ضار ونشاطه المناعي مرتفع، إذ طورت جميع الحيوانات التي تلقته أجساماً مضادة للفيروس، ومن المتوقع أن تستمر لمدة ستة أشهر على الأقل.
وتكمن أهمية هذا اللقاح، كما يذكر موقع iflscience، في أنه سيحد من الحاجة إلى إعدام الحيوانات كما حدث في الدنمارك، إذ اضطرت الحكومة إلى إعدام 17 مليون منكاً نهاية العام الماضي؛ في محاولة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.
ورغم أن لقاح "كارنافيك-كوف" هو الأول من نوعه الذي تم تسجيله إلا أنه ليس الوحيد، فقد قامت شركة الأدوية الأمريكية "زوتيس" بتطوير لقاح بيطري استخدمته لتطعيم تسعة قرود في حديقة سان دييغو على أساس تجريبي في شهر مارس\آذار المنصرم، بحسب صحيفة واشنطن بوست، ولكن لم يتم ترخيصه حتى الآن، ولا يعرف متى سيكون متاحاً للشراء.
يذكر أن فيروس كورونا قد أصاب ما لا يقل عن 115 قطاً و81 كلباً و27 من القطط الكبيرة في حدائق الحيوان، وعلى الأقل 3 غوريلات حول العالم، وذلك بحسب بيانات نشرتها الجمعية الطبية البيطرية الأمريكية.
م.ش/ع.ج.م
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بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟
هل بإمكاني مداعبة القطة؟
وجد باحثون بمعهد أبحاث الطب البيطري في مدينة هاربين الصينية أن فيروس كورونا المستجد يتكاثر بنجاح في القطط التي تنقله بدورها إلى قطط أخرى. لكن الفريق الذي يرأسه الطبيب البيطري "هوالان تشين" خلص إلى أن العدوى بين القطط لا تنتقل بسهولة، وهو ما نشروه في دراستهم التي ظهرت في مجلة بيو رفيكس العلمية مؤخراً.
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بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟
لا داعي للقلق!
لكن لا ينبغي على أصحاب القطط القلق الآن: تطور القطط أجساد مضادة للفيروس بشكل سريع، مما لا يجعلها معدية لفترة طويلة. أما من لديهم أمراض مسبقة أو المسنين فمن الأفضل أن يتفادوا القطط في هذه الفترة. وعلى الأصحاء ممن لديهم قطط غسل يديهم جيداً بعد ملامستهم لها.
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بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟
إعادة اعتبار للكلاب
وعلى عكس القطط أظهرت الدراسة أن الفيروس لم ينجح في التكاثر في الكلاب، لذلك لا ضرورة للخوف عند مداعبة الكلب أو التنزه معه.
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بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟
من يخاف من الأخر؟
لا يحتاج هذا الخنزير الأليف في العاصمة الإيطالية روما للقلق من هذا الكلب اللطيف، لكن أيضاً الكلب لا يحتاج للخوف من الخنزير. فبحسب ما اكتشف الأطباء البيطريين، فإن الخنازير غير ناقلة لفيروس كورونا.
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بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟
حجر صحي لابن مقرض
يختلف الأمر عند حيوان ابن مقرض، فقد خلص الطبيب هوالان تشين لنتيجة غير مطمئنة: يتكاثر فيروس كورونا المستجد فيه مثلما يتكاثر في القطط. ينتقل كورونا بين الحيوانات عن طريق الرذاذ، ووجد العلماء الفيروس في عينات من جهاز التنفس العلوي للقطط وابن مقرض، لكنهم لم يجدوا له أثراً في الرئتين.
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بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟
هل الدجاج خطر على الإنسان؟
يجب ألا يخاف أحد من الدجاج، مثل هذا التاجر في مدينة ووهان الصينية. فقد خلص فريق العلماء إلى أن الدجاج والبط بالإضافة إلى طيور أخرى لديها مناعة ضد فيروس كورونا المستجد.
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بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟
عندما يصبح البشر خطراً
لا ينتقل الفيروس من الحيوان للإنسان فقط، بل العكس أيضاً صحيح: فقد انتشر خبر إصابة النمرة الماليزية "ناديا" ذات الأربع سنوات في حديقة حيوانات نيويورك إثر نقل العدوى إليها من المسؤول عن رعايتها. وقال كبير الأطباء البيطريين بحديقة الحيوانات تعليقاً على الأمر: "على حد علمنا هذه أول مرة ينتقل فيها فيروس كورونا من إنسان إلى حيوان بري".
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بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟
هل ظلمنا الخفافيش؟
يعتبر الجميع الخفافيش المتهم الرئيسي في جائحة كورونا، فأغلب العلماء يرجحون أن الفيروس بدأ من عندها. لكن الاطباء البيطريين يعتقدون أن هناك حيوان أخر كان وسيطاً في نقل الفيروس بين الخفاش والإنسان. فهل كانت القطط؟ أم حيوان إبن مقرض؟
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بالصور: ما هي الحيوانات التي تنقل فيروس كورونا؟
المتهم الحقيقي؟
يقع حيوان "آكل النمل الحرشفي" تحت إشتباه أن يكون هو الوسيط في نقل كورونا من الخفاش للإنسان. فقد وجد باحثون من الصين و هونغ كونغ وأستراليا في حيوان آكل النمل الحرشفي الماليزي فيروساً يشبه تماماً فيروس كورونا المستجد، ونُشرت هذه الدراسة في 26 مارس/ آذار بمجلة "ناتشور". ويذكر أن آكل النمل الحرشفي يُباع بطريقة غير مشروعة بأسواق الحيوانات البرية في الصين.