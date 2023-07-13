أول لقاء مع المغرب.. سيدات ألمانيا يصلن أستراليا بصحبة طفل رضيع

وصلت بعثة المنتخب الألماني لكرة القدم للسيدات إلى مقر إقامتها في ويونج بأستراليا صباح اليوم الخميس (13 يوليو/ تموز 2023) استعدادا للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم للسيدات في أستراليا ونيوزلندا.

ووصلت البعثة إلى مقر إقامتها في ويونغ وهي بلدة يبلع تعدادها 4500 نسمة وتقع على بعد 100 كم شمال سيدني، بعد السفر من فرانكفورت مساء الثلاثاء والتوقف في دبي. واستمرت الرحلة 27 ساعة.

وقالت لينا اوبيدورف لاعبة وسط المنتخب الألماني: "نشعر بالحماس، لكن في الوقت الراهن نشعر بالإرهاق، سعداء فقط بالتواجد هنا".

ويخوض منتخب ألمانيا مرانه الأول بعد ساعات قليلة من الوصول، استعدادا للمشاركة في المونديال الذي يقام خلال الفترة من 20 تموز/ يوليو حتى 20 آب/أغسطس في نيوزلندا وأستراليا.

ويخوض منتخب ألمانيا بطل العالم في 2003 و2007، مباراته الأولى أمام منتخب المغرب يوم 24 تموز/ يوليو الجاري قبل ملاقاة كولومبيا وكوريا الجنوبية.

بهجة بوجود أصغر عضو في البعثة

يعيش المنتخب الألماني لكرة القدم للسيدات، بقيادة مدربته مارتينا فوس تيكلينبيرغ واللاعبات، في حالة من البهجة، وذلك بعدما اصطحبت ميلاني ليوبولز، لاعبة وسط الفريق، طفلها معها إلى منافسات كأس العالم.

ووُلد ابن لاعبة تشيلسي في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في الوقت الذي كانت يُقام فيه أحد المعسكرات، وهو الآن أصغر عضو في بعثة ألمانيا البالغة 70 فردا.

وقالت فوس تيكلينبيرغ: "لقد أثر ذلك بنا خلال الأسبوعين الماضيين، وهو أمر رائع حقا". وأضافت: "أتمنى أن يكون هناك المزيد، إنها قيمة ضخمة تضاف إلينا كسيدات أن يكون لدينا أبناءنا في البطولات بدعم من الاتحاد الألماني، لازلت أتذكر كيف كان خوض البطولات بدون وجود طفلك معك".

كما قامت تيكلينبيرغ التي أصبحت الآن جدة، إلى جانب القائدة أليكساندر بوب، باستدعاء ألموث شولت، حارسة المرمى التي ستجلب معها طفليها التوأم.

وقالت بوب: "لقد كان ذلك رائعا للغاية بالنسبة لنا، في الحقيقة أعتقد أن ذلك شيء رائع لفعله، إنه تغيير جميل، يمكنك رؤية الأطفال وتبتسم ".

وستحضر ليوبولز مربية أطفال إلى جانبها في البطولة وقالت: "من الرائع أن أجمع ما بين الأمرين، لست بحاجة للاختيار الآن بين الطفل أو كرة القدم".

ع.ج.م/ ع.غ (د ب أ)