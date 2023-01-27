أول صاروخ مصنوع بالطباعة الثلاثية الأبعاد يفشل ببلوغ مداره

أُطلق بنجاح الأربعاء (23 مارس/ آذار 2023) من كاب كانافيرال بولاية فلوريدا الأميركية أول صاروخ فضائي مصنوع بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، لكنّ "خللاً" طرأ أثناء الرحلة حال دون بلوغه مداره، بحسب ما أظهر بثّ مباشر.
و"تيران 1" الذي طوّرته شركة "ريلاتيفيتي سبيس" هو صاروخ غير مأهول كان يفترض به أن يجمع بيانات وأن يثبت أنّ مركبة فضائية مصنوعة بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد يمكنها أن تتحمّل العوامل القاسية شأنها في ذلك شأن المركبات الفضائية العادية.
وقالت الشركة خلال البثّ المباشر لعملية إطلاق الصاروخ إنّ تيران-1 فشل في بلوغ مداره بسبب خلل طرأ خلال انفصال طبقته الثانية. وكانت محاولتان أوليان لإطلاق الصاروخ في الأيام الأخيرة ألغيتا في اللحظات الأخيرة بسبب مشاكل تقنية.
أول صاروخ فضائي مصنوع بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد لم ينجح في بلوغ مداره بعد إطلاقه بنجاح.
وأثارت عملية إطلاق هذا الصاروخ اهتماماً كبيراً لأنّ نجاح العملية يمكن أن يساهم في إحداث ثورة في صناعة إطلاق الصواريخ. وأطلق على هذه المهمة اسم "حظاً سعيداً، استمتع". و85 في المئة من كتلة الصاروخ مصنوعة بتقنية الطباعة الثلاثية الأبعاد. وتطمح الشركة لأن ترفع هذه النسبة إلى 95 بالمئة في المستقبل.
ع.ش/ع.ج.م (أ ف ب)
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من هنا صعدوا..منصات الانطلاق نحو الفضاء الخارجي
أطلقت روسيا الإتحادية مؤخراً مركبة "سويوز 2.1 أ" الفضائية التي ستضع أقماراً صناعية في مداراتها في الفضاء الخارجي، وقد أطلقت المركبة من مركز الإطلاق الجديد في "فستوتشني" الذي يقع في سيبيريا. وقد بلغت تكاليف إنشاء المركز 104 مليار دولار، وتهدف روسيا الإتحادية من إنشاء هذا المركز إلى تقليل إعتمادها على مركز "بايكونور" في جمهورية كازاخستان.
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من هنا صعدوا..منصات الانطلاق نحو الفضاء الخارجي
منذ فترة طويلة تفكر روسيا الاتحادية بإنشاء مركز لإطلاق الصواريخ والمركبات الفضائية، وفي عام 2007 تم التصديق على قرار إنشاء مركز "فستوتشني"، وبدأت عمليات الإنشاء في عام 2012. في الصورة تبدو مراحل إنشاء المركز الفضائي في شهر آب من العام الماضي.
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من هنا صعدوا..منصات الانطلاق نحو الفضاء الخارجي
هذا هو مركز "فستوتشني" وهو مخصص لإطلاق الصواريخ والمركبات الفضائية في المرحلة الحالية، وحدها مركبات "سويوز" بإمكانها الإنطلاق من هذا المركز- ولكن هذا سيتغير بحلول عام 2023 عندما ستنطلق من هذا المركز المركبة المأهولة "أنغارا" نحو الفضاء الخارجي.
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من هنا صعدوا..منصات الانطلاق نحو الفضاء الخارجي
طوال العقود الست الأخيرة كان الإتحاد السوفييتي يُطلق معظم صواريخه من مركز "بايكونور" في جمهورية كازاخستان، غير أنه عقب إنهيار الإتحاد السوفييتي بدأت روسيا الإتحادية بدفع 104 مليون يورو بدل إيجار مركز "بايكونور"، وذلك ما جعلها تُفَكرُ ملياً بإنشاء مركز لإطلاق الصواريخ الفضائية يقع ضمن أراضيها.
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من هنا صعدوا..منصات الانطلاق نحو الفضاء الخارجي
يقع مركز "كورو" لإطلاق الصواريخ والمركبات الفضائية بجزيرة غويانا الفرنسية في الشمال الشرقي لأمريكا اللاتينية، والمركز هو الاحدث من نوعه، ويقع بالقرب من خط الإستواء، وتستخدمه وكالة الفضاء الأوروبية لإطلاق صواريخ "أريان". دُشِنَ المركز في 24 كانون أول / ديسمبر 1979.
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من هنا صعدوا..منصات الانطلاق نحو الفضاء الخارجي
يقع مركز "كاب كانافيرال" في ولاية فلوريدا جنوب غرب الولايات المتحدة الأمريكية، وهو المركز الرئيسي لإطلاق الصواريخ والمركبات الفضائية في أمريكا. وفي عام 1958 أُطلِق من هذا المركز صاروخ يحمل على متنه أول قمر صناعي أمريكي.
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من هنا صعدوا..منصات الانطلاق نحو الفضاء الخارجي
يقع مركز "تانيغاشيما" لإطلاق الصواريخ والمركبات الفضائية في جزيرة "تانيغاشيما" التي تبعد 650 ميلاً / 1046 كم إلى الجنوب الغربي من العاصمة طوكيو، وتقوم وكالة تطوير الفضاء اليابانية بإدارة مركز الإطلاق هذا.
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من هنا صعدوا..منصات الانطلاق نحو الفضاء الخارجي
يقع مركز "جيوكوان" الفضائي في منغوليا بجمهورية الصين الشعبية، وقد دُشِنَ في 24 نيسان / أبريل 1970، وقد أطلقت من هذا المركز أول مركبة فضائية صينية مأهولة تحمل رائد فضاء صيني، مما جعل الصين تحتل المرتبة الثالثة بين الدول التي تمكنت من إرسال رواد إلى الفضاء الخارجي.
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من هنا صعدوا..منصات الانطلاق نحو الفضاء الخارجي
ما نُشاهده داخل منصة الإطلاق في مركز "جيوكوان" الفضائي هو عملية تحميل المركبة الفضائية على متن الصاروخ الذي سيحملها إلى الفضاء الخارجي.
الكاتب: بيرغيت أوستراث/غالية داغستاني/