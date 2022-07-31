أول شحنة حبوب تغادر أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي

أكدت وزارة الدفاع التركية في بيان أن أول شحنة حبوب أوكرانية ستغادر ميناء أوديسا في أوكرانيا صباح الاثنين (الأول من آب/ أغسطس 2022)، موضحة أن سفينة الشحن رازوني التي ترفع علم سيراليون محملة بالذرة سوف تغادر مرفأ أوديسا عند الساعة 08,30 (الساعة 05,30 ت غ)" متجهة نحو لبنان. وبعد ذلك بساعات قليلة أكدت وكالة "الأناضول" التركية بمغادرة السفينة ميناء أوديسا متوجهة إلى لبنان.

من جهته، أكد بيان وزارة الدفاع التركية أن شحنات أخرى ستلي مع احترام "الممر (البحري) والإجراءات المتفق عليها".

وأصبح تحرك السفينة ممكنا بعد أن وقعت موسكو وكييف وأنقرة والأمم المتحدة اتفاقا لتصدير الحبوب والأسمدة الشهر الماضي.

ويهدف الاتفاق إلى السماح بمرور آمن لشحنات الحبوب من موانئ تشورنومورسك وأوديسا وبيفديني وإليها، بغية التخفيف من وطأة الأزمة الغذائية التي ادت إلى ارتفاع صاروخي في الأسعار في بعض من أفقر دول العالم.

وذكر موقع "مارين ترافيك" الذي يمسح بتقفي تحركات السفن، أن باخرة رازوني لا تزال على رصيف مرفأ أوديسا الأوكراني الاثنين عند الساعة الخامسة صباحا وقد ابلغت السلطات عند الساعة 04,30 ت.غ أنها ستبحر.

وبنيت سفنية رازوني العام 1996 ويبلغ طولها 186 مترا وعرضها 25 مترا وهي قادرة على حمل 30 ألف طن.

ودشن مركز التنسيق المشترك المكلف بالإشراف على صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الأربعاء في إسطنبول بموجب الاتفاق الموقع.

وهو يضم ممثلين عن روسيا وأوكرانيا فضلا عن تركيا والأمم المتحدة.

ويسجل المركز السفن التجارية المشاركة في نقل الحبوب ويتتبعها عبر الانترنت والأقمار الاصطناعية ويشرف على تفتيشها لدى تحميلها في الموانئ الأوكرانية ولدى وصولها إلى المرافئ التركية.

ح.ز/و.ب (رويترز، أف ب ، د ب أ)