 أول شحنة حبوب تغادر أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 01.08.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

أول شحنة حبوب تغادر أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي

أفادت وكالة "الأناضول" التركية بمغادرة أول شحنة من الحبوب الأوكرانية من ميناء أوديسا صباح الاثنين، متوجهة إلى لبنان. وذلك عقب بيان وزارة الدفاع التركية الذي أعلن عن استعداد السفينة للابحار وأن سفناً أخرى ستنطلق قريبا.

سفن محملة بالحبوب في ميناء أوديسا تنتظر إشارة الإبحار

سفن محملة بالحبوب في ميناء أوديسا تنتظر إشارة الإبحار

أكدت وزارة الدفاع التركية في بيان أن أول شحنة حبوب أوكرانية ستغادر ميناء أوديسا في أوكرانيا صباح الاثنين (الأول من آب/ أغسطس 2022)، موضحة أن سفينة الشحن رازوني التي ترفع علم سيراليون محملة بالذرة سوف تغادر مرفأ أوديسا عند الساعة 08,30 (الساعة 05,30 ت غ)" متجهة نحو لبنان. وبعد ذلك بساعات قليلة أكدت وكالة "الأناضول" التركية بمغادرة السفينة ميناء أوديسا متوجهة إلى لبنان. 
من جهته، أكد بيان وزارة الدفاع التركية أن شحنات أخرى ستلي مع احترام "الممر (البحري) والإجراءات المتفق عليها".

وأصبح تحرك السفينة ممكنا بعد أن وقعت موسكو وكييف وأنقرة والأمم المتحدة اتفاقا لتصدير الحبوب والأسمدة الشهر الماضي.

ويهدف الاتفاق إلى السماح بمرور آمن لشحنات الحبوب من موانئ تشورنومورسك وأوديسا وبيفديني وإليها، بغية التخفيف من وطأة الأزمة الغذائية التي ادت إلى ارتفاع صاروخي في الأسعار في بعض من أفقر دول العالم.

وذكر موقع "مارين ترافيك" الذي يمسح بتقفي تحركات السفن، أن باخرة رازوني لا تزال على  رصيف مرفأ أوديسا الأوكراني الاثنين عند الساعة الخامسة صباحا وقد ابلغت السلطات عند الساعة 04,30 ت.غ أنها ستبحر.

وبنيت سفنية رازوني العام 1996 ويبلغ طولها 186 مترا وعرضها 25 مترا وهي قادرة على حمل 30 ألف طن.

ودشن مركز التنسيق المشترك المكلف  بالإشراف على صادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود الأربعاء في إسطنبول بموجب الاتفاق الموقع.

وهو يضم ممثلين عن روسيا وأوكرانيا فضلا عن تركيا والأمم المتحدة.

ويسجل المركز السفن التجارية المشاركة في نقل الحبوب ويتتبعها عبر الانترنت والأقمار الاصطناعية ويشرف على تفتيشها لدى تحميلها في الموانئ الأوكرانية ولدى وصولها إلى المرافئ التركية.

ح.ز/و.ب (رويترز، أف ب ، د ب أ)

 

مختارات

كييف تدعو سكان دونيتسك إلى إخلائها ودعوات للتحقيق بمقتل أسرى

أعلنت أوكرانيا الإجلاء الإلزامي لجميع سكان دونيتسك، إحدى المنطقتين الإداريتين في حوض دونباس، لتجنب "الإرهاب الروسي" وعمليات القصف، هذا فيما لا تزال أصداء الهجوم على أسرى مصنع آزوفستال في ماريوبول تتفاعل.  

موسكو وكيف تتبادلان الاتهامات بقصف سجن في دونيتسك وسقوط العشرات

اتهمت القوات الروسية أوكرانيا بقصف سجن في منطقة يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لموسكو في دونيتسك حيث يُحتجز أسرى حرب من الجيش الأوكراني، لكن الجيش الأوكراني نفى مسئوليته عن القصف وحملت الجيش الروسي المسؤولية.  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

مسائيةDW : اتفاق اسطنبول للحبوب.. نهاية كابوس المجاعة؟  

مواضيع ذات صلة

A Russian soldier atop of a military truck with the letter Z, which has become a symbol of the Russian military, and a hashtag reading We don't abandon our own guards an area during foreign journalists watch and film as farmers of the Voznesenka-Agro farm harvest with their combine in a wheat field not far from Melitopol, south Ukraine, Thursday, July 14, 2022. About 300,000 tonnes of harvest have been collected in Melitopol district of Zaporizhzhia region. Russia took control of part of the Zaporizhzhia region quickly after the launch of the military operation in Ukraine. This photo was taken during a trip organized by the Russian Ministry of Defense. (AP Photo)

إلى أين وصلت أزمة تصدير الحبوب الأوكرانية؟ 31.07.2022

أعلنت تركيا احتمال مغادرة أول سفينة محملة بالحبوب الموجهة للتصدير الموانئ الأوكرانية غدا الاثنين، فيما يقول الرئيس الأوكراني بان محاصيل بلاده هذا العام قد تكون نصف الكمية قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.

FILE PHOTO: A dockyard worker watches as barley grain is mechanically poured into a 40,000 ton ship at a Ukrainian agricultural exporter's shipment terminal in the southern Ukrainian city of Nikolaev July 9, 2013. REUTERS/Vincent Mundy/File Photo

استئناف عمل المرافئ الأوكرانية وبدء تصدير الحبوب هذا الأسبوع 27.07.2022

قالت أوكرانيا إن المرافئ المحددة لتصدير الحبوب "استأنفت عملها". كما تقرر فتح المقر الرئيسي الذي سيشرف على تصدير الحبوب الأوكرانية في إسطنبول اليوم، فيما حذرت موسكو من انهيار اتفاق تصدير الحبوب مع كييف.

ARCHIV - 12.11.2016, Ukraine, Odessa: Getreidesilos im Hafen von Odessa. Einen Tag nach der Vereinbarung über die Ausfuhr von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer hat Russland nach Angaben aus Kiew den Hafen von Odessa mit Raketen beschossen. Foto: Jussi Nukari/Lehtikuva/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

أوكرانيا تتهم روسيا بقصف ميناء أوديسا في لطمة لاتفاق تصدير الحبوب 23.07.2022

قالت أوكرانيا إن القوات الروسية قصفت منشآت للبنية التحتية في ميناء أوديسا ما يُعد ضربة لاتفاق جرى توقيعه مؤخراً لفك الحصار عن صادرات الحبوب عبر الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود. ولم تعلق موسكو على هذه الاتهامات بعد.