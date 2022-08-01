 أول سفينة محملة بالحبوب تغادر ميناء أوديسا الأوكراني متجهة إلى لبنان | DW الأخبار | DW | 03.08.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

أول سفينة محملة بالحبوب تغادر ميناء أوديسا الأوكراني متجهة إلى لبنان

في بادرة أمل جديدة أول سفينة محملة بالحبوب تغادر ميناء أوديسا الأوكراني متجهة إلى لبنان

المزيد من المركز الإعلامي

بدء تصدير الحبوب من أوكرانيا، بحسب الاتفاقية التي رعتها الامم المتحدة وتركيا بين روسيا وأوكرانيا.

ميناء أوديسا يبدأ بتصدير الحبوب الأوكرانية إلى العالم 01.08.2022

مسائيةDW : اتفاق اسطنبول للحبوب.. نهاية كابوس المجاعة؟

مسائيةDW : اتفاق اسطنبول للحبوب.. نهاية كابوس المجاعة؟ 23.07.2022

روسيا وأوكرانيا مع الأمم المتحدة وتركيا يتفقون على حل يسمح بتصدير ملايين الأطنان من الحبوب من أوكرانيا.

اتفاق روسي أوكراني في اسطنبول يسمح بتصدير الحبوب من الموانسئ الأوكرانية 22.07.2022

تسارع معظم الدول العربية إلى استيراد كميات كبيرة من الحبوب من شركات عالمية، ما جعل الأسعار ترتفع إلى مستويات قياسية.

مخاوف على الأمن الغذائي العربي بسبب الحرب في أوكرانيا 09.03.2022

المزيد DW الأخبار

Formerly conjoined twins, Bernardo and Arthur Lima, lie in a hospital bed after a successful separation surgery, in Rio de Janeiro, Brazil July 2022. Gemini Untwined & Instituto Estadual do Cerebro Paulo Niemeyer/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT

عبر تقنية الواضع الافتراضي.. فصل توأمين ملتصقين 03.08.2022

بدعم من بنك التمية الألماني تم بناء 121 شقة سكنية في قطاع غزة، من أجل توزيعها على اللاجئين الذين يسكنون في منازل متهالكة

ألمانيا تبني 121 شقة في غزة 03.08.2022

استمرار الأزمة السياسية في العراق وأنصار التيار الصدري يصرون على تحقيق مطالبهم

العراق: استمرار الاحتجاجات والاعتصام من جانب أنصار التيار الصدري 03.08.2022

قالت الولايات المتحدة إنها قتلت زعيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة بطائرة مسيرة في أفغانستان.

مقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في غارة أمريكية بطائرة مسيرة 03.08.2022

اقرأ أيضا

The Sierra Leone-flagged ship Razoni leaves the sea port in Odesa after restarting grain export, amid Russia's attack on Ukraine, Ukraine August 1, 2022. Press service of the Ukrainian Naval Forces Command/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

ترحيب دولي باستئناف تصدير الحبوب من أوكرانيا 01.08.2022

رحبت ألمانيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وعواصم أخرى باستئناف أوكرانيا تصدير الحبوب للمرة الأولى منذ بداية الغزو الروسي وذلك مع إبحار أول سفينة من ميناء أوديسا بموجب اتفاق يهدف إلى التخفيف من أزمة الغذاء العالمية.

A general view shows a sea port in Odesa before the restarting of grain export, amid Russia's attack on Ukraine, in Odesa, Ukraine July 29, 2022. Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

أول شحنة حبوب تغادر أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي 01.08.2022

أفادت وكالة "الأناضول" التركية بمغادرة أول شحنة من الحبوب الأوكرانية من ميناء أوديسا صباح الاثنين، متوجهة إلى لبنان. وذلك عقب بيان وزارة الدفاع التركية الذي أعلن عن استعداد السفينة للابحار وأن سفناً أخرى ستنطلق قريبا.

15.07.2022 Anwohner sitzen in ihren beschädigten Häusern nach einem Raketeneinschlag in Kostjantyniwka im Gebiet Donezk. +++ dpa-Bildfunk +++

كييف تدعو سكان دونيتسك إلى إخلائها ودعوات للتحقيق بمقتل أسرى 31.07.2022

أعلنت أوكرانيا الإجلاء الإلزامي لجميع سكان دونيتسك، إحدى المنطقتين الإداريتين في حوض دونباس، لتجنب "الإرهاب الروسي" وعمليات القصف، هذا فيما لا تزال أصداء الهجوم على أسرى مصنع آزوفستال في ماريوبول تتفاعل.

A Russian soldier atop of a military truck with the letter Z, which has become a symbol of the Russian military, and a hashtag reading We don't abandon our own guards an area during foreign journalists watch and film as farmers of the Voznesenka-Agro farm harvest with their combine in a wheat field not far from Melitopol, south Ukraine, Thursday, July 14, 2022. About 300,000 tonnes of harvest have been collected in Melitopol district of Zaporizhzhia region. Russia took control of part of the Zaporizhzhia region quickly after the launch of the military operation in Ukraine. This photo was taken during a trip organized by the Russian Ministry of Defense. (AP Photo)

إلى أين وصلت أزمة تصدير الحبوب الأوكرانية؟ 31.07.2022

أعلنت تركيا احتمال مغادرة أول سفينة محملة بالحبوب الموجهة للتصدير الموانئ الأوكرانية غدا الاثنين، فيما يقول الرئيس الأوكراني بان محاصيل بلاده هذا العام قد تكون نصف الكمية قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.