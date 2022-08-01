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في بادرة أمل جديدة أول سفينة محملة بالحبوب تغادر ميناء أوديسا الأوكراني متجهة إلى لبنان
رحبت ألمانيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وعواصم أخرى باستئناف أوكرانيا تصدير الحبوب للمرة الأولى منذ بداية الغزو الروسي وذلك مع إبحار أول سفينة من ميناء أوديسا بموجب اتفاق يهدف إلى التخفيف من أزمة الغذاء العالمية.
أفادت وكالة "الأناضول" التركية بمغادرة أول شحنة من الحبوب الأوكرانية من ميناء أوديسا صباح الاثنين، متوجهة إلى لبنان. وذلك عقب بيان وزارة الدفاع التركية الذي أعلن عن استعداد السفينة للابحار وأن سفناً أخرى ستنطلق قريبا.
أعلنت أوكرانيا الإجلاء الإلزامي لجميع سكان دونيتسك، إحدى المنطقتين الإداريتين في حوض دونباس، لتجنب "الإرهاب الروسي" وعمليات القصف، هذا فيما لا تزال أصداء الهجوم على أسرى مصنع آزوفستال في ماريوبول تتفاعل.
أعلنت تركيا احتمال مغادرة أول سفينة محملة بالحبوب الموجهة للتصدير الموانئ الأوكرانية غدا الاثنين، فيما يقول الرئيس الأوكراني بان محاصيل بلاده هذا العام قد تكون نصف الكمية قبل الغزو الروسي لأوكرانيا.
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