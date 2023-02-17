 أول سفينة تعمل بمحرك كهربائي | عالم السرعة | DW | 24.02.2023

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عالم السرعة

أول سفينة تعمل بمحرك كهربائي

تعتبر سفن الشحن ملوثا حقيقيا للمناخ. النرويج تريد تغيير ذلك وتطرح أول سفينة شحن كهربائية في العالم ضمن اختبار أولي. فهل يمكن أن يصبح الشحن البحري أكثر اخضرارا ويخفف من انبعاث ثاني أكسيد الكربون في المستقبل؟

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