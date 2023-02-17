أول سفينة تعمل بمحرك كهربائي

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تعتبر سفن الشحن ملوثا حقيقيا للمناخ. النرويج تريد تغيير ذلك وتطرح أول سفينة شحن كهربائية في العالم ضمن اختبار أولي. فهل يمكن أن يصبح الشحن البحري أكثر اخضرارا ويخفف من انبعاث ثاني أكسيد الكربون في المستقبل؟
قريبا سيكون القطب الشمالي خاليا من الجليد في فصل الصيف.
حذّرت روسيا من أن تنفيذ اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية بدون مشاركتها "سيأخذ فصلا مختلفا، أكثر خطورة وبدون ضمانات". ورغم انسحاب روسيا من الاتفاق غادرت سفن محملة بالحبوب ومنتجات زراعية موانئ أوكرانية مخصصة للقرن الأفريقي.
أزمة السفينة "إيفر غيفن" التي تسببت في تعطل الملاحة في قناة السويس، تدفع شركات الشحن اليابانية للبحث عن طرق تربط شرق آسيا بالأسواق الأوروبية، بدلا من القناة التي تعد شريان الملاحة البحرية الأكثر أهمية للاقتصاد العالمي.
يسعى الاتحاد الأوروبي إلى الاستغناء عن الغاز الروسي، من جهته يهدد رئيس الكرملين، فلاديمير بوتين أيضاً بوقف إمدادات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 1. لكن ما هي الدول التي يمكن أن تسد الفجوة في أوروبا؟
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