أول سفير للإمارات يصل إلى إسرائيل

وصل إلى مطار بن جوريون الإسرائيلي اليوم الاثنين (الأول من مارس / آذار 2021) أول سفير إماراتي لدى إسرائيل محمد محمود آل خاجة. ووفقا لصفحة "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، على موقع تويتر، فإن السفير سيقوم بتقديم أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين.

وتوقعت وسائل إعلام إسرائيلية أن يلتقي آل خاجة بوزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكينازي في وقت لاحق اليوم. وكان آل خاجة أدى منتصف شباط / فبراير الماضي اليمين القانونية أمام الشيخ محمد بن راشد رئيس الوزراء حاكم دبي.

وقد تمنى له بن راشد "التوفيق في مهمته والعمل بجد وصدق على توطيد علاقات الصداقة والتعاون بين دولتنا ودولة إسرائيل بما يحفظ للبلدين والشعبين مصالحهما المشتركة ويعزز ثقافة السلام والتعايش والتسامح بين شعبيهما وشعوب المنطقة".

وقالت وسائل الإعلام الرسمية إن مجلس الوزراء الإماراتي وافق الشهر الماضي على إنشاء سفارة في تل أبيب بإسرائيل في حين أعلنت إسرائيل عن افتتاح سفارتها في أبوظبي بعد أن وافق الجانبان على تطبيع العلاقات في أغسطس/آب 2020.

ز.أ.ب / ح.ز (د ب أ، رويترز)