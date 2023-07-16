أول زيارة من نوعها منذ 2011.. الأسد يستقبل رئيس وزراء العراق

بحث الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأحد (16 يوليو/تموز 2023) مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في العاصمة السورية دمشق التنسيق الدائم في مختلف القضايا السياسية إضافة إلى الجهود المشتركة في محاربة الإرهاب، وفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).
وأشارت الوكالة إلى أن العلاقات الثنائية بين سوريا والعراق، وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما فيها التبادل التجاري والنقل والصناعة، والتنسيق الدائم في مختلف القضايا السياسية إضافة إلى الجهود المشتركة في محاربة الإرهاب كلها عناوين تركزت حولها مباحثات الأسد والسوداني بحضور الوفدين الرسميين السوري والعراقي.
وقالا في مؤتمر صحفي إنهما بحثا تأمين الحدود المشتركة التي تمتد لنحو 600 كيلومتر في ضوء التهديدات الأمنية بما في ذلك من مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وأضافا أنهما اتفقا على تعزيز التعاون للحد من تهريب المخدرات.
وذكر السوداني أنهما ناقشا كذلك سبل مكافحة الجفاف في البلدين والناجم عن تراجع هطول الأمطار وتغير المناخ وقيام تركيا ببناء سدود. وأشار السوداني إلى الحاجة للتعاون "لضمان حصص مائية عادلة".
وقال رئيس الوزراء العراقي إن بلاده تدعم رفع العقوبات المفروضة على سوريا من جانب الولايات المتحدة والدول الأوروبية منذ 2011.
وتأتي زيارة السوداني في وقت تعيد دول أخرى من بينها السعودية بناء العلاقات مع دمشق بعد سنوات من التوتر. و عادت سوريا إلى جامعة الدول العربية في مايو أيار الماضي.
و العراق احدى أبرز الدول العربية التي أبقت علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا خلال سنوات النزاع المستمر منذ العام 2011. وكان عارض تعليق عضوية دمشق في جامعة الدول العربية وأدى دوراً بارزاً في استعادتها لمقعدها قبل نحو شهرين. وتربط العراق وسوريا علاقات اقتصادية وعسكرية وسياسية وثيقة بإيران.
وزار مسؤولون عراقيون مراراً دمشق خلال سنوات النزاع، لكن هذه زيارة السوداني، التي جاءت بدعوة من الأسد ، هي الأولى لرئيس حكومة عراقية منذ بداية الحرب الأهلية في سوريا.
ع.ج.م/أ.ح (رويترز، أ ف ب، د ب أ)
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تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!
أسماك نافقة
بعيون يعتصرها الآسى، ينظر صيادون إلى أكوام من أسماك نافقة جرفتها الأمواج إلى ضفاف نهر أمشان في منطقة المجر الكبير بمحافظة ميسان جنوب البلاد. يعود نفوق الأسماك بشكل كبير إلى سوء نوعية المياه في دلتا دجلة والفرات. ورغم ذلك، فإن السبب الدقيق لنفوق الأسماك لم يتحدد بعد ما دفع وزارة الزراعة العراقية إلى تشكيل لجنة لبحث أسباب هذه الكارثة.
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تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!
الأسماك تحتضر
في محافظة ذي قار المجاورة، يُمكن مشاهدة الأسماك وهي تحتضر جراء تراجع مناسيب المياه في هور الجبايش بفعل قلة الأمطار. وقد أشارت الأمم المتحدة إلى أن العراق من بين البلدان الخمسة الأكثر تضررا من تغير المناخ. ووصلت درجات الحرارة خلال السنوات إلى 55 درجة مئوية.
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تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!
ارتفاع الملوحة
يؤدي انخفاض منسوب المياه وارتفاع درجات الحرارة بشكل عام إلى قلة مستويات الأكسجين وارتفاع نسبة الملوحة في الأنهار مما يؤثر سلبا على الثروة السمكية. وقد أعلنت وزارة الزراعة العراقية وهيئة الموارد المائية عن إجراء تحقيقات منفصلة لمعرفة أسباب هذه الكارثة المائية في ميسان.
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تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!
تسمم البيئة
فشلت جهود هذه السلحفاة في العيش وسط بيئة مائية سامة واستسلمت للموت. ويتدفق 5 ملايين متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة يوميا إلى نهر دجلة الذي يوفر المياه لنهر أمشان. وتؤدي الأسماك المتعفنة إلى تفاقم أزمة رداءة المياه في أمشان.
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تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!
لائحة التراث العالمي
تعد هذه المنطقة جزءا من الأهوار العراقية الذي جرى إدراجها على لائحة اليونسكو للتراث العالمي عام 2016 حيث وصفتها اليونسكو بأنها "ملاذ تنوع بيولوجي وموقع تاريخي لمدن حضارة ما بين النهرين". ومنذ آلاف السنين، تعيش مجتمعات سكانية كبيرة تعتمد أما على صيد الأسماك أو تربية الجاموس في وئام مع الطبيعة. ودأب سكان المنطقة على استخدام طرق تتأقلم مع الحياة مثل العيش في أكواخ القصب (الصرايف).
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تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!
الأكثر جفافا خلال 40 عاما
تعاني منطقة الأهوار منذ سنوات من قلة هطول الأمطار، لكنها منذ عام 2020 تشهد موجة جفاف هي الأشد خلال 40 عاما. وقد أدت مشاريع تركيا وإيران في بناء السدود والقنوات إلى انخفاض كبير في تدفق المياه إلى نهري دجلة والفرات. ويعد سكان الأهوار من أقدم السلالات البشرية على وجه الأرض ويطلق عليهم محليا "المعدان".
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تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!
اليأس يضرب الصيادين
كان من المفترض أن يبحر هذا الزورق في أهوار الجبايش الجنوبية بمحافظة ذي قار، لكنه بات يقف حائرا في تربة جافة. وأدى الجفاف إلى القضاء على مهنة صيد الأسماك ما أثقل كاهل الصيادين المثقل جراء الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وإزاء ذلك، يتخذ الكثير من الصيادين قرار الهروب إلى المدن لكسب لقمة العيش.
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تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!
الحياة فوق جبش القصب!
يعيش صيادو الأهوار في "صرايف" من حصران القصب، فوق أكداس قصب عائمة على سطح الماء تعرف بـ " الجبايش". قد تبدو الحياة بهذه الطريقة صعبة، لكنها ممكنة لمن ولدوا في هذا المكان.
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تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!
القصب كعلف وكمادة للبناء
بعد أن شح الصيد، لا يجد سكان الأهوار والصيادون ما يسدون به رمقهم اليوم سوى بيع القصب الذي يستخدم كعلف للجواميس والأبقار، وحين يجف يستخدم لبناء الصرايف والأطواف (الجبايش). الصياد الشيخ عبد الأسدي، يقول إنّ القصب ونقل السائحين وتربية الجاموس وبيع منتجاته، هي مصادر الدخل الحالية لسكان الأهوار.
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تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!
المضيف عامر بزواره
مضائف القصب تقام عادة على بقعة أرض يابسة، لكن يمكن إقامتها فوق جبايش القصب أيضا. هذه المضايف تستعمل اليوم كمحطات ضيافة للزوار والسائحين، ويجري صيد أسماك الهور لعمل ولائم مكلفة لهم. صيد السمك وبسبب شحه، يجري قبل طلوع الفجر بالشباك، وأحيانا بالتيار الكهربائي الذي يصعق كل المخلوقات في بقعة كبيرة من الماء.
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تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!
تقلص المساحة
كانت منطقة الأهوار تغطي 9 آلاف كيلومتر مربع في سبعينات لكنها تقلصت إلى 760 كلم مربعا بحلول عام 2002 ثم استعادت نحو 40 في المائة من المنطقة الأصلية بحلول عام 2005. ويقول العراق إنه يهدف إلى استعادة ستة آلاف كيلومتر مربع في المجمل، لكن الجفاف يضرب هذه الخطط في الصميم.
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تغير المناخ يضرب "فينيسيا الشرق".. أهوار العراق تحتضر!
تغير المناخ يهدد "فينيسيا الشرق"
أُطلق على المنطقة لقب "فينيسيا الشرق" حيث كانت مقصدا للسياح، لكن تغير المناخ يهددها ويهدد بقاء ثقافة تعود إلى آلاف السنين. بدأت المأساة في عهد نظام صدام حسين، حين جفف الأهوار للقضاء على معارضي نظامه بعد "الانتفاضة الشعبانية" في 1991 بجنوب العراق. وبعد سقوط النظام عام 2003 هدم السكان الكثير من السدود حتى تعود المياه للتدفق مجددا في محاولة لبث الحياة في منطقة الأهوار. فلوريان ماير/ م.ع