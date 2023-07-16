أول زيارة من نوعها منذ 2011.. الأسد يستقبل رئيس وزراء العراق

بحث الرئيس السوري بشار الأسد اليوم الأحد (16 يوليو/تموز 2023) مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في العاصمة السورية دمشق التنسيق الدائم في مختلف القضايا السياسية إضافة إلى الجهود المشتركة في محاربة الإرهاب، وفق الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).

وأشارت الوكالة إلى أن العلاقات الثنائية بين سوريا والعراق، وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بما فيها التبادل التجاري والنقل والصناعة، والتنسيق الدائم في مختلف القضايا السياسية إضافة إلى الجهود المشتركة في محاربة الإرهاب كلها عناوين تركزت حولها مباحثات الأسد والسوداني بحضور الوفدين الرسميين السوري والعراقي.

وقالا في مؤتمر صحفي إنهما بحثا تأمين الحدود المشتركة التي تمتد لنحو 600 كيلومتر في ضوء التهديدات الأمنية بما في ذلك من مسلحي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، وأضافا أنهما اتفقا على تعزيز التعاون للحد من تهريب المخدرات.

وذكر السوداني أنهما ناقشا كذلك سبل مكافحة الجفاف في البلدين والناجم عن تراجع هطول الأمطار وتغير المناخ وقيام تركيا ببناء سدود. وأشار السوداني إلى الحاجة للتعاون "لضمان حصص مائية عادلة".

وقال رئيس الوزراء العراقي إن بلاده تدعم رفع العقوبات المفروضة على سوريا من جانب الولايات المتحدة والدول الأوروبية منذ 2011.

وتأتي زيارة السوداني في وقت تعيد دول أخرى من بينها السعودية بناء العلاقات مع دمشق بعد سنوات من التوتر. و عادت سوريا إلى جامعة الدول العربية في مايو أيار الماضي.

و العراق احدى أبرز الدول العربية التي أبقت علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا خلال سنوات النزاع المستمر منذ العام 2011. وكان عارض تعليق عضوية دمشق في جامعة الدول العربية وأدى دوراً بارزاً في استعادتها لمقعدها قبل نحو شهرين. وتربط العراق وسوريا علاقات اقتصادية وعسكرية وسياسية وثيقة بإيران.

وزار مسؤولون عراقيون مراراً دمشق خلال سنوات النزاع، لكن هذه زيارة السوداني، التي جاءت بدعوة من الأسد ، هي الأولى لرئيس حكومة عراقية منذ بداية الحرب الأهلية في سوريا.

ع.ج.م/أ.ح (رويترز، أ ف ب، د ب أ)