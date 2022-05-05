أول رائدة فضاء ألمانية

رائد الفضاء الألماني ماتياس مورر في طريق عودته من محطة الفضاء الدولية

تعتبر محطة الفضاء الدولية مشروعاً دولياً تقوده الولايات المتحدة وروسيا. لكن هذا التعاون الدولي بات مهددا الآن بسبب الحرب في أوكرانيا. فقد اعلنت وكالة الفضاء الروسية أن المشاركة في محطة الفضاء الدولية قد لا تمتد لما بعد عام 2024، وأن ذلك يعتمد على العلاقة مع الشركاء