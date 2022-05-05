 أول رائدة فضاء ألمانية | تقارير جديدة | DW | 07.02.2023

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تقارير جديدة

أول رائدة فضاء ألمانية

ربما في وقت مبكر من عام 2023، ستكون عالمة الفيزياء الفلكية سوزانا راندال أول امرأة ألمانية تطير إلى محطة الفضاء الدولية.

Dokumentation Auf ins All - Deutschlands erste Astronautin

 لم يكن الطريق سهلاً  بالنسبة لها  لأنه حتى الآن كانت محطة الفضاء الدولية مكانا يسيطر عليه الرجال فقط في ألمانيا. بفضل مبادرة خاصة تسمى "رائدة الفضاء"، تحقق حلم الطيران إلى الفضاء. سوزانا راندال التي تغلبت على 400 مرشح تتدرب كرائدة فضاء منذ عام 2018.

 

مواعيد البث
DW  عربية

الأربعاء 08 مارس/آذار 2023 – 18:15 UTC
الأربعاء 08 مارس/آذار 2023– 22:15 UTC
الخميس 09 مارس/آذار 2023– 01:15 UTC
الخميس 09 مارس/آذار 2023 – 03:00 UTC
الخميس 09 مارس/آذار 2023 – 05:15 UTC
الخميس 09 مارس/آذار 2023 – 09:15 UTC
السبت 11 مارس/آذار 2023 – 06:15 UTC
السبت 11 مارس/آذار 2023– 10:15 UTC
السبت 11 مارس/آذار 2023– 15:15 UTC
السبت 11 مارس/آذار 2023– 23:15 UTC
الأحد 12 مارس/آذار 2023– 13:15 UTC
الأحد 12 مارس/آذار 2023– 19:15 UTC
الإثنين 13 مارس/آذار 2023– 16:15 UTC

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