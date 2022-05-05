أول رائدة فضاء ألمانية

ربما في وقت مبكر من عام 2023، ستكون عالمة الفيزياء الفلكية سوزانا راندال أول امرأة ألمانية تطير إلى محطة الفضاء الدولية.
لم يكن الطريق سهلاً بالنسبة لها لأنه حتى الآن كانت محطة الفضاء الدولية مكانا يسيطر عليه الرجال فقط في ألمانيا. بفضل مبادرة خاصة تسمى "رائدة الفضاء"، تحقق حلم الطيران إلى الفضاء. سوزانا راندال التي تغلبت على 400 مرشح تتدرب كرائدة فضاء منذ عام 2018.
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