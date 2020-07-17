أول حكمة في الدوري الألماني تتزوج صديقها حكم الدوري الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية أن الحكمة الألمانية بيبيانا شتاينهاوس تزوجت من صديقها الحكم الإنجليزي هاورد ويب.



وقالت شتاينهاوس، التي باتت الآن تحمل اسم شتيانهاوس-ويب بعد أن تزوجا الشهر الفائت، في حديث مع موقع "سبورت1" الألماني "إننا سعيدان للغاية"، فيما أفادت صحيفة "بيلد" أنهما تزوجا بغياب الشهود والحضور ولم يذهبا في رحلة لشهر العسل، بسبب القيود المتعلقة بجائحة كورونا.

في العام 2017، دخلت بيبيانا التاريخ بعدما أصبحت أول امرأة تدير مباراة في البوندسليغا. وبعد إشرافها على 23 مباراة في البوندسليغا، اعتزلت شتاينهاوس (42 عامًا) التحكيم بعد قيادتها كأس السوبر الألمانية في أيلول/سبتمبر الفائت، إلا أنها لا تزال تعمل في تقنية حكم الفيديو المساعد (في ايه آر) في الدوري المحلي.

الحكم الإنكليزي هاورد ويب، الحكم الرئيسي نهائي في دوري أبطال أوروبا عام 2010، ونهائي كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا (الصورة تعود لعام 2008)

وبدوره، يُعتبر ويب من أشهر الحكام الأوروبيين بعد أن أدار مباريات في الدوري الإنكليزي الممتاز بين عامي 2003 و2014.

في صيف 2010، كان الحكم الرئيسي في النهائيين الكبيرين: فوز إنتر الإيطالي على بايرن ميونيخ الألماني في دوري أبطال أوروبا وتتويج إسبانيا بكأس العالم على حساب هولندا في جنوب إفريقيا.

ع.ج.م (أ ف ب)