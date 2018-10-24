 أول حالة توقيف في قضية الطرود المشبوهة بالولايات المتحدة | أخبار | DW | 26.10.2018

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أخبار

أول حالة توقيف في قضية الطرود المشبوهة بالولايات المتحدة

اعتقلت الشرطة في فلوريدا أول شخص في إطار التحقيقات حول الطرود المشبوهة المرسلة إلى مناهضين للرئيس دونالد ترامب، الذي ندد بتأثير القضية على الانتخابات المقبلة، بينما وجه الممثل روبرت دي نيرو بيانا لكل المناهضين لترامب.

New York Paketbomben Fund James Clapper (Getty Images/D. Angerer)

أكدت وزارة العدل الأمريكية الجمعة (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) احتجاز شخص واحد على ذمة التحقيقات فيما يتعلق بمجموعة من الطرود المشبوهة التي تم إرسالها إلى عدد من المسؤولين الديمقراطيين البارزين السابقين والحاليين ومنتقدين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقالت سارة إسغور فلوريس المتحدثة باسم وزارة العدل الأمريكية إن المشتبه به قد تم إلقاء القبض عليه في ولاية فلوريدا حيث يعتقد أن بعض الطرود قد تم إرسالها من هناك.

مختارات

قبل نحو أسبوعين من الانتخابات النصفية بالولايات المتحدة كشف جهاز الخدمة السرية اعتراضه لطرود بريدية "مفخخة" كانت مرسلة إلى أوباما وكلينتون. كما عُثر على طرود أخرى مرسلة لسياسيين ديمقراطيين وشبكة سي إن إن الإخبارية. (24.10.2018)

منع الرئيس الأمريكي نشر مذكرة سرية كتبها أعضاء ديمقراطيون بالكونغرس لدحض وثيقة للجمهوريين كان قد سمح بنشرها الأسبوع الماضي وجاء بها أن مكتب التحقيقات الاتحادي ووزارة العدل تحيزا ضده في تحقيق بشأن روسيا وانتخابات الرئاسة. (10.02.2018)

وأعلن المدعي العام الأمريكي جيف سيشنز اليوم الجمعة، أنه تم توجيه خمس تهم إلى الرجل الذي ألقي القبض عليه وأنه يواجه عقوبة السجن 58 سنة حال إدانته. وتم تحديد هوية الرجل، وهو سيزار سايوك (56 عاما) من ولاية فلوريدا الأمريكية. وقال سيشنز إن المشتبه به تصرف بمفرده.

وقال سيشنز في مؤتمر صحفي "هذا غير مقبول تماما... العنف السياسي أو التهديد بالعنف مناقض لنظام حكومتنا"، مضيفا "هذه إدارة قانون ونظام، لن نتسامح مع مثل هذا الفوضى ولا سيما العنف السياسي".

وإذا تم تأكيد أن المشتبه به مناصر لترامب، فإن ذلك قد يؤجج أكثر التوترات الشديدة مع اقتراب الانتخابات التشريعية المرتقبة في السادس من تشرين الثاني/ نوفمبر، وتُعتبر حاسمة بالنسبة إلى الفصل الثاني من رئاسة ترامب.

وتم إرسال 12 طردا مشبوها احتوى بعضها على قنابل أنبوبية إلى شخصيات من بينها الملياردير الديموقراطي جورج سوروس والرئيس السابق باراك أوباما ونائب الرئيس الديموقراطي السابق جو بايدن والمرشحة الديموقراطية السابقة هيلاري كلينتون والممثل روبرت دي نيرو ووزير العدل في عهد الرئيس السابق ايريك هولدر والنائبة الديموقراطية عن كاليفورنيا ماكسين ووترز، في حين لم ترد بلاغات عن حدوث إصابات.

ترامب يندد ودي نيرو يصدر بيانا

وقد ندد ترامب بتأثير هذه القضية على الانتخابات التشريعية المقبلة. وفي أول ردّ فعل بعد عملية الاعتقال الأولى، أشاد ترامب ب"العمل الرائع" الذي تقوم به الشرطة الفدرالية والجهاز الاستخباراتي ووزارة العدل". وفي حديثه في البيت الأبيض اليوم الجمعة قال ترامب إن إرسال الطرود البريدية عمل "حقير" وقال إن مثل هذه الأفعال " لا مكان لها في بلادنا". وأضاف "يجب ألا نسمح أبدا بأن يترسخ العنف السياسي في أمريكا. لا يمكننا السماح بحدوث ذلك."

ومن جانبه دعا الممثل روبرت دي نيرو الجمعة كل المناهضين لترامب إلى التحرّك في الانتخابات التشريعية فقال في بيان "هناك شيء أقوى من القنابل، إنه بطاقة اقتراعكم. الناس يجب أن تصوّت".

ص.ش/ع.ش (د ب أ، أ ف ب)

  • USA James Comey FBI Director Anhörung in Washington (Reuters/J. Roberts)

    مسؤولون غادروا كرهاً أو طوعاً سفينة ترامب

    جيمس كومي

    مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) اقترحه الرئيس السابق باراك أوباما للمنصب، الذي تولاه رسميا في مايو/ أيار 2013، وأقاله ترامب في 9 مايو/ أيار 2017 معللا قراره، أن كومي" لم يعد قادرا على قيادة المكتب بفاعلية". إقالته جاءت بحجة إعطاء كومي معلومات غير دقيقة للكونغرس بشأن رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهيلاري كلينتون.

  • Die frühere amtierende US-Justizministerin Sally Yates (picture alliance/abaca/S. Corum)

    مسؤولون غادروا كرهاً أو طوعاً سفينة ترامب

    سالي ييتس

    القائمة بأعمال وزير العدل، عينها الرئيس السابق أوباما في هذا المنصب عام 2010، وأقالها الرئيس الحالي دونالد ترامب في 31 يناير/ كانون الثاني 2017، بسبب رفضها تطبيق قراره حظر دخول رعايا سبع بلدان إسلامية إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

  • Daniel Ragsdale ehemaliger Chef der US-Einwanderungs- und Zollbehörde (Getty Images/AFP/J. Watson)

    مسؤولون غادروا كرهاً أو طوعاً سفينة ترامب

    دانيال راغسديل

    عُين عام 2012 مسؤولا بالوكالة عن إدارة الهجرة والجمارك الأميركية، وأقيل في 31 يناير/ كانون الثاني 2017، وعلل وزير الأمن الداخلي جون كيلي قرار الإقالة "لضمان تطبيق قوانين الهجرة داخل الولايات المتحدة بما يتفق والمصلحة الوطنية".

  • Michael Flynn (Reuters/C. Barria)

    مسؤولون غادروا كرهاً أو طوعاً سفينة ترامب

    مايكل فلين

    جنرال أمريكي متقاعد ومستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي اختاره في هذا المنصب في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، واستقال في 13 فبراير/ شباط 2017، بسبب اتصالات أجراها مع مسؤولين روس قبل تولي ترامب منصب الرئاسة.

  • USA | Stephen Bannon aus Nationalem Sicherheitsrat verbannt (Getty Images/W. McNamee)

    مسؤولون غادروا كرهاً أو طوعاً سفينة ترامب

    ستيف بانون

    صحفي وعسكري سابق وخبير استراتيجي. تولى رسميا في 28 يناير/ كانون الثاني 2017 منصب كبير مستشاري الرئيس دونالد ترامب في مجلس الأمن القومي، وأقاله ترامب من منصبه في 5 أبريل/ نيسان 2017. يعتبر مهندس وصول ترامب إلى البيت الأبيض. إعداد: رضوان المهدوي.


مختارات

مسؤولون غادروا كرهاً أو طوعاً سفينة ترامب

لايكف الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مفاجأة الجميع بقراراته، التي أبرزها أحيانا إقالة أقرب الناس من حوله. قائمة بشخصيات مسؤولة في واشنطن أبعدها الرئيس عن مناصبها، وآخرها مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي. (10.05.2017)  

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قبل نحو أسبوعين من الانتخابات النصفية بالولايات المتحدة كشف جهاز الخدمة السرية اعتراضه لطرود بريدية "مفخخة" كانت مرسلة إلى أوباما وكلينتون. كما عُثر على طرود أخرى مرسلة لسياسيين ديمقراطيين وشبكة سي إن إن الإخبارية.

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