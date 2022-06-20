أول بطولة من نوعها في تونس - أُنس جابر تخسر أمام أمريكية مغمورة

في مدينة المنستير الساحلية بشرق تونس، مُنيت النجمة التونسية أُنس جابر، المصنفة أولى، بخسارة مفاجئة أمام الأمريكية المغمورة كلير لو، المصنفة 73 عالمياً، 3-6 و6-4 و4-6 في مباراة ماراثونية استمرت ساعتين و26 دقيقة اليوم الجمعة (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2022) في الدور ربع النهائي من دورة الياسمين التونسية المفتوحة لكرة المضرب، الأولى من نوعها في البلاد.
ودورة المنستير الدولية لتنس المحترفات تقوم على تنظيمها الجامعة التونسية للتنس بملاعب نزل ماجيك سقانص فاميلي بالمنستير من 1 إلى 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2022. وهي من فئة 250 نقطة، بقيمة جوائز مالية تقدر بـ250 ألف دولار، بحسب ما نقلت بوابة "تونس الرقمية".
وكانت جابر تمني النفس بالتتويج في هذه الدورة، لا سيما أنها تقام أمام جمهورها المحلي، لكن ليو كان لها رأي آخر.
قدمت أنس عروضا قوية في الأدوار الأولى من هذه الدورة ولم تخسر سوى تسعة أشواط في مباراتين أمام الأمريكية أن لي ثم الروسية يفغينا رودينا، لكن ليو التي بلغت الدور نصف النهائي في دورة طوكيو في سبتمبر/ أيلول الماضي ونهائي دورة الرباط في مايو/ أيار الماضي، نجحت في وضع حد لمشوارها.
وكسرت ليو إرسال جابر في مطلع المجموعة الأولى وحافظت على تقدمها حتى نهايتها لتفوز بها 6-3.
وشهدت المجموعة الثانية مداً وجزراً حيث تبادلت اللاعبتان كسر الإرسال أكثر من مرة قبل أن تعادل التونسية الأرقام بمجموعة لكل منهما.
وظل التعادل قائماً في المجموعة الثالثة الحاسمة قبل أن تخسر جابر إرسالها في وقت قاتل وتحديداً في المجموعة التاسعة لتتقدم ليو 5-4 ثم تفوز بإرسالها والمباراة.
يذكر أن جابر، وصيفة بطولتي ويمبلدون والولايات المتحدة هذا العام، أحرزت لقبين منذ مطلع العام الحالي بعد تتويجها في دورة مدريد للألف ودورة برلين.
ع.ح /ص.ش (أ ف ب)
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في صور.. أبطال العرب في أنجح مشاركاتهم الأولمبية
قطر تتسلم الريادة من مصر
بالنسبة للرياضيين العرب كانت دورة طوكيو الأولمبية 2020، التي أسدل عليها الستار الأحد 8 أغسطس/ آب 2021، هي أنجح دورة منذ مشاركة المبارز المصري أحمد حسني في استوكهولم 1912. وإذا كانت لمصر الريادة في الفوز بالميداليات بداية من أمستردام 1928، عندما أحرز سيد نصير ذهبية رفع الأثقال وإبراهيم مصطفى ذهبية المصارعة، وفريد سميكة فضية وبرونزية في الغطس، فإن الريادة العربية في طوكيو 2020 كانت من نصيب قطر.
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في صور.. أبطال العرب في أنجح مشاركاتهم الأولمبية
عزف النشيد القطري لأول مرة
جاءت قطر في مقدمة العرب في طوكيو، بحصولها على ميداليتين ذهبيتين وميدالية برونزية، محتلة المركز 41 بجدول الترتيب العام. وكتب الرباع القطري فارس إبراهيم حسونة تاريخا جديدا للرياضة القطرية والخليجية والعربية، بحصوله على الميدالية الذهبية في رفع الأثقال "وزن تحت 96 كيلو غراما"، وسجل رقمين أولمبيين جديدين بالنتر بـ225 كغم والمجموع بـ402 كغم، ليعزف النشيد الوطني القطري لأول مرة في تاريخ الأولمبياد.
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في صور.. أبطال العرب في أنجح مشاركاتهم الأولمبية
تفرد لبرشم وطائرة قطر الشاطئية
وحصد القطري معتز برشم الذهبية في الوثب العالي وصنع حدثا تاريخيا عندما وافق على تقاسم الذهبية مع الإيطالي جانماركو تامبيري. وكانت هذه المرة الأولى منذ أولمبياد 1912 التي يتشارك فيها رياضيان في ألعاب القوى الميدالية الذهبية. وللمرة الأولى أيضا، ينجح منتخب جماعي عربي في تحقيق ميدالية، حيث تمكن الفريق القطري للكرة الطائرة الشاطئية المكون من الثنائي شريف يونس وأحمد تيجان من تحقيق الميدالية البرونزية.
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في صور.. أبطال العرب في أنجح مشاركاتهم الأولمبية
مصر تحصد الذهب من جديد
حلت مصر ثانية عربيا والـ54 في الترتيب العام، بحصولها على ذهبية واحدة وفضية و4 برونزيات. وبعد 17 عاما من ذهبية كرم جابر بأثينا جلبت فريال أشرف الذهب مجددا عبر الكاراتيه. وحقق أحمد الجندي الميدالية الفضية في الخماسي الحديث، فيما توجت هداية ملاك ببرونزية في التايكوندو، وفاز سيف عيسى ببرونزية في التايكوندو أيضا. وحصد محمد إبراهيم كيشو برونزية في المصارعة، وحصلت جيانا فاروق على برونزية في الكاراتيه.
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في صور.. أبطال العرب في أنجح مشاركاتهم الأولمبية
تونس تفتح للعرب طريق الذهب والفضة
جاءت تونس في المركز الثالث عربيا والـ58 عالميا، بذهبية وفضية. وقصت تونس شريط افتتاح الميداليات العربية، حيث حصد لاعب التايكوندو محمد الجندوبي أول ميدالية عربية في أولمبياد طوكيو، وهي الميدالية الفضية في منافسات الرجال لوزن 58 كغم، وحقق السباح التونسي الشاب أحمد الحفناوي (18 عاما) أول ميدالية ذهبية للعرب، بفوزه بسباق 400 متر حرة في يوم عيد الجمهورية التونسية، ليسير على خطى مواطنه أسامة الملولي.
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في صور.. أبطال العرب في أنجح مشاركاتهم الأولمبية
المغرب يكتفي بذهبية واحدة!
المركز الرابع عربيا من والـ63 عالميا من نصيب المغرب، الذي فاز بميدالية واحدة. فقد حقق العداء سفيان البقالي ذهبية سباق 3000 متر موانع بحلوله في المركز الأول بزمن قدره 8 دقائق و90ر08 ثانية. وكان البقالي يأمل بالسير على خطى النجم السابق هشام الكروج المتوّج في أثينا 2004 بذهبيتي 1500 و5 آلاف متر، بيد أنه كشف عن تعرضه للإرهاق بعد ليلة التتويج، ليفشل في إنهاء تصفيات سباق 1500 بسبب "الإرهاق".
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في صور.. أبطال العرب في أنجح مشاركاتهم الأولمبية
الشرباتي يفوز للأردن بعد مقاطعة!
الأردن احتلت المركز الخامس عربيا في طوكيو بالحصول على فضية وبرونزية. حصد صالح الشرباتي، الذي تأثر منذ صغره بشخصية جاكي شان، الميدالية الفضية في وزن 80 كيلو غرامًا في التايكوندو، رغم أنه قاطع التايكوندو لمدة أربع سنوات في أعقاب وفاة والده. أما عبد الرحمن المصاطفة، الذي كان طالبا متميّزا في كلية الطب، فحصد الميدالية البرونزية في الكاراتيه عن وزن 67 كغم، بعد وصوله إلى الدور قبل النهائي.
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في صور.. أبطال العرب في أنجح مشاركاتهم الأولمبية
البحرين تحقق الفضة وعينها على الذهب
في المركز السادس عربيا والـ 77 في الترتيب العام جاءت البحرين، بعدما حققت ميداليتها الأولى بفضية سباق 10 آلاف متر سيدات عن طريق العداءة كالكيدان غيزاهيغني، التي حلت ثانية وراء النجمة الهولندية سيفان حسن. وقالت غيزاهيغني، الإثيوبية المولد، "في الألعاب الأولمبية المقبلة سأنال الذهبية في سباق الماراثون".
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في صور.. أبطال العرب في أنجح مشاركاتهم الأولمبية
السعودية.. فضية بطعم الذهب!
ومثل البحرين تماما، جاءت السعودية بالمركز السادس عربيا والـ 77 عالميا، بعدما نال طارق حامدي الفضية ضمن منافسات الكاراتيه كوميتيه 75+ كغم. وجه الحامدي ركلة قوية على رأس الإيراني سجاد زاده أطاحت خصمه وأحلامه بنيل الذهب، عندما كان متقدما عليه بسهولة. وبرغم اكتفائه بالفضة، أعلنت السعودية تقديم مكافأة الفوز بالميدالية الذهبية له ليحصل على جائزة قدرها خمسة ملايين ريال سعودي (1.33 مليون دولار).
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في صور.. أبطال العرب في أنجح مشاركاتهم الأولمبية
الرشيدي المخضرم يهدي الكويت برونزية ثانية
وأحرز الرامي الكويتي المخضرم عبدالله الرشيدي (58 عاما) الميدالية البرونزية للكويت بحلوله ثالثا برصيد 46 نقطة، وراء الأمريكي فنسنت هانكوك (59، رقم أولمبي) والدنماركي يسبر هانسن (55)، ضمن مسابقات الرماية عن فئة الإسكيت رجال، وكانت تلك أول ميدالية خليجية في الدورة. وكانت ميدالية الرشيدي هي الثانية تواليا له وللكويت في مسابقة الإسكيت بعد أولمبياد ريو 2016. وبهذا تكون الكويت سابعة عربيا والـ86 عالميا.
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في صور.. أبطال العرب في أنجح مشاركاتهم الأولمبية
السوري أسعد يتدارك ما فاته في ريو
وفي نفس ترتيب الكويت عربيا وعالميا تأتي سوريا، التي فاز رباعها معن أسعد بميدالية برونزية بوزن فوق 109 كيلوغرامات في رفع الأثقال. حل أسعد ثالثا بحمله 424 كغم، مع خطف 190 كغم ونتر 234 كغم. وسبق أن شارك في أولمبياد ريو عام 2016 في منافسات وزن فوق 105 كيلوجرامات وحل في المركز الخامس. وكان أسعد قد أحرز ذهبية بطولة كأس التحدي العالمية في سويسرا عام 2019 وحقق المركز الخامس على العالم في تايلاند 2019.
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في صور.. أبطال العرب في أنجح مشاركاتهم الأولمبية
أفضل سجل أولمبي للعرب حتى الآن
وبشكل عام حقق الرياضيون العرب في أولمبياد طوكيو 18 ميدالية متنوعة، وهو أعلى معدل من الميداليات للعرب في تاريخ المشاركات الأولمبية، وجاءت بواقع 5 ذهبيات، 5 فضيات و8 برونزيات. وأقرب الدورات السابقة على هذا الإنجاز كانت أولمبياد لندن 2012، بـ14 ميدالية متنوعة بينها 4 ذهبيات. ودورة أثينا 2004 بـ 10 ميداليات منها أربع ذهبيات. صلاح شرارة (د ب أ، أ ف ب، رويترز)
الكاتب: صلاح شرارة