أول بطولة من نوعها في تونس - أُنس جابر تخسر أمام أمريكية مغمورة

في مدينة المنستير الساحلية بشرق تونس، مُنيت النجمة التونسية أُنس جابر، المصنفة أولى، بخسارة مفاجئة أمام الأمريكية المغمورة كلير لو، المصنفة 73 عالمياً، 3-6 و6-4 و4-6 في مباراة ماراثونية استمرت ساعتين و26 دقيقة اليوم الجمعة (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2022) في الدور ربع النهائي من دورة الياسمين التونسية المفتوحة لكرة المضرب، الأولى من نوعها في البلاد.

ودورة المنستير الدولية لتنس المحترفات تقوم على تنظيمها الجامعة التونسية للتنس بملاعب نزل ماجيك سقانص فاميلي بالمنستير من 1 إلى 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2022. وهي من فئة 250 نقطة، بقيمة جوائز مالية تقدر بـ250 ألف دولار، بحسب ما نقلت بوابة "تونس الرقمية".

وكانت جابر تمني النفس بالتتويج في هذه الدورة، لا سيما أنها تقام أمام جمهورها المحلي، لكن ليو كان لها رأي آخر.

قدمت أنس عروضا قوية في الأدوار الأولى من هذه الدورة ولم تخسر سوى تسعة أشواط في مباراتين أمام الأمريكية أن لي ثم الروسية يفغينا رودينا، لكن ليو التي بلغت الدور نصف النهائي في دورة طوكيو في سبتمبر/ أيلول الماضي ونهائي دورة الرباط في مايو/ أيار الماضي، نجحت في وضع حد لمشوارها.

وكسرت ليو إرسال جابر في مطلع المجموعة الأولى وحافظت على تقدمها حتى نهايتها لتفوز بها 6-3.

وشهدت المجموعة الثانية مداً وجزراً حيث تبادلت اللاعبتان كسر الإرسال أكثر من مرة قبل أن تعادل التونسية الأرقام بمجموعة لكل منهما.

وظل التعادل قائماً في المجموعة الثالثة الحاسمة قبل أن تخسر جابر إرسالها في وقت قاتل وتحديداً في المجموعة التاسعة لتتقدم ليو 5-4 ثم تفوز بإرسالها والمباراة.

يذكر أن جابر، وصيفة بطولتي ويمبلدون والولايات المتحدة هذا العام، أحرزت لقبين منذ مطلع العام الحالي بعد تتويجها في دورة مدريد للألف ودورة برلين.

ع.ح /ص.ش (أ ف ب)