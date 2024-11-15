أول اتصال منذ عامين- شولتس يحث بوتين على التفاوض مع أوكرانيا

في اتصال هاتفي مع بوتين طلب المستشار الألماني شولتس من روسيا "إبداء رغبة" في مفاوضات مع أوكرانيا لتحقيق السلام، فيما أبلغه بوتين أن أي اتفاق لوقف الحرب يجب أن يكون مرآة لـ"الواقع الجديد.." ونددت أوكرانيا بالاتصال.

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الجمعة برلين 15 نوفمبر / تشرين الثاني 2024 إن المستشار الألماني أولاف شولتس حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إنهاء الحرب في أوكرانيا وسحب القوات، مشددا على أن ألمانيا ستدعم أوكرانيا طالما اقتضى الأمر.

وأضاف المتحدث أن شولتس أبلغ بوتين أيضا بأن روسيا يجب أن ترتب لمفاوضات مع أوكرانيا بهدف تحقيق سلام عادل ودائم.

جاء ذلك في اتصال هاتفي استمر ساعة بعد ظهر اليوم، في أول حديث مباشر بين الزعيمين منذ ديسمبر/ كانون الأول 2022.

وقال المتحدث الألماني إن شولتس تحدث إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هاتفيا قبل الاتصال ببوتين، على أن يعاود الاتصال بزيلينسكي بعد اتصاله بالرئيس الروسي.

ومن جهته كتب شولتس على حسابه بموقع إكس (تويتر سابقا): "لقد تحدثت هاتفيا مع الرئيس بوتين ودعوته إلى إنهاء الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا وسحب قواته. ويتعين على روسيا أن تظهر استعدادها للتفاوض مع أوكرانيا ــ بهدف التوصل إلى سلام عادل ودائم".

الكرملين: المحادثة "صريحة"

من جانبه أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ المستشار الألماني أولاف شولتس الجمعة في هذا الاتصال الهاتفي أن أي اتفاق محتمل لإنهاء الحرب في أوكرانيا يجب أن يعكس "الواقع الجديد على الأرض". وقال الكرملين: "جرى تبادل وجهات النظر بشكل مفصل وصريح حول الوضع في أوكرانيا"، وأضاف في بيان إثر أول اتصال هاتفي بين بوتين وشولتس منذ سنتين تقريبا إن "الاتفاقات المحتملة يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لاتحاد روسيا وتنطلق من الواقع الجديد على الأرض والأهم من ذلك، معالجة الأسباب الجذرية للنزاع".

تفاوض مع أوكرانيا وتعاون اقتصادي مع ألمانيا؟

وخلال هذا الاتصال الذي استمر ساعة بحسب برلين طلب المستشار الألماني من روسيا إبداء "رغبة في بدء مفاوضات مع أوكرانيا بهدف تحقيق سلام عادل ودائم" وأكد "التزام الاتحاد الأوروبي الثابت حيال أوكرانيا" بحسب بيان صادر عن الحكومة الألمانية.

من جهته كتب رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك على منصة اكس "تلقيت اتصالا هاتفيا من المستشار شولتس أبلغني فيه بمضمون حديثه مع بوتين. سررت بسماع أن المستشار لم يكتف بإدانة العدوان الروسي بل كرر ايضا الموقف البولندي ومفاده أن لا شيء يتقرر حول اوكرانيا من دون اوكرانيا".

وقال الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين أبلغ المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الجمعة بأن روسيا مستعدة لدراسة اتفاقات في مجال الطاقة إذا كانت برلين مهتمة.

"زيلينسكي حذر شولتس من الاتصال ببوتين"

وقال مصدر في مكتب الرئاسة الأوكرانية إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي حذر المستشار الألماني أولاف شولتس من التحدث هاتفيا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة، قائلا إن ذلك من شأنه أن يقلل من عزلة رئيس روسيا ويبقي الحرب مستمرة.

ونددت أوكرانيا الجمعة بالاتصال الهاتفي بين المستشار شولتس والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، معتبرة أنه بمثابة "محاولة تهدئة" إزاء موسكو.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأوكرانية غيورغي تيخي في بيان إن "الأحاديث مع الديكتاتور الروسي لا تمثل في ذاتها أي قيمة مضافة للتوصل إلى سلام عادل"، داعيا إلى "أفعال ملموسة وقوية تجبره على السلام، وليس (إلى وسائل) إقناع ومحاولات تهدئة".



وأضاف المصدر لرويترز "قال الرئيس إن هذا لن يؤدي إلا لمساعدة بوتين من خلال الحد من عزلته. بوتين لا يريد سلاما حقيقيا، وإنما استراحة (من الحرب)".

أول مكالمة هاتفية منذ نحو عامين

تحدث المستشار الألماني أولاف شولتس مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الهاتف، وهي أول محادثة بين الزعيمين منذ ما يقرب من عامين. وكانت آخر محادثة هاتفية أجراها شولتس مع بوتين في ديسمبر / كانون الأول 2022، والتي دعا خلالها إلى حل دبلوماسي وسحب القوات الروسية من أوكرانيا. وبدأت روسيا هجومها الشامل على أوكرانيا في فبراير / شباط 2022.

وكان شولتس قد صرح خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضية بأنه يريد استئناف الحوار مع بوتين :"قريبا"، لبحث الصراع الدائر في أوكرانيا. وقال شولتس في برنامج حواري على إذاعة "أيه آر دي" العامة مساء الأحد: " يجب أن نرى إن كانت هناك طرق لمعرفة هل ستستمر هذه الحرب إلى الأبد أم إنْ كان بإمكاننا إيجاد طرق لإنهائها".

ع.م / ص.ش (رويترز ، أ ف ب ، د ب أ)