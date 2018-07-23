 أولي هونيس ينتقد بكلمات قاسية مسعود أوزيل | أخبار | DW | 23.07.2018

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

أولي هونيس ينتقد بكلمات قاسية مسعود أوزيل

وجه أولي هونيس انتقادات لاذعة في حق نجم أرسنال مسعود أوزيل الذي اعتزل اللعب مع المنتخب الألماني. وشكك هونيس في أداء ومساهمة أوزيل في المانشافت. وتثير طريقة اعتزال أوزيل زوبعة من ردود الفعل الرياضية والسياسية في ألمانيا.

Bildkombo Mesut Özil und Uli Hoeneß

انتقد رئيس نادي بايرن لكرة القدم أولي هونيس بشدة اليوم (الاثنين 23 يوليو/ تموز 2018) مسعود أوزيل بعد اعتزاله اللعب مع المنتخب الألماني. وقال هونيس "أنا سعيد بأن الرعب قد انتهى، لقد لعب لسنوات بشكل (أحمق). وآخر مبارزة ثنائية فاز فيها تعود لما قبل كأس 2014. والآن يُخفي نفسه وأداءه الرديء وراء هذه الصورة (صورة أوزيل مع أردوغان)".

وأضاف هونيس مستطردا "كان الأمر جيدا من الناحية السياسية للمنتخب الألماني ولكن بالنسبة لي أوزيل هو لاعب ذريعة منذ عدة سنوات". وانتقد هونيس بشدة تاريخ أوزيل وأدائه في المنتخب، واعتبر أنه "كان أداء أوزيل يوصف بالجيد حين ينجح في تمريرة عرضية. يجب اختزال الأمر إلى جوهره الحقيقي: إنها الرياضة. رياضيا لم يكن مكان أوزيل في المنتخب الألماني".

 

مشاهدة الفيديو 01:47
بث مباشر الآن
01:47 دقيقة

شخصية أوزيل..كرة قدم وسياسة ودين وحياة خاصة مثيرة

 

يذكر أن أوزيل الفائز بكأس العالم لكرة القدم 2014 اعتزل اللعب أمس الأحد مع المنتخب بسبب ما أسماه بأجواء التمييز الظالمة التي أحاطت بلقائه مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في مايو / أيار. وشارك أوزيل البالغ عمره 29 عاما ضمن تشكيلة ألمانيا التي خرجت من دور المجموعات في كأس العالم في روسيا وتعرض لانتقادات واسعة بسبب مستواه ولقائه مع أردوغان المتهم بانتهاكات ضد حقوق الإنسان.

ودافع لاعب ارسنال ذو الأصول التركية عن تصرفاته في بيان مطول وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها عن الأمر. وقال اوزيل في بيان نشره في حسابه الرسمي في تويتر "بالنسبة لي التقاط صورة مع الرئيس أردوغان لا يمت للسياسة أو الانتخابات بصلة بل لها علاقة باحترام أعلى منصب في بلد عائلتي". وأضاف "وظيفتي هي لاعب كرة قدم ولست سياسيا. اجتماعنا لم يكن دعما لأي سياسات". وأضاف "المعاملة التي تلقيتها من الاتحاد الالماني وآخرين جعلتني لا أرغب في ارتداء قميص المانيا".

ح.ز/ ع.خ (أ.ف.ب / د.ب.أ / رويترز)

 

  • Fußball WM 2014 Finale Argentinien Deutschland (AFP/Getty Images)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    كأس العالم 2014

    ساهم أوزيل بشكل كبير في تتويج المنتخب الألماني بمونديال 2014 وكان من أبرز اللاعبين في تلك البطولة.

  • FA Cup Gewinn FC Arsenal 17.05.2014 Mertesacker & Özil & Podolski (Reuters)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    تألق كبير في أرسنال

    تُوج أوزيل بكأس الاتحاد الانجليزي (2013/ 2014) مع فريق أرسنال. وأثنت الصحافة البريطانية كثيرا على أوزيل ووصفته بأنه واحد من أفضل اللاعبين في فريق "المدفعجية" وهو لقب فريق أرسنال.

  • Fußball Mezut Özil von Real Madrid (Getty Images)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    تتويج مع ريال مدريد

    الدوري الإسباني كان شاهدا أيضا على تألق أوزيل. فقد فاز الدولي الألماني من أصول تركية بالدوري الإسباني 2011/ 2012 وكأس ملك إسبانيا 2010/ 2011 مع ريال مدريد، وتوج أيضا مع الفريق الملكي بكأس السوبر الإسبانية عام 2012.

  • UEFA Champions League PFC Ludogorets Razgrad vs. Arsenal - Mesut Özil (Reuters/P. Childs)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    أفضل لاعب ألماني للمرة الخامسة

    توج أوزيل خمس مرات بجائزة أفضل لاعب ألماني وكان ذلك وفي أعوام 2011، 2012، 2013، 2015، و2016.

  • Özil Real vs Borussia 30.04.2013 in Madrid (picture-alliance/dpa)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    أفضل ممرر في أوروبا

    اختير "مسعود أوزيل" خلال الموسم الكروي 2011/ 2012 كأحسن ممرر في أوروبا. فقد أهدى أكثر من 25 تمريرة حاسمة متفوقا بذلك حينها على منافسين كبار في عالم المستديرة كميسي ورنالدو.

  • Fußballer Mesut Özil mit DFB Pokal (AP)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    بداية التألق مع بريمن

    متابعو كأس ألمانيا عام 2009 كانوا شاهدين على موهبة صاعدة. "أوزيل" اقتنص لقب النجم بلا منازع ذلك الموسم، حيث أحرز فريقه فيردر بريمن على كأس الاتحاد الألماني لكرة القدم للمرة السادسة في تاسع مشاركة له في النهائي. الألماني من أصل تركي سجل في شباك ليفركوزن في الدقيقة 58، وضمن الفوز لفريقه.

  • Fußball U21-Europameister Deutschland (imago sportfotodienst)

    أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

    الخطوة الأولى نحو النجاح

    أوزيل كان ضمن المنتخب الألماني الفائز ببطولة أمم أوروبا للشباب عام 2009. وتألق في المباراة التي حققت فيها ألمانيا فوزا كاسحا على إنجلترا. بطولة أمم أووربا للشباب عام 2009 اعتُبرت بداية النجاح لصاحب التمريرات والفنيات السحرية. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

تركيا تدخل على الخط وتشيد بقرار أوزيل ترك المنتخب الألماني

دخلت تركيا على خط النقاش حول قضية مسعود أوزيل، فقد أشاد وزراء أتراك بقرار لاعب كرة القدم التركي الأصل بترك المنتخب الألماني بسبب "العنصرية"، واعتبر أحدهم بأن لاعب وسط أرسنال الإنكليزي سجل "هدفا ضد فيروس الفاشية". (23.07.2018)  

وجهة نظر: لا شيء أسوأ من العنصرية في عالم كرة القدم!

عند الفوز ببطولة العالم، يتم التهليل بلاعبي كرة القدم دون التوقف عند أصولهم الأجنبية، كما هو الحال مع المنتخب الفرنسي، لكن عند الخسارة، يتغير الخطاب وحالة مسعود أوزيل مثال على ذلك. إنها فضيحة كبرى يعلق يوشا فيبر. (22.07.2018)  

أوزيل: انتابني شعور بالعنصرية ولن أكون كبش فداء

"بقلب مفعم بالأسى، وبعد الكثير من التفكير بسبب الأحداث الأخيرة، لن أعود لألعب على المستوى الدولي ما دمت أشعر بهذه العنصرية وعدم الاحترام تجاهي"، هكذا فجر مسعود أوزيل، قنبلة إعلان اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب ألمانيا. (22.07.2018)  

أبرز إنجازات مسعود أوزيل في عالم الساحرة المستديرة

بدأ اللاعب مسعود أوزيل مسيرته الكروية الناجحة من ضواحي مدينة غيلسنكيرشن الألمانية وانتقل ليصنع أمجاد أعرق الأندية الأوربية مثل ريال مدريد وأرسنال ويقود منتخب ألمانيا للفوز بكأس العالم 2014. بالصور: مسار حافل بالإنجازات. (10.07.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

شخصية أوزيل..كرة قدم وسياسة ودين وحياة خاصة مثيرة  

مواضيع ذات صلة

Berlin Mesut Özil Kabine Merkel

ميركل تعلن موقفها من اعتزال أوزيل 23.07.2018

أعربت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل موقفها من قرار نجم نادي أرسنال الانجليزي اعتزال اللعب ضمن منتخب ألمانيا لكرة القدم. وأحدث قرار اللاعب من أصل تركي زوبعة من ردود الفعل في ألمانيا وتركيا.

WM 2018 Deutschland Südkorea Mesut Özil

تركيا تدخل على الخط وتشيد بقرار أوزيل ترك المنتخب الألماني 23.07.2018

دخلت تركيا على خط النقاش حول قضية مسعود أوزيل، فقد أشاد وزراء أتراك بقرار لاعب كرة القدم التركي الأصل بترك المنتخب الألماني بسبب "العنصرية"، واعتبر أحدهم بأن لاعب وسط أرسنال الإنكليزي سجل "هدفا ضد فيروس الفاشية".

FIFA Fußball-WM 2018 in Russland | Mesut Özil, Deutschland

مسعود أوزيل يعتزل اللعب مع المنتخب الألماني 22.07.2018

بعد ساعات من خروجه عن صمته ودفاعه عن الصورة التي جمعته مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل مونديال روسيا 2018، أعلن مسعود أوزيل، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب ألمانيا.

Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  