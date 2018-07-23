أولي هونيس ينتقد بكلمات قاسية مسعود أوزيل

انتقد رئيس نادي بايرن لكرة القدم أولي هونيس بشدة اليوم (الاثنين 23 يوليو/ تموز 2018) مسعود أوزيل بعد اعتزاله اللعب مع المنتخب الألماني. وقال هونيس "أنا سعيد بأن الرعب قد انتهى، لقد لعب لسنوات بشكل (أحمق). وآخر مبارزة ثنائية فاز فيها تعود لما قبل كأس 2014. والآن يُخفي نفسه وأداءه الرديء وراء هذه الصورة (صورة أوزيل مع أردوغان)".

وأضاف هونيس مستطردا "كان الأمر جيدا من الناحية السياسية للمنتخب الألماني ولكن بالنسبة لي أوزيل هو لاعب ذريعة منذ عدة سنوات". وانتقد هونيس بشدة تاريخ أوزيل وأدائه في المنتخب، واعتبر أنه "كان أداء أوزيل يوصف بالجيد حين ينجح في تمريرة عرضية. يجب اختزال الأمر إلى جوهره الحقيقي: إنها الرياضة. رياضيا لم يكن مكان أوزيل في المنتخب الألماني".

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يذكر أن أوزيل الفائز بكأس العالم لكرة القدم 2014 اعتزل اللعب أمس الأحد مع المنتخب بسبب ما أسماه بأجواء التمييز الظالمة التي أحاطت بلقائه مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في مايو / أيار. وشارك أوزيل البالغ عمره 29 عاما ضمن تشكيلة ألمانيا التي خرجت من دور المجموعات في كأس العالم في روسيا وتعرض لانتقادات واسعة بسبب مستواه ولقائه مع أردوغان المتهم بانتهاكات ضد حقوق الإنسان.

ودافع لاعب ارسنال ذو الأصول التركية عن تصرفاته في بيان مطول وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها عن الأمر. وقال اوزيل في بيان نشره في حسابه الرسمي في تويتر "بالنسبة لي التقاط صورة مع الرئيس أردوغان لا يمت للسياسة أو الانتخابات بصلة بل لها علاقة باحترام أعلى منصب في بلد عائلتي". وأضاف "وظيفتي هي لاعب كرة قدم ولست سياسيا. اجتماعنا لم يكن دعما لأي سياسات". وأضاف "المعاملة التي تلقيتها من الاتحاد الالماني وآخرين جعلتني لا أرغب في ارتداء قميص المانيا".

ح.ز/ ع.خ (أ.ف.ب / د.ب.أ / رويترز)