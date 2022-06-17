أولي هونيس يطالب برشلونة بالتوقف عن محاولات ضم ليفاندوفسكي

قال أولي هونيس، الرئيس الفخري لنادي بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم، إن نادي برشلونة الإسباني يجب ألا يكلف نفسه عناء تقديم عرض جديد لضم مهاجم الفريق البافاري البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وأضاف على هامش مؤتمر نيولاند في مدينة آخن الألمانية، اليوم الأربعاء (29 يونيو/حزيران 2022): "لا أعرف أي شيء عن وجود عرض جديد، لكن الطريقة التي تسير بها الأمور في ميونيخ تخبرني بأن ليس على برشلونة أن يكبد نفسه عناء تقديم عرض جديد".

وتابع هونيس: "أنا لا أتخذ القرارات، لكن موقف بايرن ميونيخ كان واضحاً، لقد أكدوا أن عليه أن يكمل عقده في ميونيخ، لا يمكنني تخيل أن أي كمية من الأموال يمكن أن تجعلهم يغيرون رأيهم".

ووفقاً لتقارير عدة، فإن برشلونة رفع عرضه لضم ليفاندوفسكي إلى 40 مليون يورو (41.8 مليون دولار) بالإضافة إلى مبلغ 5 مليون يورو كإضافات.

ويستمر عقد ليفاندوفسكي حتى 30 حزيران / يونيو 2023، لكن المهاجم البولندي أكد في أكثر من مناسبة رغبته في مغادرة الفريق البافاري قبل نهاية العام، ورغم ذلك فإن مسؤولي النادي استبعدوا رحيله من الفريق حتى الآن.

وحينما تم سؤاله، لم يرغب هونيس التعليق على سلوك اللاعب ومحاولته إجبار ناديه على قبول رحيله عن الفريق. وأضاف: "بايرن لم يعلق على ذلك أبداً وأنا لن أفعل ذلك أيضاً"، لكنه أكد أنه لا يتخيل أن ليفاندوفسكي يضغط على النادي من أجل الرحيل.

ع.ح./ا.ح. (د ب أ)