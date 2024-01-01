انتقلت أوليفيا غيرستنبرغر من إيسن إلى كولونيا في نهاية تسعينات القرن الماضي لدراسة علوم الرياضة. هنا قامت بتغطية أخبار نادي كولونيا (كولن) لعدة سنوات كمراسلة كرة قدم لمحطات إذاعية مختلفة وصحف يومية. وفي الوقت نفسه، عملت كمنتجة مستقلة لمجلة ARD Tagesschau في القناة الأولى من التلفزيون الألماني.

وحتى يومنا هذا، تعمل بانتظام أيضًا في القسم الرياضي بإذاعة دويتشلاندفونك Deutschlandfunk. كانت أبرز الأحداث في التقارير الرياضية هي المهام كمراسلة أولمبية في لندن 2012 وسوتشي 2014 لدويتشه فيله وكمراسل لكأس العالم في عام 2006.

تحب أوليفيا غيرستنبرغر تكريس نفسها للموضوعات التي تتجاوز التقارير المباشرة والصور الغامضة لشخصيات رياضية مثيرة للاهتمام.

