أولى جولات البوندسليغا - ليفركوزن يفسد احتفالات لايبزغ بكأس السوبر

استهل باير ليفركوزن مشواره في الموسم الجديد من الدوري الألماني لكرة القدم بفوز مثير على ضيفه لايبزغ 3/2، السبت (19 أغسطس/آب 2023)، في الجولة الافتتاحية للبوندسليغا. فعلى ملعب باي آرينا، أفسد ليفركوزن احتفالات ضيفه لايبزغ بلقب كأس السوبر الألماني، وفاز عليه بثلاثة أهداف لهدفين. وكان لايبزغ توج السبت الماضي بلقب كأس السوبر الألماني، للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلبه على بايرن ميونخ بثلاثة أهداف دون رد.
وتقدم الهولندي جيريمي فريمبونغ بهدف لليفركوزن في الدقيقة 24، ثم أضاف جوناتان غلاو تاه الهدف الثاني في الدقيقة 35، ورد الإسباني داني أولمو، صاحب الأهداف الثلاثة (هاتريك) في شباك بايرن في كأس السوبر، بهدف للايبزغ في الدقيقة 39. وفي الشوط الثاني، سجل فلوريان فيرتس الهدف الثالث لليفركوزن في الدقيقة 64، ثم رد البلجيكي لويس أوبيندا بالهدف الثاني للايبزغ في الدقيقة71.
خماسية للعائد شتوتغارت
وعلى ملعب مرسيدس بنز آرينا في شتوتغارت، سجل الغيني سيرهو غيراسي والكونغولي سيلاس وامانغيتوكا هدفين لكل منهما، ليقودا شتوتغارت لاكتساح بوخوم بخمسة أهداف دون رد. وانتهى الشوط الأول بتقدم شتوتغارت بهدفين حملا توقيع غيراسي في الدقيقة 18، والفرنسي دان أكسيل زاغادو في الدقيقة 38.
وفي الشوط الثانين سجل سيلاس وامانغيتوكا الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 60 و67، ثم أحرز غيراسي الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 77.
شتوتغارت يحتفل بتسجيل أكبر فوز في الجولة على حساب بوخوم
مهرجان أهداف
وعلى ملعب امبولس أرينا، أفلت بوروسيا مونشنغلادباخ من هزيمة محققة أمام مضيفه أوغسبورغ، بعدما خطف هدف التعادل القاتل في الوقت بدل الضائع للمباراة.
وتقدم غلادباخ بهدفين حملا توقيع كو إيتاكورا وتوماش كفانتشارا في الدقيقتين 13 و27، ثم رد إلفيس ريكسبيكاج بهدف لأوغسبورغ في الدقيقة 29، وسجل ناثان نجومو الهدف الثالث لغلادباخ في الدقيقة 37. وتمكن أوغسبورغ من إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بهدفين سجلهما ماكسيميليان باور وسفين ميشيل من ضربة جزاء في الدقيقتين 41 و45. وفي الشوط الثاني، سجل روبن فارغاس الهدف الرابع لأوغسبورغ في الدقيقة 76، لكن غلادباخ حصل على ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع أحرز منها توماش كفانتشارا هدف التعادل القاتل.
وعلى ملعب فوكسفاغن أرينا، أفسد فولفسبورغ الظهور الأول لهايدنهايم في البوندسليغا وفاز عليه بهدفين دون رد. ويدين فولفسبورغ بالفضل في هذا الفوز يوناس فيند الذي سجل هدفي الفوز في الدقيقتين السادسة و27.
وعلى ملعب راين نيكار أرينا، فاز فرايبورغ على مضيفه هوفنهايم بهدفين مقابل هدف. وتقدم فرايبورغ بهدف عكسي سجله أتيلا سزالاي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 39، ثم أضاف رونالد شالاي الهدف الثاني في الدقيقة 45، وبعدها رد أوزان كاباك بالهدف الوحيد لهوفنهايم في الدقيقة 50.
ف.ي/ص.ش (د.ب.ا، رويترز، ا.ف.ب)
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
دومينيك سوبوسلاي: 70 مليون يورو
انتقل أخصائي الكرات الثابتة البالغ من العمر 22 عاماً في صيف عام 2023 من نادي لايبزيغ إلى نادي ليفربول بـ 70 مليون يورو. يصف مدرب "الريدز"، يورغن كلوب، الهنغاري بأنه "ضروري لحاضرنا ومستقبلنا". وكان سوبوسلاي قد انتقل بصفقة بلغت قيمتها 36 مليون يورو من ريد بول زالتسبورغ إلى لايبزيغ في عام 2021.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
نابي كيتا: 70 مليون يورو
انتقل نابي كيتا صانع ألعاب نادي لايبزيغ إلى نادي ليفربول في صيف عام 2018، بيد أن الكلام تردد عن ذلك الانتقال قبل ذلك بوقت طويل. وحول نادي "الريدز" 70 مليون يورو لينتقل الغيني إلى صفوفه.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
كيفن دي بروين: 74 مليون يورو
بمبلغ قياسي في الدوري الألماني في ذلك الوقت قدره 74 مليون يورو وقع صانع ألعاب فريق فولفسبورغ، البلجيكي كيفن دي بروين، عقداً مع مانشستر سيتي في صيف عام 2015. وعلى الرغم من أن نادي فولفسبورغ أصبح أغنى من قبل بسبب هذه الصفقة الضخمة، بيد أن الفريق فقد دعامة لا تعوض في المستطيل الأخضر.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
إيرلينغ هالاند: 75 مليون يورو
نصت صفقة انتقال قلب الهجوم المتميز إيرلينغ هالاند من بروسيا دورتموند إلى مانشستر سيتي على دفع مبلغ 75 مليون يورو في صيف عام 2022. وقتها اعتبر النرويجي واحداً من أفضل المهاجمين في العالم. بالنسبة لراتبه، يتردد أن النادي الإنجليزي يدفع له 30 مليون يورو سنوياً.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
لوكاس هيرنانديز: 80 مليون يورو
إنه أغلى صفقة شراء في تاريخ نادي بايرن ميونيخ حتى ذلك الوقت: قدم لوكاس هيرنانديز الذي فاز بكأس العالم مع فرنسا في عام 2018 بمبلغ 80 مليون يورو في صيف عام 2019 من أتلتيكو مدريد. الصفقة كانت أغلى صفقة شراء في تاريخ الدوري الألماني، وكان هيرنانديز في ذلك الوقت أغلى مدافع في العالم.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
جادون سانشو: 85 مليون يورو
مقابل مبلغ قيمته 85 مليون يورو، انتقل لاعب المنتخب الإنجليزي الشاب جادون سانشو الذي كان في ذلك الوقت يبلغ من العمر 21 عاماً، في صيف عام 2021 من بوروسيا دورتموند إلى مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز. صفقة جيدة لفريق بوروسيا دورتموند: قبل أربع سنوات، اشترى الفريق الموهبة الشابة مقابل حوالي 7.5 مليون يورو من مانشستر سيتي.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
جوسكو جفارديول: 91.5 مليون يورو
على الرغم من كونه قلب دفاع، بيد أن هدفاً أحرزه الكرواتي، جوسكو جفارديول، أدخله قلب مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا. أحرز جفارديول (على اليمين) ذلك الهدف في شباط/فبراير 2023 في دوري أبطال أوروبا لصالح نادي لايبزيغ في مرمى مانشستر سيتي. وبعد نصف عام، يوقع بطل الدوري الإنجليزي مع اللاعب ويجعله أغلى مدافع في العالم.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
كاي هافيرتز: 100 مليون يورو
دفع نادي تشيلسي لفريق باير ليفركوزن 80 مليون يورو في صيف عام 2020 للحصول على خدمات كاي هافيرتز البالغ من العمر 21 عاماً آنذاك، وتصل قيمة الصفقة مع الحوافز وتعويضات أخرى إلى حوالي 100 مليون يورو. من الناحية الرياضية عاد الانتقال بفائدة كبيرة على فريق "البلوز": في عام 2021 قاد اللاعب الألماني تشيلسي إلى الفوز بدوري أبطال أوروبا.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
هاري كين: 100 مليون يورو
بعد مفاوضات طويلة، انضم هداف الدوري الإنجليزي الممتاز إلى نادي بايرن ميونيخ، بعد أن قضى مسيرته الكروية بأكملها في توتنهام. الصفقة، التي تبلغ قيمتها 100 مليون يورو بالإضافة للحوافز، هي أغلى صفقة شراء في تاريخ الدوري الألماني البالغ عمره 60 عاماً.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
جود بلينغهام: 103 مليون يورو
بعد ثلاث سنوات مع بوروسيا دورتموند، انتقل الإنجليزي في صيف عام 2023 إلى ريال مدريد ليوقع عقداً حتى عام 2029 مع "النادي الملكي". تم الاتفاق على أن ترتفع قيمة الصفقة، والتي يذهب جزء منها إلى نادي برمنغهام سيتي الذي بدأ فيه مسيرته، من خلال المكافآت إلى 133.9 مليون يورو.
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أغلى صفقات الانتقال في الدوري الألماني لكرة القدم
عثمان ديمبيلي: 105 مليون يورو
حول نادي برشلونة لبوروسيا دورتموند 105 مليون يورو في صيف عام 2017 للحصول على عثمان ديمبيلي. أثار هذا الأمل الهجومي الفرنسي إعجاب النقاد في بوروسيا دورتموند، ولكن طاردته نكسات وإصابات في برشلونة. وكان اللاعب من أصل أفريقي قد كلف بوروسيا دورتموند، "فقط" 14 مليون يورو. مؤخراً انتقل اللاعب إلى باريس سان جيرمان مقابل صفقة بلغت حوالي 50 مليون يورو فقط.