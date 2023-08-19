 أولى جولات البوندسليغا - ليفركوزن يفسد احتفالات لايبزغ بكأس السوبر | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 19.08.2023

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رياضة

أولى جولات البوندسليغا - ليفركوزن يفسد احتفالات لايبزغ بكأس السوبر

حقق باير ليفركوزن فوزا هاما في أولى جولات الموسم الجديد للبوندسليغا، على حساب لايبزغ القوي. واكتسح شتوتغارت ضيفه بوخوم، في الوقت الذي تعادل فيه أوغسبورغ مع ضيفه غلادباخ في مباراة غزيرة بالأهداف.

باير ليفركوزن ضد لايبزغ في أولى جولات البوندسليغا - آب/أغسطس 2023

الهولندي جيريمي فريمبونغ يفتتح التسجيل لليفركوزن

استهل باير ليفركوزن مشواره في  الموسم الجديد من الدوري الألماني لكرة القدم  بفوز مثير على ضيفه لايبزغ 3/2، السبت (19 أغسطس/آب 2023)، في الجولة الافتتاحية للبوندسليغا. فعلى ملعب باي آرينا، أفسد ليفركوزن احتفالات ضيفه لايبزغ بلقب كأس السوبر الألماني، وفاز عليه بثلاثة أهداف لهدفين. وكان لايبزغ توج السبت الماضي بلقب كأس السوبر الألماني، للمرة الأولى في تاريخه، بعد تغلبه على  بايرن ميونخ  بثلاثة أهداف دون رد.

وتقدم الهولندي جيريمي فريمبونغ بهدف لليفركوزن في الدقيقة 24، ثم أضاف جوناتان غلاو تاه الهدف الثاني في الدقيقة 35، ورد الإسباني داني أولمو، صاحب الأهداف الثلاثة (هاتريك) في شباك بايرن في كأس السوبر، بهدف للايبزغ في الدقيقة 39. وفي الشوط الثاني، سجل فلوريان فيرتس الهدف الثالث لليفركوزن في الدقيقة 64، ثم رد البلجيكي لويس أوبيندا بالهدف الثاني للايبزغ في الدقيقة71.

خماسية للعائد شتوتغارت

وعلى ملعب مرسيدس بنز آرينا في شتوتغارت، سجل الغيني سيرهو غيراسي والكونغولي سيلاس وامانغيتوكا هدفين لكل منهما، ليقودا شتوتغارت لاكتساح بوخوم بخمسة أهداف دون رد. وانتهى الشوط الأول بتقدم شتوتغارت بهدفين حملا توقيع غيراسي في الدقيقة 18، والفرنسي دان أكسيل زاغادو في الدقيقة 38.

وفي الشوط الثانين سجل سيلاس وامانغيتوكا الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 60 و67، ثم أحرز غيراسي الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 77.

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مهرجان أهداف

وعلى ملعب امبولس أرينا، أفلت بوروسيا مونشنغلادباخ من هزيمة محققة أمام مضيفه أوغسبورغ، بعدما خطف هدف التعادل القاتل في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وتقدم غلادباخ بهدفين حملا توقيع كو إيتاكورا وتوماش كفانتشارا في الدقيقتين 13 و27، ثم رد إلفيس ريكسبيكاج بهدف لأوغسبورغ في الدقيقة 29، وسجل ناثان نجومو الهدف الثالث لغلادباخ في الدقيقة 37. وتمكن أوغسبورغ من إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول بهدفين سجلهما ماكسيميليان باور وسفين ميشيل من ضربة جزاء في الدقيقتين 41 و45. وفي الشوط الثاني، سجل روبن فارغاس الهدف الرابع لأوغسبورغ في الدقيقة 76، لكن غلادباخ حصل على ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع أحرز منها توماش كفانتشارا  هدف التعادل القاتل.

وعلى ملعب فوكسفاغن أرينا، أفسد فولفسبورغ الظهور الأول لهايدنهايم في البوندسليغا وفاز عليه بهدفين دون رد. ويدين فولفسبورغ بالفضل في هذا الفوز يوناس فيند الذي سجل هدفي الفوز في الدقيقتين السادسة و27.

وعلى ملعب راين نيكار أرينا، فاز فرايبورغ على مضيفه هوفنهايم بهدفين مقابل هدف. وتقدم فرايبورغ بهدف عكسي سجله أتيلا سزالاي بالخطأ في مرماه في الدقيقة 39، ثم أضاف رونالد شالاي الهدف الثاني في الدقيقة 45، وبعدها رد أوزان كاباك بالهدف الوحيد لهوفنهايم في الدقيقة 50.

ف.ي/ص.ش (د.ب.ا، رويترز، ا.ف.ب)

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