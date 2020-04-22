 أولوية حركة المرور للدراجة | يوروماكس | DW | 07.11.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

يوروماكس

أولوية حركة المرور للدراجة

يتم عمل الكثير في مدينة أوتريخت من أجل حركة مرور الدراجات. حوالي 125 ألف شخص يتنقلون بالدراجة في المدينة الهولندية كل يوم - أي أكثر من ثلث سكان المدينة. أكبر مرآب لوقوف الدراجات الهوائية في العالم يسع 12.500 دراجة.

مشاهدة الفيديو 04:19

المزيد من المركز الإعلامي

كورونا تعيد تنظيم حركة المرور 22.04.2020

Oslo Bilder aus der DW-Sendung Euromaxx vom 6. November 2021

أوسلو - مدينة المستقبل 07.11.2021

DW Euromaxx (Sendungslogo arabisch)

يوروماكس - متحف مونك الجديد في أوسلو ومواضيع أخرى 31.10.2021

euromaxx | Bier

أسرار الطعام: البيرة الألمانية 31.10.2021

المزيد يوروماكس

يوروماكس - أوسلو - مدينة المستقبل ومواضيع أخرى

يوروماكس - أوسلو - مدينة المستقبل ومواضيع أخرى 07.11.2021

Celtic Reptile Bilder aus der DW-Sendung Euromaxx vom 6. November 2021

المراهقون حماة الحيوانات 07.11.2021

Erdhaus Bilder aus der DW-Sendung Euromaxx vom 6. November 2021

منازل كهفية ـ نموذج للحياة في المستقبل؟ 07.11.2021

Quallen Bilder aus der DW-Sendung Euromaxx vom 6. November 2021

طعام شهي ومستدام ـ قنديل البحر 07.11.2021

اقرأ أيضا

06.09.21 *** Police officers keep guard ahead of the Munich Motor Show IAA Mobility 2021 in Munich, Germany, September 6, 2021. REUTERS/Michaela Rehle

احتجاجات ضد معرض السيارات في ميونخ ونشر 4500 شرطي 11.09.2021

نشرت الشرطة الألمانية 4500 من عناصرها لمواجهة احتجاجات مناوئة لـ"المعرض الدولي للسيارات" المقام في مدينة ميونخ، يتوقع أن يشارك فيها عشرات الآلاف. ويتهم المتظاهرون المعرض وشركات السيارات بالتقصير في حماية المناخ.

20.01.2021, Eine Corona-Schutzimpfung mit dem Wirkstoff von Biontech/Pfizer wird im Impfzentrum Frankfurt (Oder) vorbereitet. (Zu dpa Bringt der «Impfgipfel» Schwung statt Streit?) +++ dpa-Bildfunk +++

ألمانيا- قلق حكومي من ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا 14.07.2021

يتصاعد القلق في الأوساط الحكومية الألمانية مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا إضافة إلى الزيادة الكبيرة في تفشي الإصابات في بلدان مجاورة.

12.04.2020,*** DEU/Deutschland/Brandenburg/Cottbus, 12.04.2020, Autobahn A15 in Cottbus Richtung Forst mit Autobahnabfahrt Cottbus-Sued. Auf der Autobahn A15 (Cottbus-Polen) herrscht am Osterwochenende 2020 kaum Verkehr. Aufgrund der Corona-Pandemie ist die deutsch-polnische Grenze geschlossen, deutlich weniger Fahrzeuge fahren auf der Autobahn. | Verwendung weltweit

من فوائد كورونا.. تراجع كبير في عدد حوادث السير في ألمانيا 12.05.2020

تراجع عدد الحوادث المرورية على الطرق الألمانية بشكل كبير أثناء جائحة فيروس كورونا، وسط القيود المفروضة على حركة المواطنين، حسبما أظهرت معلومات من الشرطة وشركات التأمين وجهات الإنقاذ الجوي.

German Chancellor Angela Merkel holds a news conference after discussing with German state premiers on whether to prolong or phase-out the lockdown to combat COVID-19 at the Chancellery in Berlin, Germany, April 15, 2020, as the spread of the coronavirus disease (COVID-19) continues in Munich. Bernd von Jutrczenka/Pool via REUTERS

ميركل تعلن تمديد إجراءات العزل بسبب كورونا حتى الثالث من مايو 15.04.2020

قبل إعلان نتائج اجتماع المستشارة أنغيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات، عبر دائرة الفيديو، لاتخاذ قرار حول القيود التي فرضت بسبب جائحة كورونا، تسربت معلومات كثيرة حول ما تم الاتفاق عليه. فما أبرز ما أعلنت عنه ميركل؟