أولوية حركة المرور للدراجة

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يتم عمل الكثير في مدينة أوتريخت من أجل حركة مرور الدراجات. حوالي 125 ألف شخص يتنقلون بالدراجة في المدينة الهولندية كل يوم - أي أكثر من ثلث سكان المدينة. أكبر مرآب لوقوف الدراجات الهوائية في العالم يسع 12.500 دراجة.
نشرت الشرطة الألمانية 4500 من عناصرها لمواجهة احتجاجات مناوئة لـ"المعرض الدولي للسيارات" المقام في مدينة ميونخ، يتوقع أن يشارك فيها عشرات الآلاف. ويتهم المتظاهرون المعرض وشركات السيارات بالتقصير في حماية المناخ.
يتصاعد القلق في الأوساط الحكومية الألمانية مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا إضافة إلى الزيادة الكبيرة في تفشي الإصابات في بلدان مجاورة.
تراجع عدد الحوادث المرورية على الطرق الألمانية بشكل كبير أثناء جائحة فيروس كورونا، وسط القيود المفروضة على حركة المواطنين، حسبما أظهرت معلومات من الشرطة وشركات التأمين وجهات الإنقاذ الجوي.
قبل إعلان نتائج اجتماع المستشارة أنغيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات، عبر دائرة الفيديو، لاتخاذ قرار حول القيود التي فرضت بسبب جائحة كورونا، تسربت معلومات كثيرة حول ما تم الاتفاق عليه. فما أبرز ما أعلنت عنه ميركل؟
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