 أولمبياد 1972 .. ذكريات أليمة وسط ثورة في عالم التصميم | جميع المحتويات | DW | 26.08.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سياسة واقتصاد

أولمبياد 1972 .. ذكريات أليمة وسط ثورة في عالم التصميم

مثلت الألعاب الأولمبية في ميونيخ 1972 قفزة ثقافية وسياسية بالنسبة لألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. مضيفات بالأزرق والأبيض واحدة منهن أصبحت ملكة. لكن شبح الدم والإرهاب خيم على تلك الألوان الزاهية.

  • ملابس مضيفات الألعاب الأولمبية عام 1972

    مرحبا بكم في ميونيخ

    بالأزرق الفاتح والأبيض، ألوان ولاية بافاريا، ألوان ملابس أكثر من 1000 مضيفة ومضيف خلال الألعاب الأولمبية الصيفية عام 1972 التي أقيمت في مدينة ميونيخ، حضروا من 17 دولة وتحدثوا 18 لغة.

  • سليفيا زومرلات ، ملكة السويد

    سيلفيا .. المضيفة .. الملكة

    عينت مضيفات لمرافقة مسؤولين بارزين وتقديم المشورة والمعلومات داخل مدينة ميونيخ من قبل رئيس بلدية المدينة حينها. واحدة من المضيفات كان اسمها سيلفيا زومرلات، في هذه الصورة تقدم تذاكر الألعاب الأولمبية، خلال عملها التقت بزوج المستقبل، واليوم لقبها هو ملكة السويد.

  • قصة شعر أولمبياد 1972

    قصات شعر الأولمبياد

    حتى تصفيفة الشعر كانت مدروسة بعناية. لفات خمس فوق الجبين تشير إلى الحلقات الأولمبية الخمس. لكن هذا التصميم لم يكن سهلا أبدا لبعض الفتيات.

  • ملابس الرياضيين في أولمبياد 1972

    ثورة البوليمرات!

    أغلب ملابس السبعينيات كانت مصنوعة بالكامل من البلاستيك. هذه الملابس الرياضية تحتوي على 30 بالمائة من الصوف الجديد. والباقي: بولي أكريليك (بوليمرات). فريق التتابع النسائي الألماني 4 × 100 متر على منصة التتويج بعد فوزه بذهبية الأولمبياد.

  • ملابس الرياضيين خارج الملاعب

    الأناقة بعيدا عن الملاعب

    ملابس الرياضيين خارج الملاعب الرياضية كانت مختلفة أيضا. بجانب ملابس المسيرة الرسمية داخل الملعب الأولمبي وملابس التدريب والمسابقات، كان هناك ما يسمى بملابس المدينة للنساء والرجال مع معطف صيفي خفيف يحمي في حال هبوب الرياح أو سقوط أمطار الصيف في بافاريا.

  • شعار أولمبياد عام 1972

    الحلزون الأولمبي

    الحلزون الأولمبي من عمل المصمم أوتل آيخر، صممه بمساعدة الكمبيوتر، الذي ظهر حديثا حينها. منذ عام 1967 ، عمل مع فريقه على تصميم الألعاب الأولمبية العشرين. رؤيته مبنية على لغة بصرية عالمية من الألوان والأشكال والكتابة - لغة يفهمها الجميع.

  • العلامات الرياضية التوضيحية

    علامات توضيحية

    أراد أوتل آيخر بتصميماته صنع الاختلاف الواضح عن ألعاب عام 1936 التي استغلها النازيون. النتيجة جاءت على شكل مفهوم شامل جديد ملون، ارتبط بشكل وثيق بأولمبياد ميونيخ 72 إلى يومنا هذا. بقيت رسوماته التوضيحية كأشهر علامات تجارية لهذه الألعاب وتعتبر أيقونات للثقافة المعاصرة.

  • الأولمبياد والسياسة

    حدث رياضي .. وسياسي

    لأول مرة بعد الحرب العالمية الثانية استضافت ألمانيا حدثا رياضيا كبيرا، أرادت ألمانيا تقديم نفسها على أنها دولة ديمقراطية وحديثة. لذا كانت الألعاب الأولمبية في ميونيخ أكثر من مجرد حدث رياضي. إذ كانت لها أبعاد سياسية وثقافية أوسع. جاء تصميم الملصقات للتعايش بين الفن والرياضة، مثل هذا الملصق يبلغ سعره اليوم 450 يورو.

  • القرية الأولمبية في ميونيخ

    وكأنها من مجرة بعيدة..

    جرى تكليف مكتب "غونتر بينش وشركاؤه" المعماري بتصميم القرية الأولمبية في مكان تحيط به الطبيعة. شعار التصميم كان هو الانفتاح والشفافية. تمكن المهندسون من تصميم القرية على شكل خيم شفافة، حتى أن هذا التصميم لم يفقد بريقه حتى اليوم.

  • القرية الأولمبية

    مساكن القرية الأولمبية

    إيواء الرياضيين والصحفيين كان في القرية الاولمبية في مساكن صمتت خصيصا لذلك. قسمت المساكن بين الرجال والنساء واليوم تغطي الخضرة والأشجار القرية من كل مكان، وهي من أكثر المناطق السكنية المحببة في مدينة ميونيخ.

  • ارهابيون في القرية الأولمبية

    إرهابيون في القرية

    كان يوم الخامس من سبتمبر/ أيلول 1972 يوما قاتما في تأريخ الأولمبياد، حيث داهم إرهابيون فلسطينيون مقر الفريق الإسرائيلي في القرية، قتلوا مباشرة شخصين وأخذوا تسعة آخرين رهائن، وبعد ذلك بساعات قُتل كل الرهائن وخمسة إرهابيين وشرطي.

  • أولمبياد ضد السياسة

    رسم كاريكاتوري للفنان الألماني راينر هاخفيلد ضد عملية الاختطاف، يظهر قادة العالم على شكل نسور، وتحتهم شعار "دعوتنا إلى شباب العالم"، تحت الشعار حلقات الألعاب الأولمبية على شكل مشانق. ضمن السياسيين يظهر، رئيس وزراء بافاريا فرانتز جوزيف شتراوس، ورئيس الاتحاد السوفيتي ليونيد برجينيف، والرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون والسياسي الإسرائيلي موشيه دايان. إعداد: سيلكه فونش/ ع.خ


  • ملابس مضيفات الألعاب الأولمبية عام 1972

    مرحبا بكم في ميونيخ

    بالأزرق الفاتح والأبيض، ألوان ولاية بافاريا، ألوان ملابس أكثر من 1000 مضيفة ومضيف خلال الألعاب الأولمبية الصيفية عام 1972 التي أقيمت في مدينة ميونيخ، حضروا من 17 دولة وتحدثوا 18 لغة.

  • سليفيا زومرلات ، ملكة السويد

    سيلفيا .. المضيفة .. الملكة

    عينت مضيفات لمرافقة مسؤولين بارزين وتقديم المشورة والمعلومات داخل مدينة ميونيخ من قبل رئيس بلدية المدينة حينها. واحدة من المضيفات كان اسمها سيلفيا زومرلات، في هذه الصورة تقدم تذاكر الألعاب الأولمبية، خلال عملها التقت بزوج المستقبل، واليوم لقبها هو ملكة السويد.

  • قصة شعر أولمبياد 1972

    قصات شعر الأولمبياد

    حتى تصفيفة الشعر كانت مدروسة بعناية. لفات خمس فوق الجبين تشير إلى الحلقات الأولمبية الخمس. لكن هذا التصميم لم يكن سهلا أبدا لبعض الفتيات.

  • ملابس الرياضيين في أولمبياد 1972

    ثورة البوليمرات!

    أغلب ملابس السبعينيات كانت مصنوعة بالكامل من البلاستيك. هذه الملابس الرياضية تحتوي على 30 بالمائة من الصوف الجديد. والباقي: بولي أكريليك (بوليمرات). فريق التتابع النسائي الألماني 4 × 100 متر على منصة التتويج بعد فوزه بذهبية الأولمبياد.

  • ملابس الرياضيين خارج الملاعب

    الأناقة بعيدا عن الملاعب

    ملابس الرياضيين خارج الملاعب الرياضية كانت مختلفة أيضا. بجانب ملابس المسيرة الرسمية داخل الملعب الأولمبي وملابس التدريب والمسابقات، كان هناك ما يسمى بملابس المدينة للنساء والرجال مع معطف صيفي خفيف يحمي في حال هبوب الرياح أو سقوط أمطار الصيف في بافاريا.

  • شعار أولمبياد عام 1972

    الحلزون الأولمبي

    الحلزون الأولمبي من عمل المصمم أوتل آيخر، صممه بمساعدة الكمبيوتر، الذي ظهر حديثا حينها. منذ عام 1967 ، عمل مع فريقه على تصميم الألعاب الأولمبية العشرين. رؤيته مبنية على لغة بصرية عالمية من الألوان والأشكال والكتابة - لغة يفهمها الجميع.

  • العلامات الرياضية التوضيحية

    علامات توضيحية

    أراد أوتل آيخر بتصميماته صنع الاختلاف الواضح عن ألعاب عام 1936 التي استغلها النازيون. النتيجة جاءت على شكل مفهوم شامل جديد ملون، ارتبط بشكل وثيق بأولمبياد ميونيخ 72 إلى يومنا هذا. بقيت رسوماته التوضيحية كأشهر علامات تجارية لهذه الألعاب وتعتبر أيقونات للثقافة المعاصرة.

  • الأولمبياد والسياسة

    حدث رياضي .. وسياسي

    لأول مرة بعد الحرب العالمية الثانية استضافت ألمانيا حدثا رياضيا كبيرا، أرادت ألمانيا تقديم نفسها على أنها دولة ديمقراطية وحديثة. لذا كانت الألعاب الأولمبية في ميونيخ أكثر من مجرد حدث رياضي. إذ كانت لها أبعاد سياسية وثقافية أوسع. جاء تصميم الملصقات للتعايش بين الفن والرياضة، مثل هذا الملصق يبلغ سعره اليوم 450 يورو.

  • القرية الأولمبية في ميونيخ

    وكأنها من مجرة بعيدة..

    جرى تكليف مكتب "غونتر بينش وشركاؤه" المعماري بتصميم القرية الأولمبية في مكان تحيط به الطبيعة. شعار التصميم كان هو الانفتاح والشفافية. تمكن المهندسون من تصميم القرية على شكل خيم شفافة، حتى أن هذا التصميم لم يفقد بريقه حتى اليوم.

  • القرية الأولمبية

    مساكن القرية الأولمبية

    إيواء الرياضيين والصحفيين كان في القرية الاولمبية في مساكن صمتت خصيصا لذلك. قسمت المساكن بين الرجال والنساء واليوم تغطي الخضرة والأشجار القرية من كل مكان، وهي من أكثر المناطق السكنية المحببة في مدينة ميونيخ.

  • ارهابيون في القرية الأولمبية

    إرهابيون في القرية

    كان يوم الخامس من سبتمبر/ أيلول 1972 يوما قاتما في تأريخ الأولمبياد، حيث داهم إرهابيون فلسطينيون مقر الفريق الإسرائيلي في القرية، قتلوا مباشرة شخصين وأخذوا تسعة آخرين رهائن، وبعد ذلك بساعات قُتل كل الرهائن وخمسة إرهابيين وشرطي.

  • أولمبياد ضد السياسة

    رسم كاريكاتوري للفنان الألماني راينر هاخفيلد ضد عملية الاختطاف، يظهر قادة العالم على شكل نسور، وتحتهم شعار "دعوتنا إلى شباب العالم"، تحت الشعار حلقات الألعاب الأولمبية على شكل مشانق. ضمن السياسيين يظهر، رئيس وزراء بافاريا فرانتز جوزيف شتراوس، ورئيس الاتحاد السوفيتي ليونيد برجينيف، والرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون والسياسي الإسرائيلي موشيه دايان. إعداد: سيلكه فونش/ ع.خ


المزيد من المركز الإعلامي

DW Jaafar Talk Sendungslogo

الجزء الثاني: هل يتم معاملة اللاجئين في ألمانيا وأوروبا على قدم المساواة؟ 28.06.2022

DW Jaafar Talk Sendungslogo

هل يتم معاملة اللاجئين في ألمانيا وأوروبا على قدم المساواة؟ 21.06.2022

DW Nahaufnahme Program Guide Sendungslogo arabisch

الحرب في أوكرانيا - الفرار أم البقاء؟ 31.03.2022

DW Nahaufnahme Program Guide Sendungslogo arabisch

الصيد الجائر في جنوب إفريقيا - جهود لإنقاذ وحيد القرن من الانقراض 03.03.2022

اقرأ أيضا

هجوم أولمبياد ميونخ 1972

هجوم أولمبياد ميونخ 1972 03.08.2022

ميونخ عام 1972: المدينة تستضيف الألعاب الأولمبية الصيفية، والقرية الأولمبية هي مكان للسلام والتعارف.

Nach dem Überfall arabischer Terroristen des Kommandos Schwarzer September auf die israelische Olympiamannschaft im Olympischen Dorf am 05.09.1972, inmitten der Olympischen Sommerspiele in München 1972, fahren am 06.09.1972 gepanzerte Polizeifahrzeuge im Olympischen Dorf auf. Bei dem Terror-Anschlag ermordeten die Araber zwei israelische Sportler in ihrem Quartier. Bei der späteren mißglückten Befreiungsaktion auf dem Militärflughafen in Fürstenfeldbruck in der Nacht zum 6. September kommen alle neun von den Arabern genommenen israelischen Geiseln, fünf Terroristen und ein Münchner Polizist ums Leben.

عائلات ضحايا هجوم أولمبياد ميونيخ الإسرائيليين تقاطع إحياء الذكرى 12.08.2022

قالت عائلات الضحايا الإسرائيليين الذين سقطوا في الهجوم الذي نفذته منظمة "أيلول الأسود" الفلسطينية خلال دورة الألعاب الأولمبية في ميونيخ عام 1972، إنها ستقاطع احتفالية بمناسبة الذكرى الـ50 للهجوم، بسبب خلاف على التعويضات.