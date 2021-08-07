أولمبياد طوكيو: يوم ذهبي للعرب وفرنسا بطلة اليد والطائرة والبرازيل بطلة القدم

عاش الرياضيون العرب، اليوم السبت (7 أغسطس/ آب)، أفضل يوم لهم في أولمبياد طوكيو الصيفي، بعد إحرازهم ذهبية للمصرية فريال أشرف في الكاراتيه وثلاث فضيات وبرونزية في اليوم قبل الأخير من الألعاب.

وتابع العرب تعزيز رصيدهم القياسي في تاريخ مشاركاتهم في الألعاب، مع خمس ذهبيات وخمس فضيات و8 برونزيات.

وأهدت لاعبة الكاراتيه فريال أشرف عبد العزيز بلادها مصر أول ميدالية ذهبية في الألعاب الأولمبية الصيفية منذ 2004، بعد تتويجها في رياضة الكاراتيه لوزن +61 كلغ.

وتفوّقت أشرف (22 عاماً) في النهائي على الأذربيجانية إيرينا زاريتسكا بطلة العالم 2018 لوزن -68 كلغ بنتيجة 2-صفر. وكان المصارع كرم جابر آخر رياضي يحقق ذهبية لمصر في نسخة أثينا 2004.

وكان لاعب الكاراتيه السعودي طارق حامدي في طريقه لإهداء بلاده أول ميدالية ذهبية في تاريخها، لكنه ارتكب خطأ فنياً في النهائي عندما كانت المواجهة بمتناوله، ليكتفي بفضية وزن +75 كلغ.

السعودي طارق حامدي يهدي بلاده ثاني فضية في تاريخها الأولمبي

وخسر حامدي (23 عاماً) المباراة النهائية أمام الإيراني سجاد كنج زاده بعد ارتكابه خطأ فنيا "هانسوكو" عندما كان متقدماً على خصمه 4-1. وهذه ثاني فضية للسعودية في تاريخها بعد العداء هادي صوعان في سباق 400 م حواجز في ألعاب سيدني 2000.

وحصد المصري أحمد أسامة الجندي (21 عاما) فضية مسابقة الخماسي الحديث، مسجلا 1482 نقطة، بفارق خمس نقاط عن البريطاني جوزف تشونغ (1487) فيما حلّ الكوري الجنوبي وونغتاي جون ثالثا (1470).

وفي سباق 10 آلاف متر، حلت البحرينية كالكيدان غيزاهيغني ثانية وراء النجمة الهولندية سيفان حسن، مانحة الدولة الخليجية أول ميدالية في طوكيو. وسبق لغيزاهيغني (30 عامًا)، الأثيوبية المولد، أن مثلت بلدها الأم قبل أن تحصل على الجنسية البحرينية.

أحمد الجندي يحرز فضية الخماسي الحديث

ولم يخرج الثنائي القطري المجتهد شريف يونس وأحمد تيجان خالي الوفاض، فتقلّد الميدالية البرونزية في مسابقة الكرة الطائرة الشاطئية. وتغلّب يونس وتيجان على الثنائي اللاتفي مارتينس بلافينس وإدغارس توكس 21-12 و21-18 في 41 دقيقة. وهذه الميدالية الثالثة لقطر في طوكيو بعد ذهبيتي الرباع فارس حسّونة ومعتز برشم في الوثب العالي.

فرنسا تثأر من الدنمارك في اليد

وأخفق منتخب مصر لكرة اليد السبت في إحراز ميدالية برونزية، بعد خسارته مباراة تحديد المركز الثالث أمام إسبانيا 31-33. وفشل "الفراعنة" في تعويض خسارتهم أمام فرنسا 23-27 في نصف النهائي وإحراز ميدالية أولى في تاريخهم.

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وحصد المنتخب الفرنسي لكرة اليد ذهبية المنافسات الأولمبية للعبة في العاصمة طوكيو، بعد فوزه على حامل اللقب الدنمارك 25-23. وثأر "الديوك" من الدنماركيين أنفسهم الذين حرموهم من اللقب في نهائي أولمبياد ريو 2016. وهذا هو اللقب الأولمبي الثالث في تاريخ اليد الفرنسية، وهي الميدالية الحادية والثلاثين للفرنسيين في طوكيو وثامن ذهبية.

فرنسا تفوز أيضا بذهبية الطائرة

وأفسد منتخب فرنسا للكرة الطائرة انتفاضة منتخب الاتحاد الروسي وانتزع فوزا ثمينا 3 / 2 عليه اليوم السبت في المباراة النهائية لمنافسة الكرة الطائرة (رجال) ليتوج بلقبه الأولمبي الأول.

وأهدر الفريق الروسي فرصة إحراز اللقب الأولمبي للمرة الخامسة في تاريخه فيما نجح نظيره الفرنسي في تحقيق حلمه وإحراز اللقب الأولمبي الأول والميدالية الأولى له في الدورات الأولمبية.

وكانت أفضل نتيجة للمنتخب الفرنسي في الدورات الأولمبية قبل فوزه بالميدالية الذهبية اليوم هي الفوز بالمركز الثامن في أول مشاركة أولمبية له وذلك في أولمبياد سول 1988.

وتبادل الفريقان السيطرة على الأشواط الأربعة الأولى ولكن المنتخب الفرنسي حسم المباراة في النهاية بشوط فاصل.

البرازيل تحافظ على ذهبية القدم

واحتفظ رجال البرازيل بذهبية كرة القدم في أولمبياد طوكيو محرزين اللقب للمرة الثانية في تاريخهم، بعد فوزهم الصعب على إسبانيا 2-1، بعد التمديد، السبت على ملعب يوكوهوما.

وبعد إهدارها ركلة جزاء عن طريق نجمها ريشارليسون (38)، افتتحت البرازيل التسجيل قبل الاستراحة عبر ماتيوس كونيا (45+2). وعادلت إسبانيا في الثاني بتسديدة جميلة لميكل أويارسابال (61)، لكن البرازيل حسمت الذهبية في الشوط الإضافي الثاني عن طريق البديل مالكوم (108).

وانضمت البرازيل إلى أربعة منتخبات احتفظت بلقبها في مسابقة كرة القدم، وهي بريطانيا عامي 1908 و1912، الأوروغواي عامي 1924 و1928، المجر عامي 1964 و1968، والارجنتين عامي 2004 و2008.

وفي المقابل، عجزت إسبانيا عن التتويج للمرة الثانية بعد 1992 عندما استضافت الألعاب.

ف.ي/ص.ش (أ ف ب، د ب أ)