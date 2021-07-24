 أولمبياد طوكيو: يد ″الفراعنة″ تخرج الألمان وتتأهل للمربع الذهبي | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 03.08.2021

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رياضة

أولمبياد طوكيو: يد "الفراعنة" تخرج الألمان وتتأهل للمربع الذهبي

أصبحت مصر أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ نصف نهائي مسابقة كرة اليد في الألعاب الأولمبية الصيفية منذ عام 1988، بعد فوزها على ألمانيا 31-26.

Tokyo Olympics Handball Ägypten

كتب المنتخب المصري لكرة اليد التاريخ وحقق إنجازاً غير مسبوق، بتأهله إلى المربع الذهبي في مسابقة كرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية الحالية (طوكيو 2020)، بفوزه 31-26 على نظيره الألماني الثلاثاء (الثالث من أغسطس/ آب 2021) في دور الثمانية للمسابقة.

وهذه هي المرة الأولى في تاريخ المشاركات المصرية بالدورات الأولمبية التي يبلغ فيها "الفراعنة" المربع الذهبي.

مختارات

منذ إقامة البطولة عام 1938، احتكرت المنتخبات الأوروبية ألقاب بطولة كأس كرة اليد وكذا المراكز الأربعة الأولى. عام 2001، كسر أحفاد الفراعنة هذا الاحتكار وتبعتهم دولتين عربيتن. فهل نشهد المزيد من الانجازات العربية؟

بعد منح فارس حسونة قطر أول ذهبية في تاريخها، منح معتز برشم المولود من مهاجرين سودانيين قطر الميدالية الثانية في الأولمبياد وهذه المرة في الوثب العالي، لكن بالمشاركة مع منافسه الإيطالي تامبيري.

"أهدي هذا الفوز للشعب المغربي والشعب العربي". بهذه الكلمات عبر العدّاء سفيان البقالي عن فرحته بعد تتويجه في سباق ثلاثة آلاف متر موانع. وهذه المرة الأولى التي يفوز فيها عداء غير كيني بهذا السباق منذ أولمبياد موسكو 1980.

وأصبح الفريق مرشحاً للمنافسة على إحدى الميداليات في هذه الدورة الأولمبية.

وقدم المنتخب المصري عرضاً رائعاً عبر شوطي المباراة، وأحرجوا (مانشافت) اليد على المستويين الفني والبدني خلال شوطي المباراة. واجتاز المنتخب المصري عقبة نظيره الألماني، الفائز ببطولة العالم ثلاث مرات وببطولة أوروبا مرتين وكذلك بذهبية أولمبياد 1936.

هذا ويلتقي المنتخب المصري في نصف النهائي نظيره الفرنسي على بطاقة التأهل لنهائي المسابقة.

وأنهى المنتخب المصري الشوط الأول لصالحه 16-12، بعد أداء راق دفاعاً وهجوماً، وأيضاً من حارس مرمى الفريق كريم هنداوي، الذي كان نجم الفريق الأول في هذه المباراة.

وفي الشوط الثاني، حافظ "الفراعنة" على تقدمهم رغم المحاولات المستميتة من لاعبي ألمانيا لقلب النتيجة لصالحهم. ولعب نزول علي زين مجدداً في وسط هذا الشوط دوراً مميزاً في الضغط على الدفاع الألماني.

من جانبه، هنأ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، منتخب بلاده لكرة اليد بهذا الفوز. وقال صبحي، في تصريحات للموقع الرسمي لوزارة الشباب والرياضة المصرية، إن منتخب بلاده قدم أداءً رائعاً حتى الآن، وأظهر قدرته على الفوز بالمباريات التي خاضها. وتوقع الوزير المصري المزيد من الانتصارات للمنتخب المصري لليد، كما أبدى ثقته في قدرة هذا الفريق على تحقيق ميدالية أخرى تضاف لإنجازات مصر في الأولمبياد.

ي.أ/ خ.س (د ب أ، أ ف ب)

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