أولمبياد طوكيو: فريال أشرف تهدي مصر أول ذهبية منذ 2004

أحرزت فريال عبد العزيز أول ميدالية ذهبية لمصر في أولمبياد طوكيو 2020 بعد فوزها في نهائي مسابقة الكوميتيه للسيدات وزن 61 كجم ضمن منافسات الكاراتيه.

وفازت أشرف على إيرينا زاريتسكا، من اذربيجان، بنتيجة 2 /صفر في النهائي اليوم السبت (7 آب/أغسطس 2021).

وأصبحت فريال سادس رياضي مصري يحقق ميدالية في أولمبياد طوكيو 2020 بعد هداية ملاك وسيف عيسى في التايكوندو ومحمد إبراهيم "كيشو" في المصارعة الرومانية وجيانا لطفي في الكاراتيه وجميعهم حصدوا ميداليات برونزية إضافة لفضية أحمد الجندي.

وتفوّقت أشرف (22 عاماً) في النهائي على الأذربيجانية إيرينا زاريتسكا بطلة العالم 2018 لوزن -68 كلغ بنتيجة 2-صفر. وكان المصارع كرم جابر آخر رياضي يحقق ذهبية لمصر في نسخة أثينا 2004.

وفي طريقها إلى اللقب الغالي، حققت أشرف فوزين وتعادلاً وخسارة في دور المجموعتين، فتغلبت على الصينية لي غونغ 4-صفر ثم السويسرية إيلينا كويرتشي بأفضلية النقاط المبكرة سنشو (3-3)، وفي النزال الثالث تقدمت على الإيرانية حميد عباس علي 6-3 قبل أن تخسر 7-9. ضمنت بطاقة نصف النهائي بتعادلها "الأخوي" مع الجزائرية لمياء معطوب 0-0.

وفي نصف النهائي، تفوقت على الكازاخستانية صوفيا بيرولتسيفا 5-4، قبل أن تتخطى زاريتسكا بطلة العالم 2018 لوزن -68 كلغ.

قالت بعد ضمان الميدالية والتأهل إلى نصف النهائي "هذا تعب أربع سنوات. الضغط النفسي والعصبي كان قويا. أشكر والدتي. هذا إنجازها وليس إنجازي (باكية)".

حصد اللاعب المصري أحمد أسامة الجندي أول ميدالية فضية لبلاده في أولمبياد طوكيو

وحصد اللاعب المصري أحمد أسامة الجندي أول ميدالية فضية لبلاده في أولمبياد طوكيو، بعد حلوله وصيفاً في مسابقة الخماسي الحديث السبت. وسجل الجندي البالغ 21 عاماً 1482 نقطة، بفارق خمس نقاط عن البريطاني جوزف تشونغ (1482)، فيما حلّ الكوري الجنوبي وونغتاي جون ثالثا (1470).

ويسجل الرياضيون النقاط في مسابقات مبارزة السيف (جولة تصنيف) السباحة 200 م ثم جولة مبارزة إضافية. بعدها يخوضون الفروسية والرماية من المسدس على مسافة 10 أمتار والجري.

وكان الجندي أحرز المركز الأول في الألعاب الأولمبية للشباب في بوينس أيرس عام 2018 وحل ثالثا في بطولة العالم 2021 في القاهرة، علما انه تعرض لخلع في كتفه قبل تلك المباراة. وقد تمت تسميته في 2018 و2019 من قبل الاتحاد الدولي أفضل لاعب صاعد في الخماسي الحديث.

بذلك تكون مصر قد حطمت رقمها في عدد الميداليات خلال دورة أولمبية واحدة بإحراز ست ميداليات، بعد أن حصدت خمس ميداليات في أولمبياد برلين 1936 ولندن 1948 وأثينا 2004.

ع.ح./خ.س. (ا ف ب، د ب أ)