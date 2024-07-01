من بين 3089 مشاركًا في الألعاب الصيفية لعام 1924 هناك 135 امرأة فقط. وذلك رغم أنه كانت هناك مسابقات أولمبية للنساء قبل ذلك بـ 24 عامًا في أولمبياد باريس الصيفية لعام 1900. ومع ذلك فإن عدد الرياضات النسائية كان لا يزال قليلًا: حيث تُمنح الميداليات للنساء فقط في المبارزة والسباحة والغطس والتنس.