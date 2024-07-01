أولمبياد باريس 2024 وقبل مائة عام
بعد 100 عام، عادت الألعاب الأولمبية إلى باريس. بين ذلك الحين وأولمبياد 2024، تغيرت أشياء كثيرة. ولكن حتى في عام 1924، كانت هناك إنجازات رياضية رائعة تثير الإعجاب وأبطال حطموا أرقاما قياسية.
1924 الملعب الأولمبي خارج المدينة
قبل مائة عام كانت معظم مواقع المنافسات تقع خارج المدينة. فقط صالة سباق الدراجات فيلودروم ديڤير كانت قريبة من برج إيفل. الجزء الأكبر من فعاليات الأولمبياد كان في كولومب، وهي بلدية في منطقة باريس الكبرى، حيث كان يقع أيضًا الملعب الأولمبي آنذاك (في الصورة). في عام 2024 سيتم استخدامه أيضا: كملعب للهوكي.
2024 في وسط باريس
هذا العالم ينقل منظمو الأولمبياد المسابقات إلى قلب المدينة تحت برج إيفل، وفي ساحة كونكورد، وأمام قبة الإنفاليد وفي القصر الكبير، تُقام ساحات وصالات رياضية مؤقتة. حتى نهر السين سيكون موقعًا للمنافسات.
حفل الافتتاح لأول مرة بالشكل التقليدي
في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية لعام 1924 دخلت جميع الفرق لأول مرة إلى الملعب الأولمبي، يقودها الفريق اليوناني، واصطفت هناك قبل أن يتم افتتاح الألعاب رسميًا. ومنذ ذلك الحين أصبح هذا الإجراء جزءًا ثابتًا من جميع الألعاب الأولمبية حتى اليوم.
2024 حفل افتتاح مختلف
سيكون افتتاح ألعاب 2024 استثنائيًا بالمقارنة مع حفلات الافتتاح السابقة، حيث لن يجتمع الرياضيون في الملعب، بل سيبعبرون على متن 600 قارب نهر السين - مرورًا بكاتدرائية نوتردام وصولاً إلى جسر بونت ألكسندر الثالث، حيث ستقام مراسم الافتتاح.
1924 متسع من الوقت
أقيم حفل افتتاح الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1924 في 4 مايو/ أيار، وحفل الختام في 27 يوليو/ تموز. وبينهما ما يقرب من ثلاثة أشهر، وبالتحديد 83 يوما. في المجموع هناك 126 ميدالية في 23 رياضة مختلفة.
2024 برنامج مكثف
بعد مائة عام الوضع مختلف والمدة أقصر: فبين حفلي الافتتاح والختام هناك 17 يومًا فقط. في الوقت نفسه، برنامج المنافسات مكثف جدا. حيث سيتم منح 329 ميدالية في 32 رياضة مختلفة. في رياضات الرغبي وكرة اليد وكرة القدم، تبدأ الجولة التمهيدية قبل يومين من حفل الافتتاح.
1924 عدد قليل من النساء
من بين 3089 مشاركًا في الألعاب الصيفية لعام 1924 هناك 135 امرأة فقط. وذلك رغم أنه كانت هناك مسابقات أولمبية للنساء قبل ذلك بـ 24 عامًا في أولمبياد باريس الصيفية لعام 1900. ومع ذلك فإن عدد الرياضات النسائية كان لا يزال قليلًا: حيث تُمنح الميداليات للنساء فقط في المبارزة والسباحة والغطس والتنس.
2024 التكافؤ بين الجنسين
في أولمبياد 2024 يبلغ عدد المشاركين 10500 شخص، حسب ما أعلنه المنظمون. من بينهم 5250 رجلاً و5250 امرأة. وبذلك تكون ألعاب باريس 2024 هي الأولى التي تحقق التكافؤ الكامل بين الجنسين فيما يتعلق بعدد الرياضيات والرياضيين المشاركين.
1924 تخليد رقم قياسي
في سباق 100 متر فاز الإنجليزي هارولد أبراهامز بـ 10.6 ثانية (في الصورة). كان ذلك رقمًا قياسيًا أولمبيًا في ذلك الوقت. وقد خُلِّدَت المواجهة بين اليهودي أبراهامز والكاثوليكي الاسكتلندي إريك ليدل لاحقًا في فيلم "عربات النار" الحائز على جائزة أوسكار أفضل فيلم عام 1982.
2024 أقل من عشر ثوانٍ
بعد مائة عام من رقم أبراهامز القياسي، من المحتمل ألا يتجاوز المرء التصفيات بتلك الفترة الزمنية. في طوكيو فاز مارسيل جاكوبس بالميدالية الذهبية في 9.80 ثانية. وفي باريس يُعتبر الأمريكي نوح لايلز (الثاني من اليمين) هو المرشح الأقوى لتحقيق أفضل رقم حيث أفضل زمن حققه لايلز هو 9.83 ثانية.
1924 نجم ساطع في الماء
من بين أنجح الرياضيين قبل مائة عام كان السباح الأمريكي جوني فايسمولر الذي فاز ثلاث مرات بالميدالية الذهبية في حمام السباحة الأولمبي وشارك أيضًا في كرة الماء. لاحقًا أصبح فايسمولر مشهورًا كممثل في هوليوود، حيث لعب دور طرزان في اثني عشر فيلمًا.
2024 نجم كرة السلة
يمتلك في باريس 2024 نجم محلي مثل "طرزان" فايسمولر نفس إمكانيات الشهرة. لاعب كرة السلة فيكتور وييمبانياما الذي يبلغ طوله 224 سنتمترا، لن يلعب دور ملك الغابة في فيلم، بل قد يكون أكثر ملاءمة لدور كائن فضائي. وهو يحمل بالفعل لقب "الكائن الفضائي".
1924 غرباء على "ظهور الخيول "
من وجهة النظر الحالية يبدو عند النظر إلى برنامج المنافسات في ألعاب 1924 أن البولو هو الرياضة الوحيدة الغريبة إلى جانب الرياضات الأولمبية الكلاسيكية. في الواقع كانت لعبة البولو على الخيول رياضة أولمبية من عام 1900 إلى 1936.
2024 بريك دانس لأول مرة
بعد مائة عام تسعى اللجنة الأولمبية الدولية لجذب جمهور أصغر سناً، وقد تم توسيع قائمة الرياضات منذ فترة طويلة. في عام 2024 في باريس سيتم إدراج رياضة الرقص "بريكينغ/ بريك دانس" كرياضة أولمبية رسمية لأول مرة.