متسابقون يصابون بالمرض بعد السباحة في نهر السين.

انسحاب لاعبون من اولمبياد باريس 2024 واستبدل آخرون بعد شكوك في إصابتهم بالتهابات معويه، ما زاد من التخوفات من التلوث في نهر السين.

أعلنت بلجيكا انسحابها من سباق التتابع المختلط للترايثلون في أولمبياد باريس2024 بعد مرض أحد لاعبيها. وكتبت اللجنة الأولمبية البلجيكية في بيان: "ان كلير ميشيل، عضو فريق التتابع، مريضة ويجب أن تنسحب من المنافسة". واحتلت ميشيل المركز38 لترايثلون السيدات. بعد ذلك تم إدخالها إلى المستشفى أمس الأحد لأنها كانت مصابة ببكتيريا قولونية، بحسب وسائل إعلام بلجيكية. وعلى ضوء ذلك تم إلغاء السباحة التجريبية في نهر السين المقررة يومي السبت والأحد قبل سباق التتابع المختلط للتراياثلون بسبب مستويات البكتيريا العالية في الماء. ومع ذلك، أعلن المنظمون في وقت متأخر من يوم أمس أن سباق التتابع المختلط للترايثلون سيقام اليوم الاثنين في الساعة 8 صباحًا كما كان مقررًا.

في سياق متصل قالت اللجنة الأولمبية الدولية انها تأمل في تعلم الدروس في المستقبل وفي ضمان أيام التدريب، وأيام المنافسة، وصيغة المنافسة، التي يجب توضيحها مسبقًا لضمان عدم أي شكوك لدي للرياضيين، والموظفين والمشجعين.

مستويات البكتيريا في نهر السين تحت المراقبة

على صعيد متصل قال المنظمون للالعاب "إن اختبارات جودة المياه التي أجريت يوم سباقات التراياثلون الفردية يوم الأربعاء الماضي أظهرت مستويات جيدة جدًا منالبكتيريا". وجاء في البيان الصادر عن اللجنة الأولمبية للترايثلون أن "أحدث نتائج الاختبارات تشير إلى أن مستويات جودة المياه في نهر السين في موقع الترايثلون قد تحسنت في الساعات الأخيرة، ويظهر تحليل التوقعات أن جودة المياه ستكون ضمن المستويات المقبولة للتراياثلون العالمي. ونتيجة لذلك، قرر الاتحاد العالمي مواصلة المنافسة .

المزيد من لاعبي الترايتلون يصابون بالمرض.

هذا وقال مسؤولون سويسريون يوم السبت الماضي إن لاعب الترايثلون أدريان بريفود، الذي تنافس أيضا في نهر السين يوم الأربعاء، أصيب بعدوى في المعدة. وفي الوقت نفسه، مرض لاعب الترياتلون النرويجي فيتل بيرجسفيك ثورن أيضًا بعد يوم من المنافسة ضمن فرق الرجال. وقال أريلد تفيتن، المدير الرياضي للاتحاد النرويجي لهيئة الإذاعة النرويجية للترايثلون إن سبب مرض ثورن غير واضح.وقال تفيتن اننا نفكر فيما يفكر فيه الجميع: ربما يكون النهر، لكننا لا نعرف. وأضاف بأن الطبيب أشار أيضا إلى احتمال التسمم الغذائي وهذا ما تشير إليه الأعراض.

ن.ف.ا (رويترز، ا.ف.ب)