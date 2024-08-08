أولمبياد باريس: المغرب يقسو على مصر بسداسية ويحرز البرونزية

توّج المنتخب المغربي ببرونزية غير مسبوقة في تاريخ مشاركته والعرب في دورة الألعاب الاولمبية عندما لقّن غريمه المصري درساً في فنون اللعبة وسحقه بسداسية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث لمسابقة كرة القدم بأولمبياد باريس.

صنع منتخب المغرب الأولمبي التاريخ خلال مشاركته بمنافسات كرة القدم للرجال بأولمبياد باريس 2024، بعدما بات أول منتخب عربي كروي يتوج بميدالية أولمبية في التاريخ.

وحصل منتخب المغرب الأولمبي لكرة القدم على الميدالية البرونزية بأولمبياد باريس عقب فوزه على الكبير 6/ صفر على نظيره المصري، اليوم الخميس (الثامن من أغسطس/ آب 2024)، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بالمنافسات.

وفرض منتخب المغرب سيطرته على مجريات الأمور مستغلا حالة الإرهاق التي عانى منها منتخب مصر، الذي لعب وقتا إضافيا خلال مباراتيه مع باراغواي وفرنسا بدور الثمانية وقبل النهائي على الترتيب، مما تسبب في تلك النتيجة الكبيرة.

وافتتح عبدالصمد الزلزولي التسجيل للمغرب في الدقيقة 23، وأضاف سفيان رحيمي الهدف الثاني في الدقيقة 26، ليصبح أول لاعب في تاريخ دورات الألعاب الأولمبية يهز شباك المنافسين خلال جميع المباريات التي خاضها منتخب بلاده، منذ المباراة الأولى في دور المجموعات وحتى مباراة الميدالية البرونزية.

وأضاف بلال الخنوس الهدف الثالث للمغرب في الدقيقة 51، ليعود بعدها حكيمي للتسجيل مرة أخرى، مسجلا الهدف الرابع لبلاده وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 64.

وفرض منتخب المغرب سيطرته على مجريات الأمور مستغلا حالة الإرهاق التي عانى منها منتخب مصر صورة من: Stephane Mahe/REUTERS

وانفرد رحيمي بصدارة قائمة هدافي الأولمبياد برصيد 8 أهداف، بفارق 4 أهداف عن أقرب ملاحقيه، متخطيا إنجاز الزامبي كالوشا بواليا والغاني كوامي أيو، وكلاهما سجل ستة أهداف خلال نسخة واحدة من الأولمبياد، عبر دورتي سيول 1988 وبرشلونة 1992 على الترتيب.

وتمكن اللاعب المغربي من معادلة الرقم القياسي كأكثر لاعب أفريقي تسجيلا للأهداف في الأولمبياد والمسجل باسم المصري مصطفى رياض الذي أحرز 8 أهداف في أولمبياد طوكيو 1964.

وأحرز أكرم نقاش الهدف الخامس للمغرب في الدقيقة 73، بينما أحرز أشرف حكيمي الهدف السادس في الدقيقة 87.

غدا تقام المباراة النهائية في أولمبياد باريس بين منتخبي فرنسا وإسبانيا اللذين تأهلا على حساب مصر والمغرب.

ع.أ.ج/ أ.ح (د ب ا، أ ف ب)