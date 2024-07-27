أولمبياد باريس.. الذهبية الأولى للصين وتأجيل مسابقة التزلج

بدأت الصين مشوارها في أولمبياد باريس 2024 بحصد أول ذهبيات البطولة، فيما تم تأجيل مسابقة التزلج اللوحي بسبب الأمطار الغزيرة. وكوريا الجنوبية تحتج بشدة على خلط اللجنة الأولمبية بين وفدها ووفد كوريا الشمالية.

أحرزت الصين الميدالية الذهبية الأولى في النسخة الثالثة والثلاثين من الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في باريس، وذلك عبر مسابقة الرماية بفوزها في نهائي بندقية هواء مضغوط 10 أمتار مختلط للفرق على كوريا الجنوبية 16-12 في شاتورو.

وأحرزت الصين الذهبية في النسخة الماضية أيضاً قبل ثلاثة أعوام في طوكيو عبر كيان يانغ وهاوران يانغ وذلك على حساب الولايات المتحدة، فيما كانت البرونزية من نصيب الثنائي الروسي يوليا كريموفا وسيرغي كامينسكي.

ونجحت الصين في الدفاع عن الذهبية، لكن هذه المرة عبر يوتينغ هوانغ وليهاو شينغ اللذين تغلبا في النهائي على الكوريين الجنوبيين جيهيون كوم وهاجون بارك.

وكانت كازاخستان صاحبة أول ميدالية في ألعاب باريس 2024 بنيلها في وقت سابق برونزية المسابقة ذاتها بفوزها على ألمانيا 17-5. ونالت كازاخستان البرونزية بفضل ألكسندرا لو وإسلام ستاباييف اللذين تغلبا في مباراة المركز الثالث على آنا يانسن وماكسيميليان أولبريش.

ويشكل هذا الفوز مفاجأة إلى حد ما، لاسيما أن يانسن هي المصنفة أولى عالمياً على الصعيد الفردي في هذه الفئة، فيما يحتل أولبريش المركز التاسع. أما لي فهي في المركز الثالث والثلاثين وستاباييف في المركز الخامس والتسعين.

الأمطار تدفع منظمي أولمبياد باريس إلى تأجيل التزلج اللوحي بسبب الأمطار الغزيرة صورة من: Esteban Felix/AP Photo/picture alliance

ذهبية الغطس للصين

أحرز الثنائي الصيني المكون من تشين يوين وتشانغ ياني الميدالية الذهبية لمسابقة الغطس المتزامن من السلم المتحرك على ارتفاع ثلاثة أمتار ضمن منافسات الغطس للسيدات اليوم السبت في أولمبياد باريس .2024وهيمنت تشين وتشانغ على المنافسات خلال المحاولات الخمس لهما مع تسجيل أفضل معدل من النقاط على مدار المحاولات الخمس.

وسجلت تشانغ وتشين بطلتا العالم ثلاث مرات من قبل، 337,68 نقطة في أول ظهور لهما على الساحة الأولمبية. وفاز الثنائي الأمريكي المكون من سارا باكون وكاسيدي كوك بالميدالية الفضية بعد تسجيلهما 314,64 نقطة، وذهبت الميدالية البرونزية إلى الثنائي البريطاني المؤلف من ياسمين هاربر وسكارلت ماثيو بتسجيلهما 302,28 نقطة خلال النهائي الذي جرى بمشاركة ثماني فرق للسيدات.

واستفاد الفريق البريطاني من الخطأ الذي وقع فيه الفريق الأسترالي المؤلف من ماديسون كيني وانابيل سميث، صاحب برونزية أولمبياد 2016، خلال المحاولة الأخيرة، ليحصد الميدالية البرونزية. وتوجت الصين بست ميداليات ذهبية فيأخر سبع نسخ من الأولمبياد في هذا التخصص، وخسرت ميدالية واحدة لصالح روسيا في أولمبياد 2000 خلال الظهور الأول للمسابقة.

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تأجيل مسابقة التزلج اللوحي

أدت الظروف الجوية السيئة في باريس لتأجيل مسابقة التزلج اللوحي في الشوارع للرجال لمدة 48 ساعة حتى بعد غد الاثنين. وذكرت وكان حفل الافتتاح، أمس الجمعة، قد شهد هطول أمطار غزيرة استمرت طوال الليل وحتى صباح اليوم السبت. واضطر منظمو مسابقة التزلج اللوحي للقيام بإعادة جدولة سريعة لمنافسات التزلج اللوحي في الشوارع للرجال، والتي كان من المفترض أن تبدأ اليوم السبت، ولكن تم تأجيلها.

وعلى الأرجح يبدو أن بعض الفعاليات الأخرى ستتضرر أبرزها منافسات التنس التي ستبدأ في ملاعب رولان غاروس. وبينما ملعب فيليب شاترييه وملعب سوزان لينجلين بهما أسقف وبالتالي فهما محميان من الأمطار، تظل الملاعب الأخرى معرضة للخطر.

كوريا الجنوبية تحتج لدى اللجنة الأولمبية

اعتذر منظموأولمبياد باريس 2024 لكوريا الجنوبية بعدما تم وصف وفدها بأنه وفد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في البث التليفزيوني لحفل الافتتاح الذي أقيم أمس الجمعة في نهر السين. وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية هو الاسم الرسمي لكوريا الشمالية الشيوعية. وتم تقسيم الكوريتان منذ الحرب الكورية (1950 / 1953). ويفصل بين الدولتين منطقة منزوعة السلاح ولم يتم توقيع معاهدة سلام مشتركة حتى الآن.

وذكرتاللجنة الأولمبية الدولية في حسابها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي في كوريا الجنوبية اليوم السبت: "نعتذر بشدة عن الخطأ الذي حدث عند تقديم الرياضيين الكوريين أثناء بث حفل الافتتاح". وأعربت كوريا الجنوبية عن عدم رضاها بشأن الواقعة. ووفقا لوزارة الرياضة في سول، يتم السعي لعقد اجتماع مع توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولي. وأعلنت اللجنة الأولمبية الكورية الجنوبية أنها سترسل خطاب احتجاج للجنة الأولمبية الدولية لمنع حدوث مثل هذه الواقعة مرة أخرى.

شكك الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية الكندية ديفيد شوماكر بفوز منتخب بلاده بذهبية أولمبياد طوكيو 2021 صورة من: Ayman Aref/NurPhoto/IMAGO

كندا تناشد "فيفا" عدم معاقبة فريقها

ناشد الاتحاد الكندي لكرة القدم نظيره الدولي "فيفا" عدم خصم نقاط من المنتخب الأولمبي للسيدات بعد فضيحة تجسس مسيرة (طائرة بدون طيار) أدت إلى طرد المدربة الرئيسة البريطانية بيف بريستمان من دورة الألعاب في باريس. وقال الرئيس التنفيذي للاتحاد الكندي كيفن بلو إن اللاعبات الكنديات لم يشاهدن أي صور التقطتها المسيرة المستخدمة للتجسس على تمارين المنتخب النيوزيلندي ولا ينبغي معاقبتهن من قبل "فيفا".

وهزمت كندا، حاملة الذهبية في طوكيو، نيوزيلندا 2-1 في مباراتها الافتتاحية لمنافسات كرة القدم للسيدات أول أمس الخميس على الرغم من الأجواء المشحونة التي أحاطت بالمنتخب.

وكان الاتحاد الكندي أعلن الجمعة طرد المدربة بريستمان وإيقافها فوراً بعدما كشفت التحقيقات الأولية أن عمليات تجسس بطائرات بدون طيار سبقت دورة الألعاب الأولمبية في باريس، وجاء طرد بريستمان بعد يوم واحد من استبعاد مساعدتها جاسمين ماندر والمحلل جوي لومباردي بسبب دورهما في الفضيحة.

في حين شكك الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية الكندية ديفيد شوماكر بفوز منتخب بلاده بذهبية أولمبياد طوكيو 2021 مشيرا إلى أن المعدن الأصفر ربما يكون ملطخاً أيضاً بفضائح التجسس.



ع.ج/ ع.خ (أ ف ب، د ب ا)