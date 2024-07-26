أولمبياد باريس... أعمال "تخريب" منسقة تستهدف السكك الحديدية

تعرضت شبكة القطارات السريعة التابعة لشركة السكك الحديد الفرنسية "إس إن سي أف" لأعمال "تخريب" منسقة على ما يبدو تسببت باضطرابات شديدة.

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية "إس.إن.سي.إف" لتشغيل خطوط السكك الحديدية في فرنسا الجمعة (26 تموز/يوليو 2024)، تعرض شبكة القطارات فائقة السرعة في البلاد لضرر بالغ بعد استهدافها بعدة حرائق متعمدة، قبل ساعات من انطلاق مراسم حفل افتتاح أولمبياد باريس. وقالت الشركة إنها "ضحية عدد من الأعمال المتزامنة من التدمير المتعمد الذي أثر على خطوط السكك الحديدية عالية السرعة، الأطلسية والشمالية والشرقية".

كما تم إغلاق الطريق المؤدية إلى استاد فرنسا، وهو أحد مواقع إقامة الألعاب الأولمبية.

وقالت الشركة إن الإصلاحات جارية، مضيفة أن القيود قد تستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع.

من ناحية أخرى، أكد وزير النقل الفرنسي باتريس فيرجريت أن خدمات السكك الحديدية في البلاد أصيبت بحالة من الاضطراب بعد سلسلة من الأعمال التخريبية المنسقة. ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن فيرجريت قوله عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "استهدفت أعمال تخريبية منسقة عدة خطوط للقطارات فائقة السرعة (تي.جي.في) الليلة الماضية، وهو ما سوف يعيق حركة السكك الحديدية بشكل خطير حتى عطلة نهاية الأسبوع".

وقالت شركة يوروستار إن خدماتها لتسيير القطارات بين لندن وباريس تعطلت. وأضافت الشركة في بيان "بسبب أفعال تخريب منسقة في فرنسا تؤثر في الخط فائق السرعة بين باريس وليل، يجري تحويل جميع القطارات فائقة السرعة المتوجهة إلى باريس والقادمة منها إلى الخط الكلاسيكي اليوم الجمعة 26 يوليو. وسيطيل هذا زمن الرحلة بحوالي ساعة ونصف الساعة". وتابعت "أُلغيت عدة قطارات".

خ.س/و.ب (د ب أ، أ ف ب، رويترز)