 أوكسفام: العمل المجاني للنساء تجعل الأثرياء أكثر ثراء | أخبار | DW | 20.01.2020

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أخبار

أوكسفام: العمل المجاني للنساء تجعل الأثرياء أكثر ثراء

دراسة حديثة لمنظمة أوكسفام تكشف أن النساء والفتيات ينجزن عملا دون أجور، في مجال رعاية المسنين أو رعاية الأطفال، تقدر أجورها بحوالي 11 تريليون دولار سنويا. حقيقة ترسخ عدم المساواة على مستوى العالم.

الفتيات في افريقيا وفي آسيا ينجزن ساعات عمل كثيرة دون أجور

النساء والفتيات ينجزن عددا كبيرا من ساعات العمل في المنزل أو في رعاية المسنين وتربية الأطفال دون أجور

كشفت دراسة حديثة لمنظمة أوكسفام غير الحكومية أن النساء والفتيات ينجزن يوميا وعلى مستوى كل العالم قرابة 12 مليار ساعة عمل دون أجور، وذلك في مجال رعاية المسنين والأطفال أو في مجال العمل المنزلي. وحسب تقدير المنظمة الدولية، فإن العمل المجاني هذا يعادل قيمة مادية تصل إلى ما يعادل 10 تريليون يورو أو ما يعادل 11 تريليون دولار أمريكي.

ونشرت المنظمة الدولية المعنية بالإغاثة والتطور التنموي نتائج دراستها اليوم الاثنين (20 يناير/كانون الثاني) تحت عنوان "تايم تو كير" تزامنا مع انطلاق نشاطات منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا.

مختارات

قبل أكثر من 100 عام كانت ألمانيا من أوائل من خصصوا يوما للمرأة والآن أصبحت برلين أول ولاية تجعل يوم المرأة العالمي عطلة رسمية وهو ما يؤيده غالبية الألمان ويشارك الآلاف بمظاهرة هناك للمطالبة بمزيد من المساواة بين الجنسين. (08.03.2019)

ترفض الكثير من النوادي والجمعيات غير الربحية في ألمانيا قبول عضوية النساء بها. سياسي ألماني بارز يرى أن استبعاد هذه الجمعيات للمرأة من عضويتها يلغي صفتها غير ربحية وطالب بتجريدها من الامتيازات الضريبية. (10.11.2019)

إلى جانب ذلك، تنجز النساء والفتيات عددا كبيرا من ساعات العمل مقابل أجر زهيد لا يكفي لسد رمق العيش. وقال المحللة الاجتماعية في المنظمة ألن أيمكه تعليقا على هذه المعطيات "هذه الأرقام تعبر عن نظام اقتصادي يعمل لصالح الرجال الأغنياء".

وأضافت الخبيرة الاجتماعية أيمكه في مجرى تعليقها على الدراسة "أن النساء والفتيات ينجزن في مجال الرعاية والعمل الاجتماعي عملا يضاهي قيمته المادية كل ثروات الأثرياء جدا وأكثر من ذلك بكثير". وفيما يجلس الأثرياء بهدوء ويعدون أرباحهم المتراكمة، لا تجد إنجازات الطرف الآخر حتى طريقها إلى قوائم الإحصائيات الاقتصادية".

وتكشف الدراسة أن العمل المنزلي للنساء والفتيات والمساعدة في الرعاية يشكل غالبا فخا للبقاء في حالة فقر. وتضيف المنظمة في دراستها أن التوزيع غير العادل بين الجنسين ترسخ الهوة الاجتماعية بينهما. فعلى مستوى العالم يمتلك الرجال ثروة أكثر من النساء بمقدار 50%. وهناك نسبة 42% من النساء القادرات على العمل لا يستطعن كسب المال بسبب انشغالهن بأمور الرعاية المنزلية أو رعاية المسنين. بينما لا تصل نسبة الرجال في هذا المجال إلى 6%.

ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.أ/أ.ف.ب)

  • Nariman Reinke, Bundeswehr-Soldatin (picture-alliance/dpa/H. Hollemann)

    نساء رائدات في مهن يحتكرها الرجال

    الجندية المسلمة بالجيش الألماني ذات الأصول المغربية ناريمان راينكه: أثار فيلم فيّ الحماس للالتحاق بالجيش وقد واجهت العديد من التحديات ونجحتُ في تجاوزها.

  • Tunesien Friedensnobelpreisträger das tunesische Quartett für den nationalen Dialog (Reuters/A. Mili)

    نساء رائدات في مهن يحتكرها الرجال

    وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. نالت سنة 2015 جائزة نوبل للسلام ضمن رباعية الحوار الوطني التونسي.

  • Internationaler Frauentag - Frauen in typischen Männerberufen Weltweit (Reuters/E. De Castro)

    نساء رائدات في مهن يحتكرها الرجال

    فلبينيا أوكول قائدة شاحنات وسائقة حفارات في الفلبين، وهي أم لثلاثة أطفال. تؤكد على أن النساء قادرات على عمل ما يقدر عليه الرجال.

  • Nausheen Dadahboy ( Bayley Sweitzer)

    نساء رائدات في مهن يحتكرها الرجال

    المصورة الأمريكية- الباكستانية ناوشين داداب هوي ناجحة في التصوير السينمائي وتحمل كاميرا تزن الكثير. وتقول إن نسبة النساء العاملات في هذا المجال يبلغ 2% فقط.

  • Internationaler Frauentag - Frauen in typischen Männerberufen Weltweit (Reuters/O. Rivas )

    نساء رائدات في مهن يحتكرها الرجال

    تعمل يولاينا تالافيرا في نيكاراغوا في هذا العمل المتعب: إطفاء الحرائق. وتقول: "في البداية أثناء التدريب ظن زملائي الرجال أني لن أتحمل التدريب ولكني أريتُهم أني قادرة على ذلك".

  • A Female Mechanic At Asia's Largest Trucking Halt Point In Delhi (Barcroft Media via Getty Images)

    نساء رائدات في مهن يحتكرها الرجال

    تعمل شانتي ديفي ميكانيكية مع زوجها منذ 20 عاماً في ورشة تغيير إطارات الشاحنات في دلهي بالهند. وتقول: " في هذا العمل تتلطخ اليدان الجميلتان (باللون الأسود)، هذا ليس عملاً للحسّاسين". وزوجها فخور بها.

  • Internationaler Frauentag - Frauen in typischen Männerberufen Weltweit (Reuters/R. Said)

    نساء رائدات في مهن يحتكرها الرجال

    توجد 20 امرأة من "وحدات سوريا الديمقراطية " يقاتلن ضد تنظيم "داعش" الإرهابي. وإحداهن ليلى ستيرك، وعمرها 22 عاماً. وتقول إنها منذ أن دخلت مضمار الوحدات القتالية وهي لا تشعر بعدم المساواة في المجتمع بينها وبين الرجال.

  • Internationaler Frauentag - Frauen in typischen Männerberufen Weltweit (Reuters/O. Orsal)

    نساء رائدات في مهن يحتكرها الرجال

    تعمل سيربيل تشيديم (44) سائقةً للقطارات في اسطنبول التركية، وقد كان طريقها إلى هذه الوظيفة صعباً. وتقول: "قبل 23 عاما، تقدمت بطلب لهذه الوظيفة وقالوا لي إن هذه المهنة ليست للنساء...وهذا جعلني أجتهد أكثر في اجتياز امتحان القبول".

  • Internationaler Frauentag - Frauen in typischen Männerberufen Weltweit (Reuters/J. Lee)

    نساء رائدات في مهن يحتكرها الرجال

    تبليط الأرضيات ولصق ورق الجدران وتعليق الستائر المعدنية من مهام دينغ كيان التي تعمل في مجال البناء في العاصمة الصينية بكين. عمرها 47 عاما وتقول: "على المرء مواصلة العمل بجد".

  • Internationaler Frauentag - Frauen in typischen Männerberufen Weltweit (Reuters/R. Duvignau)

    نساء رائدات في مهن يحتكرها الرجال

    فاليري بيرون (53 عاماً) تخرج كل يوم بقاربها لصيد السمك على الساحل الجنوبي الغربي لفرنسا. وترى أن التربية هي المفتاح لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتضيف: "أمر التربية يكمن في يدنا من الصغر لنعلّم الأطفال بأن البنين بإمكانهم اللعب بالدمى والبنات بإمكانهن اللعب بالسيارات".

  • Internationaler Frauentag - Frauen in typischen Männerberufen Weltweit (Reuters/S. Vera)

    نساء رائدات في مهن يحتكرها الرجال

    بالوما جرانيرو (38 عاماً) تحوم في نفق الرياح في مدريد، وهي تعمل مدرِّسةً للقفز بالمظلات في إسبانيا، وتقول: "نحن النساء علينا دائماً إثبات أنفسنا كل يوم". إعداد: DW / علي المخلافي.


مختارات

نساء رائدات في مهن يحتكرها الرجال

يركز اليوم العالمي للمرأة في عام 2017 على عالم الوظائف والأعمال. فرغم وجود أعمال يهيمن عليها الرجال - مثل وظيفة المهندس الميكانيكي وقائد القطارات- إلا أن هناك نساء اقتحمن هذه الوظائف. نتعرف هنا على بعضهن. (07.03.2017)  

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