أوكرنيا: الروس وسلاح الاغتصاب

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تتزايد التقارير عن الاغتصاب في أوكرانيا. وهناك العديد من المؤشرات على أن روسيا تستخدم العنف الجنسي بشكل منهجي كسلاح في الحرب مثلما حدث في بوتشا.
قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بأغلبية واسعة فتح تحقيق في وقائع قتل وتعذيب المدنيين المرتكبة في أوكرانيا والمنسوبة لقوات الغزو الروسي، كما يدعو القرار لإجراء تقييم بشأن الوضع في مدينة ماريوبول.
شركة سيمنس الألمانية تقرر وقف نشاطها في روسيا، رغم الخسارة الكبيرة التي سوف تتكبدها. ويأتي القرار على خلفية غزو روسيا لأوكرانيا الذي وصفه الرئيس التنفيذي لشركة "نقطة تحوّل في التاريخ".
أكد متحدث باسم السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن زيارتها لأوكرانيا ولقائها نظيرتها الأوكرانية، في زيارة لم يعلن عنها سابقا. وكانت بايدن قد زارت رومانيا وسلوفاكيا خلال اليومين الماضيين.
حذّر مسؤولان في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن إفريقيا تواجه أزمة "غير مسبوقة" بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، خصوصا مع ارتفاع أسعار الوقود. وبقاء أسعار المواد الغذائية عند أعلى معدلاتها.
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