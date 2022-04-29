أوكرنيا: الروس وسلاح الاغتصاب

الأمم المتحدة: إفريقيا تواجه أزمة "غير مسبوقة" بسبب حرب أوكرانيا

حذّر مسؤولان في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من أن إفريقيا تواجه أزمة "غير مسبوقة" بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، خصوصا مع ارتفاع أسعار الوقود. وبقاء أسعار المواد الغذائية عند أعلى معدلاتها.