 أوكرنيا: الروس وسلاح الاغتصاب | مراسلون حول العالم | DW | 13.05.2022

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مراسلون حول العالم

أوكرنيا: الروس وسلاح الاغتصاب

تتزايد التقارير عن الاغتصاب في أوكرانيا. وهناك العديد من المؤشرات على أن روسيا تستخدم العنف الجنسي بشكل منهجي كسلاح في الحرب مثلما حدث في بوتشا.

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