 أوكرانيون يروون ظروف عيشهم تحت الاحتلال الروسي | DW الأخبار | DW | 08.07.2022

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DW الأخبار

أوكرانيون يروون ظروف عيشهم تحت الاحتلال الروسي

أصبح إنجاز التقارير الإعلامية شبه مستحيل بالنسبة للصحفيين الغربيين المستقلين في أوكرانيا. DW تواصلت مع اثنين من السكان المحليين حول ظروف عيشهم في ظل الحرب.

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