أوكرانيون يروون ظروف عيشهم تحت الاحتلال الروسي

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أصبح إنجاز التقارير الإعلامية شبه مستحيل بالنسبة للصحفيين الغربيين المستقلين في أوكرانيا. DW تواصلت مع اثنين من السكان المحليين حول ظروف عيشهم في ظل الحرب.
قالت كييف إن 18 شخصاً قتلوا بينهم طفلان وأصيب عشرات في قصف روسي على مباني في منطقة أوديسا جنوبي أوكرانيا. يأتي ذلك فيما أعلنت دول عدة في الناتو إلى جانب الولايات المتحدة عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.
بعد معارك شرسة على مدار أسابيع، باتت مدينة سيفيرودونيتسك بشرق أوكرانيا تحت سيطرة الروس "بالكامل"، كما أعلن رئيس بلديتها، في أكبر انتكاسة لكييف منذ سقوط ماريوبول. لكن أوكرانيا قالت إن قواتها انسحبت من المدينة "تكتيكياً".
أقرّت القوات الأوكرانية بأنها انسحبت من وسط سيفيرودونيتسك إثر هجوم روسي جديد على هذه المدينة الإستراتيجية في شرق البلاد. في وقت شدد ألمانيا على دعمها لكييف ونفت اتهامات بالتردد في تسليم أسلحة وعدت بها.
جدل سياسي وحقوقي شديد يدور حول حكم الإعدام الذي أصدرته محكمة تابعة لسلطات مقاطعة دونيتسك الانفصالية على ثلاثة أشخاص. تقول السلطات الروسية إنهم مرتزقة فيما يؤكد والد أحدهم، وهو شاب مغربي، أنه حاصل على الجنسية الأوكرانية.
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