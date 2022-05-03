أوكرانيون يروون ظروف عيشهم تحت الاحتلال الروسي

اوكرانيا - قتلى في قصف روسي قرب اوديسا.. وأسلحة جديدة لكييف

قالت كييف إن 18 شخصاً قتلوا بينهم طفلان وأصيب عشرات في قصف روسي على مباني في منطقة أوديسا جنوبي أوكرانيا. يأتي ذلك فيما أعلنت دول عدة في الناتو إلى جانب الولايات المتحدة عن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.