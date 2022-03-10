أوكرانيون في الخارج يعودون للدفاع عن وطنهم

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قالت الأمم المتحدة إن 3 ملايين شخص فروا من أوكرانيا. لكن بعض الأوكرانيين الذين يعيشون في الخارج عادوا إلى البلاد لتقديم الدعم والمساعدة. ومنذ بداية الهجوم الروسي عاد أكثر من 180 ألف شخص إما للانضمام إلى الجيش الأوكراني أو مساعدة المتضررين من القتال.
تتعرض المدن الأوكرانية للقصف المتواصل من القوات الروسية، وفيما تسعى روسيا إلى إحكام سيطرتها على العاصمة كييف، يكافح السكان للبقاء في مدنهم ومنازلهم. لقد دمرت حرب بوتين المدن ودفعت الناس للفرار أو للانضمام إلى القتال.
قالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن قصفاً روسياً طال مسجد السلطان سليمان وزوجته روكسولانا في مدينة ماريوبول كان 80 مدنياً قد احتموا به. وتحاصر القوات الروسية المدينة منذ أكثر من أسبوع وتواصل قصفها إلى جانب مدن أخرى كبيرة.
اتهمت أوكرانيا القوات الروسية بقتل سبعة مدنيين في هجوم على نساء وأطفال كانوا يحاولون الهرب من القتال قرب كييف، بينما قال الرئيس الفرنسي ماكرون إن بوتين أظهر أنه غير مستعد لتحقيق السلام.
تخطّى عدد اللاجئين الذين فروا من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي للبلاد في 24 شباط/فبراير 2,8 مليون شخص ثلثهم من الأطفال، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الاثنين، في أكبر عملية نزوح داخل أوروبا منذ عقود.
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