 أوكرانيون في الخارج يعودون للدفاع عن وطنهم | DW الأخبار | DW | 15.03.2022

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DW الأخبار

أوكرانيون في الخارج يعودون للدفاع عن وطنهم

قالت الأمم المتحدة إن 3 ملايين شخص فروا من أوكرانيا. لكن بعض الأوكرانيين الذين يعيشون في الخارج عادوا إلى البلاد لتقديم الدعم والمساعدة. ومنذ بداية الهجوم الروسي عاد أكثر من 180 ألف شخص إما للانضمام إلى الجيش الأوكراني أو مساعدة المتضررين من القتال.

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