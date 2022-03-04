أوكرانيا: يوميات مصورة عن الحرب

غزو أوكرانيا.. حين تكون الأخبار الكاذبة وقوداً يزيد لهيب الحرب!

مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا انتشرت أخبار بعضها كاذب وبعضها غير دقيق عن مجريات الحرب والموقف على الأرض. تحقق فريق DW من بعضها وأكد كذبها. لكن ماذا يمكن أن يفعل المستخدم العادي غير المتخصص تجاه هذا السيل من الأخبار؟