أوكرانيا: يوميات مصورة عن الحرب

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توغل القوات الروسية في أوكرانيا غيّر حياة السكان هناك بشكل جذري. في يوميات مصورة تحكي سيدتان أوكرانيتان عن وضعهما الحالي وكيف نجتا من ويلات الحرب في بلدهما.
منذ أسبوع بالضبط والحرب في أوكرانيا تدور رحاها في مدن البلد الأوروبي الأكبر مساحة،
تاثير الغزو الروسي لأوكرانيا لن يطال أوروبا فقط، بل سيمتد إلى الجوار و صدى هذه الحرب في أوروبا سيصل الشرق الأوسط والعراق جزء منه
يتم تداول العديد من مقاطع الفيديو على الإنترنت حول عمليات قصف ناجحة لطائرات مسيرة مقاتلة تركية من نوع بيرقدار TB2 ضد القوات الروسية. ما هو الدور الذي تلعبه هذه الطائرة بدون طيار في حرب أوكرانيا؟ وما تأثيرها الفعلي؟
حذر برنامج الأغذية العالمي من أزمة غذائية تلوح في الأفق في المناطق المتضررة من الحرب في أوكرانيا ومخاطر تفاقم المجاعة في جميع أنحاء العالم بسبب توقف إنتاج وتصدير منتجات مثل الحبوب.
مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا انتشرت أخبار بعضها كاذب وبعضها غير دقيق عن مجريات الحرب والموقف على الأرض. تحقق فريق DW من بعضها وأكد كذبها. لكن ماذا يمكن أن يفعل المستخدم العادي غير المتخصص تجاه هذا السيل من الأخبار؟
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