 أوكرانيا: يوميات مصورة عن الحرب | يوروماكس | DW | 06.03.2022

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يوروماكس

أوكرانيا: يوميات مصورة عن الحرب

توغل القوات الروسية في أوكرانيا غيّر حياة السكان هناك بشكل جذري. في يوميات مصورة تحكي سيدتان أوكرانيتان عن وضعهما الحالي وكيف نجتا من ويلات الحرب في بلدهما.

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