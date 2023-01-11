 أوكرانيا: وفاة وزير الداخلية في حادث تحطم مروحية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 18.01.2023

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أوكرانيا: وفاة وزير الداخلية في حادث تحطم مروحية

لقي وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكيج حتفه في حادث تحطم مروحية قرب العاصمة كييف. وقال قائد الشرطة، إيهور كليمينكو إن ما لا يقل عن 16 شخصا لقوا حتفهم في حادث تحطم المروحية.

صورة لموقع تحطم مروحية في كييف أوكرانيا بتاريخ 18 يناير 2023

قُتل 16 شخصًا بينهم وزير الداخلية الأوكرانيدينيس موناستيرسكيج وطفلان جرّاء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال صباح اليوم

قُتل 16 شخصًا بينهم وزير الداخلية الأوكراني وطفلان جرّاء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال صباح اليوم (الأربعاء 18 يناير/ كانون الثاني 2023) في منطقة كييف، حسبما أعلنت الشرطة الأوكرانية.
 وقالت الشرطة في بيان "لدينا معلومات عن 16 قتيلًا بينهم طفلان".  وأشارت أيضًا في بيانها إلى مقتل وزير الداخلية دنيس موناستيرسكي (42 عامًا) ومساعده الأول يفغيني ينيني (42 عامًا) ومسؤول كبير آخر كانوا على متن المروحية.
 ولفتت الشرطة إلى دخول 22 جريحًا، بينهم عشرة أطفال، المستشفى. 


 وتقع مدينة بروفاري، التي يقطن فيها نحو 100 ألف شخص، على بعد 20 كيلومترًا تقريبًا شمال شرق كييف.
 وقال حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا على تلغرام "في وقت المأساة، كان هناك أطفال وموظفين في روضة الأطفال".  وأظهرت لقطات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اندلاع حريق كبير بعد سقوط المروحية.
 ولم تُكشف أي معلومة عن سبب المأساة حتى الساعة.  وأشار ناطق باسم القوات الجوية الأوكرانية إلى أن المروحية التي تحطمت تابعة لجهاز الدولة لحالات الطوارئ التابع لوزارة الداخلية.


 
ح.ز/ ا.ف   (د.ب.أ، أ.ف.ب)

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