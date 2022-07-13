أوكرانيا: وصول الأسلحة الغربية

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المزيد من الأسلحة الثقيلة من الغرب يصل إلى أوكرانيا، والآن من ألمانيا أيضًا. يأمل الأوكرانيون في أن يرجح ذلك كفتهم ضد الروس. فهل ذلك ممكن؟
يبدو أن الجهود الدبلوماسية أثمرت اتفاقا لتحرير صادرات الحبوب من موانئ أوكرانيا المحاصرة. الرئاسة التركية قالت إن مسؤولين من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة سيجتمعون الجمعة بإسطنبول لتوقيع الاتفاق وسط ترحيب أمريكي.
تستكشف مواقع العدو وقد تستهدفه بقنابل! إنها الطائرات المسيرة التي تعد من أهم الأسلحة التي يستخدمها الجيش الأوكراني في مواجهة الغزو الروسي. DW تسلط الضوء على إنتاج تلك الطائرات المسيرة في لاتفيا.
رغم أنه قس سابق يبلغ من العمر 82 عامًا، أكد الرئيس الألماني السابق يواخيم غاوك أنه سيحمل السلاح إذا تعرضت برلين لهجوم، كما هو الحال الآن في مدن أوكرانية، محذرًا من "السلمية الخاطئة"، وداعيًا إلى التضامن مع أوكرانيا.
توقفت إمدادات الغاز من روسيا إلى ألمانيا لمدة 10 أيام لإجراء الصيانة في خط الأنابيب المار عبر بحر البلطيق، وهو أهم رابط من أجل تدفقات الغاز الطبيعي إلى ألمانيا. وتخشى ألمانيا ودول أوروبية من عدم عودة تدفق الغاز إليها.
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