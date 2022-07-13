 أوكرانيا: وصول الأسلحة الغربية | مراسلون حول العالم | DW | 23.07.2022

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مراسلون حول العالم

أوكرانيا: وصول الأسلحة الغربية

المزيد من الأسلحة الثقيلة من الغرب يصل إلى أوكرانيا، والآن من ألمانيا أيضًا. يأمل الأوكرانيون في أن يرجح ذلك كفتهم ضد الروس. فهل ذلك ممكن؟

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