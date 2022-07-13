أوكرانيا: وصول الأسلحة الغربية

في هذه الحالة.. الرئيس الألماني السابق مستعد لحمل السلاح!

رغم أنه قس سابق يبلغ من العمر 82 عامًا، أكد الرئيس الألماني السابق يواخيم غاوك أنه سيحمل السلاح إذا تعرضت برلين لهجوم، كما هو الحال الآن في مدن أوكرانية، محذرًا من "السلمية الخاطئة"، وداعيًا إلى التضامن مع أوكرانيا.