 أوكرانيا والخوف من اعتداء روسي | مراسلون حول العالم | DW | 24.12.2021

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مراسلون حول العالم

أوكرانيا والخوف من اعتداء روسي

الحشد العسكري الروسي على الجانب الشرقي من الحدود يثير قلق المجتمع الدولي. فكيف يتعامل سكان هذه المناطق الأوكرانية مع تلك التهديدات؟

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FILE - In this Sept. 23, 2020, file photo, Russian President Vladimir Putin gestures speaks at the Kremlin in Moscow, Russia. In an interview on Russian state television, Putin, ahead of his June 16, 2021, meeting with President Joe Biden, issued a strong, new warning that the prospect of Ukraine joining NATO was unacceptable for Russia. (Mikhail Metzel/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File)

أوكرانيا وروسيا.. حسابات بوتين ومغامرة حافة الهاوية 23.12.2021

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6718550 10.12.2021 Servicemen take part in the military drills held by motorized infantry units of Russia's Southern Military District at the Kadamovsky training ground, in Rostov region, Russia. Sergey Pivovarov / Sputnik

مسائيةDW: تدريبات روسية ومناورات أوكرانية .. هل اقتربت ساعة المواجهة 23.12.2021

الروس في منطقة الساحل..."دخول" على مناطق نفوذ الغرب؟ 24.12.2021

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08.04.21 *** Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, schüttelt einem Soldaten die Hand, als er die Konfliktregion Donezk im Osten der Ukraine besucht. Der ukrainische Präsident Selenskyj besucht inmitten neuer Spannungen im Konfliktgebiet Donbass das Militär an der Frontlinie. +++ dpa-Bildfunk +++

حشود عسكرية روسية قرب أوكرانيا وسط قلق غربي 23.12.2021

حشدت روسيا عشرات الآلاف من جنودها قرب حدود أوكرانيا وطالبت بعدم قبولها عضوا في حلف شمال الأطلسي، وسبق لألمانيا أن أعربت عن "قلق كبير" إزاء ما وصفته بتهديدات بوتين العسكرية.

FILE - In this Sept. 23, 2020, file photo, Russian President Vladimir Putin gestures speaks at the Kremlin in Moscow, Russia. In an interview on Russian state television, Putin, ahead of his June 16, 2021, meeting with President Joe Biden, issued a strong, new warning that the prospect of Ukraine joining NATO was unacceptable for Russia. (Mikhail Metzel/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP, File)

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شد وجذب وتهديد بين روسيا والغرب بشأن الأزمة الأوكرانية، فهل يستمر التصعيد ويؤدي إلى نزاع عسكري؟ أم ستنجح الدبلوماسية في تنزع فتيل الأزمة؟ وهل ستحصل روسيا على الضمانات التي تطلبها وتمنع انضمام أوكرانيا لحلف الناتو؟

Journalists listen to Russian President Vladimir Putin during his annual news conference in Moscow, Russia, Thursday, Dec. 23, 2021. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

بوتين: لا نريد صراعا بين الغرب وروسيا بسبب أوكرانيا 23.12.2021

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تسعى لتجنب صراع مع الغرب بسبب أوكرانيا، واصافا ردّ الفعل الأميركي على المقترحات الأمنية الروسية بأنه "إيجابي"، كما نفى أن تكون روسيا وراء ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا.

(FILES) In this file handout satellite image released by Maxar Technologies taken on November 1, 2021 shows Russian tanks, armoured personnel carriers and support equipment amid the presence of a large ground forces deployment on the northern edge of the town of Yelnya, Smolensk Oblast, Russia. - US Secretary of State Antony Blinken voiced fresh concern on November 11, 2021 about Russian troop movements near Ukraine and warned Moscow against an invasion. We're very concerned about some of the irregular movements of forces that we see on Ukraine's borders, Blinken told reporters. It would be a serious mistake for Russia to engage in a repeat of what it did in 2014. (Photo by Handout / Satellite image ©2021 Maxar Technologies / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / Satellite image ©2021 Maxar Technologies - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS - THE WATERMARK MAY NOT BE REMOVED/CROPPED / THE WATERMARK MAY NOT BE REMOVED/CROPPED

صور قمر صناعي تظهر تعزيزات عسكرية روسية قرب أوكرانيا 24.12.2021

كشفت صور التقطها قمر صناعي تابع لشركة أمريكية خاصة أن روسيا عملت على تعزيز قواتها في شبه جزيرة القرم وبالقرب من أوكرانيا في الأسابيع الماضية، في حين تواصل موسكو الضغط على واشنطن لإجراء محادثات بشأن ضمانات أمنية تطلبها.