أوكرانيا والخوف من اعتداء روسي

حشود عسكرية روسية قرب أوكرانيا وسط قلق غربي

حشدت روسيا عشرات الآلاف من جنودها قرب حدود أوكرانيا وطالبت بعدم قبولها عضوا في حلف شمال الأطلسي، وسبق لألمانيا أن أعربت عن "قلق كبير" إزاء ما وصفته بتهديدات بوتين العسكرية.