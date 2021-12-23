أوكرانيا والخوف من اعتداء روسي

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الحشد العسكري الروسي على الجانب الشرقي من الحدود يثير قلق المجتمع الدولي. فكيف يتعامل سكان هذه المناطق الأوكرانية مع تلك التهديدات؟
حشدت روسيا عشرات الآلاف من جنودها قرب حدود أوكرانيا وطالبت بعدم قبولها عضوا في حلف شمال الأطلسي، وسبق لألمانيا أن أعربت عن "قلق كبير" إزاء ما وصفته بتهديدات بوتين العسكرية.
شد وجذب وتهديد بين روسيا والغرب بشأن الأزمة الأوكرانية، فهل يستمر التصعيد ويؤدي إلى نزاع عسكري؟ أم ستنجح الدبلوماسية في تنزع فتيل الأزمة؟ وهل ستحصل روسيا على الضمانات التي تطلبها وتمنع انضمام أوكرانيا لحلف الناتو؟
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن بلاده تسعى لتجنب صراع مع الغرب بسبب أوكرانيا، واصافا ردّ الفعل الأميركي على المقترحات الأمنية الروسية بأنه "إيجابي"، كما نفى أن تكون روسيا وراء ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا.
كشفت صور التقطها قمر صناعي تابع لشركة أمريكية خاصة أن روسيا عملت على تعزيز قواتها في شبه جزيرة القرم وبالقرب من أوكرانيا في الأسابيع الماضية، في حين تواصل موسكو الضغط على واشنطن لإجراء محادثات بشأن ضمانات أمنية تطلبها.
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